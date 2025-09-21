رئيس الاتحاد السكندري: رحيل أحمد سامي لم يكن إقالة.. و26 ديسمبر موعد انتخابات المجلس

أكد محمد أحمد سلامة، رئيس نادي الاتحاد السكندري، أن الأندية الجماهيرية تتعرض لضغوط كبيرة لا يعرفها إلا من يتواجد داخلها.

وقال محمد أحمد في تصريحات عبر برنامج "الكابتن" مع الصقر أحمد حسن، المذاع على قناة dmc: "الوضع حساس للغاية، وهناك ضغوط كبيرة على الأندية الجماهيرية، والجميع يعرف ذلك".

وتابع: "نشكر سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي والدكتور أشرف صبحي على تفعيل بنود الاستثمار في الرياضة، وأتمنى أن نتمكن من إنشاء شركات كرة لمساعدة الأندية. الجمهور هو الرقم 1 في كرة القدم، وبدونه لن يكون للأندية أي طعم أو تأثير".

وأكمل: "رحيل أحمد سامي لم يكن إقالة، وإنهاء التعاقد معه تم بشكل محترم جدًا وبالتراضي، وتواجد محمد مصلحي في النادي كان علامة فارقة، ولا يجب أن نترك النادي في تلك الظروف، ووقت تواجدنا كان ضيقًا للغاية".

وأضاف: "شكرنا أحمد سامي، وتعاقدنا مع تامر مصطفى الذي تحدث مع اللاعبين حول أهمية النادي وتاريخه، والروح وتحمل المسؤولية كاملة".

واستكمل: "خلال شهرين ونصف صرفنا مبالغ مهولة، والالتزامات كثيرة جدًا، ولدينا العديد من الألعاب، وليس لدينا أي دعم من أي جهة داخل المحافظة".

وذكر: "الوضع المالي صعب داخل الاتحاد، وأنا أتحمل الأمور بنسبة 100%، ولم نحصل على أي دعم من المحافظة كما يحدث في بورسعيد مع المصري".

وقال: "الانتخابات الجديدة ستكون يوم 26 ديسمبر 2025، وستكون مبكرة لأن الوضع ليس أفضل شيء. وفي أخر الشهر سنقوم بعقد الجمعية العمومية الخاصة لتعديل لائحة النظام الأساسي كما فعل النادي الأهلي، وبعدها سنفتح باب الترشح".

وعن مصير أنس أسامة، نجم فريق السلة، أوضح سلامة أن هناك جلسة مع اللاعب خلال الفترة القادمة، وأي لاعب سيكون متواجد سنجري معه الحديث. وأضاف: "أنا لست مقصرًا في أي مستحقات، ولا توجد أي شكوى من أي لاعب، ونقوم بمجهود كبير".