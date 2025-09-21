قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إمام عاشور يطالب الأهلي بمساواة زيزو .. و100 مليون في الموسم
إلزام الشركات الكبرى بإنشاء حضانات لأبناء العاملات بقانون العمل الجديد
ضياء السيد: نحتاج مدربًا قادرًا على إدارة نجوم الأهلي قبل أي تعاقدات جديدة
نجم الزمالك السابق ينتقد أداء صفقات الأبيض ويؤكد: «شيكوبانزا» أول صفقة فاشلة
ترامب يدّعي مُجددًا استحقاقه لجائزة نوبل للسلام .. وينتقد روسيا: «بوتين خيّب ظني»
الإسماعيلي يدخل موسوعة جينيس.. محسن عبدالمسيح يكشف السبب الحقيقي في استقالته من مجلس الدراويش
ضابطة سابقة بالجيش الأمريكي تفضح خيانة «ترامب» لقطر وتلاعب إسرائيل بواشنطن
رئيس الاتحاد السكندري: رحيل أحمد سامي لم يكن إقالة.. و26 ديسمبر موعد انتخابات المجلس
بكام النهارده؟.. مفاجأة كبرى في أسعار الفراخ والبيض
اليوم.. «مستأنف طنطا» تنظر محاكمة «أنوسة كوته» في واقعة إصابة عامل السيرك
مأساة .. مدير مستشفى غزة يستقبل جثامين أفراد عائلته أثناء تأدية عمله
رسالة للمواطنين في ندوة بدمياط.. سكك حديد مصر تطلق حملة توعية شاملة لحماية الأرواح والمرافق الحيوية
رئيس الاتحاد السكندري: رحيل أحمد سامي لم يكن إقالة.. و26 ديسمبر موعد انتخابات مجلس الإدارة
علا محمد

أكد محمد أحمد سلامة، رئيس نادي الاتحاد السكندري، أن الأندية الجماهيرية تتعرض لضغوط كبيرة لا يعرفها إلا من يتواجد داخلها.

وقال محمد أحمد في تصريحات عبر برنامج "الكابتن" مع الصقر أحمد حسن، المذاع على قناة dmc: "الوضع حساس للغاية، وهناك ضغوط كبيرة على الأندية الجماهيرية، والجميع يعرف ذلك".

وتابع: "نشكر سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي والدكتور أشرف صبحي على تفعيل بنود الاستثمار في الرياضة، وأتمنى أن نتمكن من إنشاء شركات كرة لمساعدة الأندية. الجمهور هو الرقم 1 في كرة القدم، وبدونه لن يكون للأندية أي طعم أو تأثير".

وأكمل: "رحيل أحمد سامي لم يكن إقالة، وإنهاء التعاقد معه تم بشكل محترم جدًا وبالتراضي، وتواجد محمد مصلحي في النادي كان علامة فارقة، ولا يجب أن نترك النادي في تلك الظروف، ووقت تواجدنا كان ضيقًا للغاية".

وأضاف: "شكرنا أحمد سامي، وتعاقدنا مع تامر مصطفى الذي تحدث مع اللاعبين حول أهمية النادي وتاريخه، والروح وتحمل المسؤولية كاملة".

واستكمل: "خلال شهرين ونصف صرفنا مبالغ مهولة، والالتزامات كثيرة جدًا، ولدينا العديد من الألعاب، وليس لدينا أي دعم من أي جهة داخل المحافظة".

وذكر: "الوضع المالي صعب داخل الاتحاد، وأنا أتحمل الأمور بنسبة 100%، ولم نحصل على أي دعم من المحافظة كما يحدث في بورسعيد مع المصري".

وقال: "الانتخابات الجديدة ستكون يوم 26 ديسمبر 2025، وستكون مبكرة لأن الوضع ليس أفضل شيء. وفي أخر الشهر سنقوم بعقد الجمعية العمومية الخاصة لتعديل لائحة النظام الأساسي كما فعل النادي الأهلي، وبعدها سنفتح باب الترشح".

وعن مصير أنس أسامة، نجم فريق السلة، أوضح سلامة أن هناك جلسة مع اللاعب خلال الفترة القادمة، وأي لاعب سيكون متواجد سنجري معه الحديث. وأضاف: "أنا لست مقصرًا في أي مستحقات، ولا توجد أي شكوى من أي لاعب، ونقوم بمجهود كبير".

محمد أحمد سلامة رئيس نادي الاتحاد السكندري نادي الاتحاد السكندري محمد أحمد الكابتن الصقر أحمد حسن رحيل أحمد سامي مصير أنس أسامة

