رئيس الاتحاد السكندري: أتمنى نتمكن من إنشاء شركات كرة لمساعدة الأندية

أكد محمد أحمد سلامة، رئيس نادي الاتحاد السكندري أن الأندية الجماهيرية تتعرض لضغوط جماهيرية كبيرة، لا يعرفها إلا من يتواجد داخلها.

وقال محمد أحمد، في تصريحات عبر برنامج "الكابتن"، مع الصقر أحمد حسن، المذاع على قناة dmc: "الوضع حساس للغاية، وهناك ضغوط كبيرة على الأندية الجماهيرية، والجميع يعرف ذلك".

وتابع: "نشكر سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والدكتور أشرف صبحي على تفعيل بنود الاستثمار في الرياضة، وأتمنى أن نتمكن من إنشاء شركات كرة لمساعدة الأندية، والجمهور رقم 1 في كرة القدم، وبدونهم لن يكون لها أي طعم أو تأثير".

وأكمل: "رحيل أحمد سامي لم يكن إقالة، وانتهاء التعاقد معه تم بشكل محترم جدا، والرحيل تم بالتراضي، وتواجد محمد مصلحي في النادي كان علامة فارقة، ولا يجب أن نترك النادي في تلك الظروف، ووقت تواجدنا كان ضيقًا للغاية".

وأضاف: "شكرنا أحمد سامي، وتعاقدنا مع تامر مصطفى والذي تحدث مع اللاعبين حول أهمية النادي وتاريخه، والروح وتحمل المسؤولية كاملة".

واستكمل: "خلال شهرين ونصف صرفنا مبالغ مهولة، والالتزامات كثيرا جدا، ولدينا العديد من الألعاب، وليس لدينا أي دعم من أي جهة داخل المحافظة".

وذكر: "الوضع المالي صعب داخل الاتحاد، وأنا أتحمل الأمور بنسبة 100%، ولم نحصل على أي دعم من المحافظة مقلما يحدث في بورسعيد مع المصري".

وقال: "الانتخابات الجديدة ستكون يوم 26 ديسمبر 2025، والانتخابات ستكون مبكرة لأن الوضع ليس أفضل شئ، وأخر الشهر سنقوم عقد الجمعية العمومية الخاصة لتعديل لائحة النظام الأساسي كما فعل النادي الأهلي، وبعدها نقوم بالتحرك لفتح باب الترشح".

وعن مصير أنس أسامة، نجم فريق السلة أوضح سلامة أن هناك جلسة مع اللاعب خلال الفترة القادمة، وأي لاعب سيكون متواجد ويستطيع التواجد سنتحدث معه، وأنا لست مقصرا في أي مستحقات ولا يوجد شكوى من أي لاعب، ونقوم بمجهود كبير