نجم الزمالك السابق ينتقد أداء صفقات الأبيض ويؤكد: «شيكوبانزا» أول صفقة فاشلة

علق تامر عبد الحميد، نجم الزمالك السابق، على مستوى صفقات الزمالك الجديدة هذا الموسم التي ضمها الأبيض في الانتقالات الصيفية الماضية.

وقال تامر عبد الحميد، الذي حل ضيفًا على الإعلامي عمر ربيع ياسين في برنامجه "مان تو مان":

"صفقات الزمالك الجديدة هذا الموسم، كلها لم تثبت حتى الآن، ما عدا صفقة واحدة فقط وهي البرازيلي خوان ألفينا. أما عدي الدباغ حتى الآن لم يثبت وجوده، وآدم كايد يظهر قليلًا ثم يختفي، وعمرو ناصر لم يثبت وجوده، وأحمد شريف لم يظهر بما فيه الكفاية".

وأضاف نجم الزمالك السابق: "أما شيكوبانزا ، فمنذ أول عشر دقائق في المباراة الأولى قلت إنه أولى صفقات الزمالك الفاشلة".