ديني

متى تكون صلاة الشروق بالضبط؟ .. صلِّها ركعتين بعد 13 دقيقة

متى صلاة الشروق بالضبط
متى صلاة الشروق بالضبط
أمل فوزي

لاشك أنه ينبغي معرفة متى تكون صلاة الشروق بالضبط ؟، خاصة في آخر شهر المولد النبوي الشريف، فلا ينبغي الاستهانة فيه بأحد سُنن النبي -صلى الله عليه وسلم-، كما أنه مما يطرح السؤال عن متى تكون صلاة الشروق بالضبط ؟، هو  أحد تلك الأمور التي يبحث عنها أولئك الحريصين على اتباع هدي رسول الله –صلى الله عليه وسلم-، والذي أوصى بأداء صلاة الشروق بل شدد على أحبابه ضرورة اغتنام فضلها للفوز بثوابها العظيم، ولهذا يسعون لمعرفة متى تكون صلاة الشروق بالضبط ؟.

متى تكون صلاة الشروق بالضبط؟

قال الدكتور علي جمعة ، مفتي الجمهورية الأسبق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أن طلوع الشمس يُسمى الشروق، وعندما ترتفع الشمس في السماء قدر رمح، والذي يُعادل ثلث ساعة تمامًا -عشرين دقيقة -.

وأوضح «جمعة» في إجابته عن سؤال : متى تكون صلاة الشروق بالضبط؟ ، أنه بناء عليه فتكون صلاة الشروق في تمام الساعة السادسة وثلاثة وأربعين دقيقة، منوهًا بأن صلاة ركعتي الشروق لها أجر عمرة تامة، كما أخبرنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فقال: «مَن صلى الفجرَ في جماعةٍ، ثمّ قَعَد يَذْكُرُ اللهَ حتّى تَطْلُعَ الشمسُ، ثمّ صلى ركعتينِ، كانت له كأجرِ حَجَّةٍ وعُمْرَةٍ تامَّةٍ، تامَّةٍ ، تامَّةٍ».

صلاة الشروق

ورد أن صلاة الشروق هي نفسها صلاة الضحى ، ولكنها تُسمّى صلاة الشّروق إن صُلّيَتْ بعد شروق الشّمس وارتفاعها قدرَ رمحٍ، وتسمى بصلاة الضّحى إن كانت بعد ذلك الوقت، وتسمى أيضًا: صلاة الأوابين هي صلاة تؤدى بعد ارتفاع الشمس قيد رمح، وقيل بعد مضي ربع النهار، وصلاة الضحى أحد أنواع صلاة النفل وحكمها أنها سنة مؤكدة عند الجمهور، خلافًا للقول بأنها مندوبه في مذهب أبي حنيفة، وأقلها ركعتان، وأوسطها أربع ركعات، وأفضلها ثمان ركعات، وأكثرها اثنتي عشرة ركعة.

حكم صلاة الشروق

وتعد صلاة الشروق من النّوافل التي داوم عليها رسول الله -صلى الله عليه وسلّم- وحثّ عليها الصّحابة –رضوان الله تعالى عنهم-، فقد رُوي عن أبي الدّرداء رضي الله عنه قوله: «أوصاني خليلي بثلاثٍ: بِصيامِ ثلاثةِ أيامٍ من كلِّ شهرٍ ، وألا أنامُ إلَّا علَى وِترٍ، وسُبحةِ الضُّحَى في السَّفرِ والحضَرِ»، وقد ورد في صلاة الضّحى أسماء أُخرى، منها: صَلاة الإشرَاق.

و قد سُمّيت بصلاة الإشراق بسبب وقت صلاتها، كما سُميّت بصلاة الأوابين، والأوابون هم التّوابون، وقد جاء في الصّحيح من قول رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: «يُصبح على كل سُلامى من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويُجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضّحى».

