انتظام الدراسة بمدارس جنوب سيناء ​وتسليم الكتب الدراسية دون التقيد بالمصروفات

انتظمت الدراسة اليوم في جميع مدارس جنوب سيناء، حيث استقبلت المدارس الطلاب والتلاميذ بالورود والبالونات الملونة وأعلام مصر، بالإضافة إلى الهدايا، وسط فرحة كبيرة من التلاميذ والطلاب.

​وحضر عادل عتلم، مدير المديرية، طابور الصباح في مدرسة شرم الشيخ الرسمية للغات بمدينة شرم الشيخ، برفقة اللواء نادر علام، رئيس مدينة شرم الشيخ، حنان إسماعيل، مدير إدارة شرم الشيخ، ودينا عامر، مدير مدرسة شرم الشيخ الرسمية للغات.

​من جانبه، أكد عادل عتلم، مدير مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء، أن الدراسة انتظمت اليوم في جميع مدارس المحافظة، مشيرًا إلى أنه طبقًا لتعليمات وتوجيهات السيد وزير التربية والتعليم، محمد عبد اللطيف، والسيد اللواء الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، تم تسليم الكتب الدراسية للطلاب دون التقيد بالمصروفات الدراسية.

​وأوضح مدير التربية والتعليم بجنوب سيناء أنه لا توجد كثافة في الفصول الدراسية، مضيفًا أن المديرية أنهت إجراءات سد العجز في المعلمين، وكذلك توفير عامل بالتعاقد لكل مدرسة.

​وكانت مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء قد أعلنت عن اكتمال كافة الاستعدادات لبدء العام

، الذي انطلق اليوم الأحد الموافق 21 سبتمبر، في 385 مدرسة بالمحافظة، ما يقرب من 43 ألف طالب وطالبة.