قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير التعليم العالي: الدولة تدعم الأبحاث التطبيقية لمواجهة السرطان وتحسين جودة حياة المواطن
عبد اللطيف يستمع لآراء الأهالي في العملية التعليمية ويؤكد اهتمامه بتلبية احتياجاتهم
إصابة 16 شخصا إثر انقلاب أتوبيس 26 راكبا بطريق مصر الإسماعيلية
وزير التعليم يقوم بزيارة مفاجئة لمدارس بعين شمس والسلام ويتفقد مخازن الكتب
ضبط عدد من القضايا الاتجار في النقد الأجنبي بتعاملات قيمتها 8 ملايين جنيه
رئيس مجلس أمناء وآباء الجيزة: الدراسة منتظمة بالمدارس ونسب الحضور عالية
برامج خاصة لكل سوق.. تنوع المقاصد السياحية في مصر يجذب مختلف الجنسيات
قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة مرحلة يناير 2026.. التفاصيل والشروط
تأييد حكم حبس أنوسة كوتة 3 أشهر وتعويض 100 ألف في قضية عامل السيرك
وزير الإنتاج الحربي يبحث مع السفير الباكستاني تعزيز التعاون الصناعي والعسكري
رئيس شعبة الذهب: ارتفاع عيار 21 بنسبة 1.4% خلال أسبوع
الخارجية الفلسطينية: عنف المستوطنين وصل إلى مستويات غير مسبوقة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بـ150 خبيرًا عالميًا.. جامعة الجلالة تختتم فعاليات المؤتمر الدولي الثاني لطب الأسنان «GIDC 2025»|صور

رئيس جامعة الجلالة الأهلية
رئيس جامعة الجلالة الأهلية
نهلة الشربيني

اختتمت جامعة الجلالة فعاليات المؤتمر الدولي الثاني لطب الأسنان (GIDC 2025)، الذي نظمته كلية طب الأسنان بالجامعة في الفترة من 17 إلى 19 سبتمبر 2025، تحت رعاية الأستاذ الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين من مختلف دول العالم.

أقيم المؤتمر تحت شعار "ابتسامات مبتكرة.. تُغير الحياة"، وجمع بين أحدث ما توصل إليه العلم في مجالات طب الأسنان والتطبيقات التكنولوجية الحديثة، من خلال أكثر من 15 ورشة عمل متخصصة، و150 محاضرًا وخبيرًا دوليًا، ومعرض لأحدث التقنيات والمنتجات الطبية، إلى جانب فعاليات طلابية ومسابقات علمية.

شهدت فعاليات المؤتمر حضورًا رفيع المستوى تقدمه الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، اللواء طارق الشاذلي، محافظ السويس، اللواء خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، الدكتور أشرف حاتم، رئيس مجلس أمناء جامعة الجلالة، السيد سامح شكري، وزير الخارجية الأسبق وعضو مجلس أمناء الجامعة، الفريق محمد عباس حلمي، وزير الطيران المدني الأسبق وعضو مجلس أمناء الجامعة، إلى جانب نخبة من رؤساء الجامعات والقيادات الأكاديمية.

من جانبه، أكد الدكتور محمد الشناوي، رئيس جامعة الجلالة، أن استضافة المؤتمر الدولي للمرة الثانية على التوالي تعكس مكانة الجامعة المتنامية كمنصة للتبادل العلمي والمعرفي، مشيرًا إلى أن الجامعة تسعى لتقديم نموذج رائد للجامعات الذكية، يقوم على الدمج بين التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع، مضيفًا أن المؤتمر هذا العام فتح آفاقًا جديدة أمام البحث العلمي في مجال طب الأسنان، بما يخدم المنظومة الصحية في مصر والمنطقة.

من جانبه، أوضح الدكتور إيهاب السيد حسانين، نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية وعميد كلية طب الأسنان ورئيس المؤتمر، أن المؤتمر وفر فرصة استثنائية لتبادل الخبرات بين الأساتذة والخبراء والطلاب، مشيرًا إلى أن جدول أعماله شمل مناقشة محاور محورية مثل الذكاء الاصطناعي في التشخيص والعلاج، والابتكار في الممارسات الطبية، مشيرًا إلى أن الكلية تؤمن بأهمية التعليم المستمر والمضي قدمًا في تطوير مهارات الأطباء والباحثين لمواكبة أحدث التطورات العالمية.

كما أعربت الدكتورة مشيرة دهبة، السكرتير العام للمؤتمر، عن اعتزازها بالنجاح التنظيمي والعلمي للمؤتمر، مؤكدة أن هذا الإنجاز تحقق بفضل تضافر جهود اللجان العلمية والتنظيمية، وبمشاركة واسعة من الخبراء والطلاب، مؤكدة أن النسخة الثانية من GIDC لم تكن مجرد ملتقى علميًا، بل منصة متكاملة للتفاعل المجتمعي والأكاديمي، جسدت رسالة الجامعة في الربط بين العلم والمجتمع.

وأكدت جامعة الجلالة أن نجاح المؤتمر الدولي الثاني لطب الأسنان يعكس التزامها الراسخ بالتميز الأكاديمي، وتعزيز البحث العلمي، وتخريج كوادر طبية قادرة على المنافسة إقليميًا ودوليًا، كما يأتي هذا النجاح امتدادًا لدور الجامعة في دعم المنظومة الصحية الوطنية والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وزارة التعليم العالي البحث العلمي جامعة الجلالة جامعة الجلالة الأهلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

فراخ وبيض

بكام النهارده؟.. مفاجأة كبرى في أسعار الفراخ والبيض

شيكابالا

بعد اعتزاله .. «شيكابالا» يقود نادي G لإنجاز تاريخي في أول مواسمه كرئيس للنادي

يانيك فيريرا

«فيريرا» يُجهّز مفاجآت قبل مواجهة الزمالك والجونة.. واستعداد خاص لموقعة الأهلي

إمام عاشور

إمام عاشور يطالب الأهلي بمساواة زيزو .. و100 مليون في الموسم

شيكو بانزا يحذف صوره بقميص الزمالك وعبارة "لاعب في الزمالك" عبر انستجرام

أزمة جديدة في الزمالك| «شيكو بانزا» يحذف اسم النادي وصوره بقميص الفريق من حسابه على إنستجرام |تفاصيل

أمير قطر وروبيو

قطر تطلب اعتذارًا إسرائيليًا لاستئناف جهود الوساطة في غزة

زيزو

طارق يحيى يكشف تفاصيل موقف زيزو وعاشور من المشاركة مع الأهلي

ترشيحاتنا

جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر

انطلاق معرض تراثنا.. 4 أكتوبر القادم بمركز مصر للمعارض الدولية

الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية

كيف يعمل الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية؟

دولار امريكي

رسميا الآن.. تحرك أسعار الدولار مقابل الجنيه في البنوك

بالصور

محبتش غيره وساعدني فى حياتي.. 9 صور لـ طليقة أحمد مكى بعد الانفصال

مي كمال الدين طليقة أحمد مكي
مي كمال الدين طليقة أحمد مكي
مي كمال الدين طليقة أحمد مكي

بتكلفة 8 ملايين جنيه.. افتتاح مدرسة كفر أبو جبل الإبتدائية بالزقازيق| صور

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

لـ اللانش بوكس.. 4 عصائر صحية بدلا من المعلبة

لـ اللانش بوكس..4 عصائر صحية بدلا من العصائر المعلبة
لـ اللانش بوكس..4 عصائر صحية بدلا من العصائر المعلبة
لـ اللانش بوكس..4 عصائر صحية بدلا من العصائر المعلبة

أمينة خليل تخطف الأنظار بفستان أبيضّ X أسود

امينة خليل
امينة خليل
امينة خليل

فيديو

طليقة أحمد مكي

محبتش حد في حياتي غيره.. طليقة أحمد مكي تحسم جدل عودتهما

سماح أنور

سماح أنور تكشف سر نجاح شخصية «أم هاشم» بمسلسل كتالوج.. ورأيها في مشاركة الشباب بالأعمال الفنية |خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب: زيارة ملك إسبانيا.. روعة التوقيت

عبد الفتاح النادي

عبدالفتاح النادي يكتب: وجع الملائكة.. حين تسرق متلازمة ريت براءة البنات

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عودة إلى الإيقاع

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: مصر قلب المعادلة الإقليمية والدولية

د. محمد بشاري أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ علي جمعة وتجديد العهد الصوفي

المزيد