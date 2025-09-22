قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ماكرون قبل الاعتراف بدولة فلسطين: مخط إسرائيل لتهجير سكان غزة جنون مطلق
الشهدي حكما للقاء الزمالك والجونة ومحمود ناجي للأهلي وحرس الحدود
كيفية الوضوء الصحيح.. خطوة بخطوة كما فعله النبي
ظل الرئيس.. 5 تحديات كبرى في انتظار سيد عبدالحفيظ داخل الأهلي
وفاة رضيع والتحقيقات جارية.. ذعر في إسرائيل بعد انتشار بكتيريا خطيرة بين الأطفال
منها شهادة عدم تعاطي المواد المخدرة.. الشروط الجديدة لإستخراج رخصة القيادة
مسلم يعلن إصابته بجلطة
عبد الله السعيد يفجر مفاجأة عن الاعتزال الدولي: أنا تحت أمر منتخب مصر
روسيا.. مصرع شخصين وإصابة 15 في هجوم بطائرات مسيرة أوكرانية على القرم
مفاجأة.. هل عمومية الأهلي باطلة؟| جدل قانوني
حسام زملط: بريطانيا صححت خطيئتها التاريخية بالاعتراف بفلسطين
الزمالك: أبناء النادي سبب الأزمات الأخيرة.. يتعمدون تشويه الصورة
مرأة ومنوعات

برج الحوت .. حظك اليوم الإثنين 22 سبتمبر 2025: تجنب الأطعمة الدهنية

برج الحوت
برج الحوت

تبدأ احتفالات برج الحوت من 19 فبراير إلى 20 مارس، يستطيع التخلي عن الماضي، والتطلع إلى المستقبل بإثارة وتفاؤل.

‏وإليك توقعات برج الحوت وحظك اليوم الإثنين 22 سبتمبر 2025 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي خلال السطور التالية.

برج الحوت وحظك اليوم الإثنين 22 سبتمبر 2025

كن هادئًا في علاقتك العاطفية. تعامل مع كل تحدٍّ رسمي بثقة ماليًا، وضعك جيد، لكن صحتك تتطلب عناية.

توقعات برج الحوت على الصعيد العاطفي 

 قد يجد العازبون شخصًا جديدًا مثيرًا للاهتمام ويفكرون في التقدم للزواج. مع ذلك، انتظر يومًا أو يومين قبل الاتصال، احرص أيضًا على عدم السماح لطرف ثالث بالتدخل في علاقتك العاطفية.

 ‏توقعات برج الحوت صحيا 

تجنب الأطعمة الدهنية، واجعل الرياضة جزءًا من روتينك. على كبار السن توخي الحذر عند رفع الأشياء اليوم. قد تواجه أيضًا صعوبة في التنفس، لذا يُنصح باستشارة الطبيب

توقعات برج الحوت المهني

تجنب الوقوع ضحية لسياسات العمل، واتبع استراتيجية مناسبة للتعامل مع الأزمات. يمكن لمن يخطط لترك وظيفته تقديم خطاب استقالة وتحديث ملفه الشخصي على بوابة التوظيف

توقعات برج الحوت في الفترة المقبلة 

 ابحث عن طرق بسيطة للادخار، مثل التخطيط للوجبات أو التحقق من الاشتراكات، خطوات بسيطة الآن ستساعدك على الشعور بأمان أكبر وتمنحك راحة البال. 

