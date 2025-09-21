عبد الباسط : وسام أبو علي بدأ التأقلم مع كولومبوس الأمريكي بعد انتقاله من الأهلي

شارك الإعلامي أحمد عبد الباسط منشوراً بشأن اللاعب وسام أبو علي.

وكتب أحمد عبد الباسط عبر فيسبوك:"وسام أبو علي بدأ التأقلم بشكل جيد مع كولومبوس الأمريكي بعد انتقاله من الأهلي".

وبدأ مسئولو النادي الأهلي رحلة البحث عن مهاجم أجنبي سوبر لتدعيم الخط الأمامي للفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير، في ظل الأزمة التي يعاني منها الفريق في مركز رأس الحربة منذ رحيل الفلسطيني وسام أبو علي.

أزمة هجومية بعد رحيل أبو علي

وكان الأهلي قد وافق على انتقال وسام أبو علي إلى نادي كولومبوس كرو الأمريكي خلال الميركاتو الصيفي الماضي، في صفقة بلغت قيمتها 7.5 مليون دولار بخلاف بعض الإضافات، وهو ما ترك فراغًا واضحًا في الخط الهجومي، خاصة مع تراجع الأسماء البديلة وعدم وجود مهاجم صريح قادر على قيادة الهجوم بشكل دائم.

أسد الحملاوي على رادار الأهلي

دخل الفلسطيني أسد الحملاوي، مهاجم كرايوفا الروماني الحالي، دائرة اهتمامات الأهلي من جديد، بعد أن كان أحد المرشحين في الصيف الماضي للانضمام إلى القلعة الحمراء.

ورغم أن المفاوضات لم تُستكمل حينها، ما دفع اللاعب للانتقال إلى الدوري الروماني، إلا أن اسمه عاد بقوة إلى مائدة الأهلي لتعويض غياب مواطنه وسام أبو علي.

سيناريوهات الميركاتو الشتوي

من المنتظر أن يفتح الأهلي باب المفاوضات مع الحملاوي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، حال حصوله على الضوء الأخضر من الجهاز الفني الجديد المنتظر توليه المهمة عقب إقالة الإسباني خوسيه ريبيرو.

ويُنظر إلى الحملاوي كأحد أبرز المهاجمين الفلسطينيين في أوروبا، إذ يمتلك القوة البدنية والقدرة على اللعب تحت ضغط، ما يجعله خيارًا مناسبًا لقيادة الخط الأمامي للأهلي.

ضغوط الجماهير والبحث عن الحل

رحيل وسام أبو علي مقابل استفادة مالية كبيرة منح الأهلي مرونة اقتصادية، لكن ضغوط الجماهير في الوقت الحالي تتركز على ضرورة التعاقد مع مهاجم من طراز رفيع قادر على حسم المباريات الصعبة، خاصة مع المنافسة القوية على لقب الدوري الممتاز والبطولات الأفريقية.

هذه الخطوة المرتقبة تجعل الميركاتو الشتوي المقبل للأهلي محط أنظار جماهيره، التي تنتظر صفقة هجومية تعيد للفريق بريقه أمام المرمى بعد معاناة واضحة في الجولات الأخيرة.