قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الشؤون النيابية: مصر بلد منحاز للسلام وتراه حجر الأساس للاستقرار والتنمية المستدامة
خلع ملابسه ولوح بسلاح أبيض.. عاطل يتشاجر مع أشقائه بشبرا الخيمة
كيف أثرت زيارات ملوك ورؤساء الدول العالمية على السياحة المصرية؟.. تفاصيل
الأزهر يقدم نصيحة للطلاب مع بداية العام الدراسي الجديد 2025: ضع هدفك عاليًا واسعَ إليه بطمأنينة
جيش الاحتلال يستخدم ناقلات جند وروبوتات مفخخة لتفجير مئات المنازل في غزة
أسعار الدولار تواصل التحرك أمام الجنيه في البنوك
الكرة الذهبية 2025.. صراع الأرقام والألقاب بين ديمبيلي وصلاح
توزيع حقائب وأدوات مدرسية لغير القادرين في 12 قرية بكفر الشيخ
تدفق قافلة مساعدات زاد العزة من مصر إلى قطاع غزة عبر معبر رفح
خالد طلعت: أرقام بن شرقي مع الزمالك تتفوق بوضوح على مسيرته مع الأهلي
بالعمة والقفطان .. انتظام الدراسة بالمعاهد الأزهرية بالقليوبية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

عبد الباسط : وسام أبو علي بدأ التأقلم مع كولومبوس الأمريكي بعد انتقاله من الأهلي

وسام ابو علي
وسام ابو علي
باسنتي ناجي

شارك الإعلامي أحمد عبد الباسط منشوراً بشأن اللاعب وسام أبو علي.

وكتب أحمد عبد الباسط عبر فيسبوك:"وسام أبو علي بدأ التأقلم بشكل جيد مع كولومبوس الأمريكي بعد انتقاله من الأهلي".

وبدأ مسئولو النادي الأهلي رحلة البحث عن مهاجم أجنبي سوبر لتدعيم الخط الأمامي للفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير، في ظل الأزمة التي يعاني منها الفريق في مركز رأس الحربة منذ رحيل الفلسطيني وسام أبو علي.

أزمة هجومية بعد رحيل أبو علي

وكان الأهلي قد وافق على انتقال وسام أبو علي إلى نادي كولومبوس كرو الأمريكي خلال الميركاتو الصيفي الماضي، في صفقة بلغت قيمتها 7.5 مليون دولار بخلاف بعض الإضافات، وهو ما ترك فراغًا واضحًا في الخط الهجومي، خاصة مع تراجع الأسماء البديلة وعدم وجود مهاجم صريح قادر على قيادة الهجوم بشكل دائم.

أسد الحملاوي على رادار الأهلي

دخل الفلسطيني أسد الحملاوي، مهاجم كرايوفا الروماني الحالي، دائرة اهتمامات الأهلي من جديد، بعد أن كان أحد المرشحين في الصيف الماضي للانضمام إلى القلعة الحمراء.

ورغم أن المفاوضات لم تُستكمل حينها، ما دفع اللاعب للانتقال إلى الدوري الروماني، إلا أن اسمه عاد بقوة إلى مائدة الأهلي لتعويض غياب مواطنه وسام أبو علي.

سيناريوهات الميركاتو الشتوي

من المنتظر أن يفتح الأهلي باب المفاوضات مع الحملاوي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، حال حصوله على الضوء الأخضر من الجهاز الفني الجديد المنتظر توليه المهمة عقب إقالة الإسباني خوسيه ريبيرو.

ويُنظر إلى الحملاوي كأحد أبرز المهاجمين الفلسطينيين في أوروبا، إذ يمتلك القوة البدنية والقدرة على اللعب تحت ضغط، ما يجعله خيارًا مناسبًا لقيادة الخط الأمامي للأهلي.

ضغوط الجماهير والبحث عن الحل

رحيل وسام أبو علي مقابل استفادة مالية كبيرة منح الأهلي مرونة اقتصادية، لكن ضغوط الجماهير في الوقت الحالي تتركز على ضرورة التعاقد مع مهاجم من طراز رفيع قادر على حسم المباريات الصعبة، خاصة مع المنافسة القوية على لقب الدوري الممتاز والبطولات الأفريقية.

هذه الخطوة المرتقبة تجعل الميركاتو الشتوي المقبل للأهلي محط أنظار جماهيره، التي تنتظر صفقة هجومية تعيد للفريق بريقه أمام المرمى بعد معاناة واضحة في الجولات الأخيرة.

وسام أبو علي الاهلي السعودي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فراخ وبيض

بكام النهارده؟.. مفاجأة كبرى في أسعار الفراخ والبيض

يانيك فيريرا

«فيريرا» يُجهّز مفاجآت قبل مواجهة الزمالك والجونة.. واستعداد خاص لموقعة الأهلي

إمام عاشور

إمام عاشور يطالب الأهلي بمساواة زيزو .. و100 مليون في الموسم

شيكو بانزا يحذف صوره بقميص الزمالك وعبارة "لاعب في الزمالك" عبر انستجرام

أزمة جديدة في الزمالك| «شيكو بانزا» يحذف اسم النادي وصوره بقميص الفريق من حسابه على إنستجرام |تفاصيل

ضابطة سابقة أمريكية

ضابطة سابقة بالجيش الأمريكي تفضح خيانة «ترامب» لقطر وتلاعب إسرائيل بواشنطن

أوبن أيه آي

بعد حادثة مأساوية .. قيود جديدة في «ChatGPT» | تعرّف عليها

الطبيب أبو سليمة

مأساة .. مدير مستشفى غزة يستقبل جثامين أفراد عائلته أثناء تأدية عمله

ترامب

ترامب يدّعي مُجددًا استحقاقه لجائزة نوبل للسلام .. وينتقد روسيا: «بوتين خيّب ظني»

ترشيحاتنا

رئيس جامعة بورسعيد يهنئ أسرة الجامعة ببداية العام الدراسي الجديد: ومؤكدا الجامعة تضع كل إمكانياتها لخدمتكم

رئيس جامعة بورسعيد في بداية العام الدراسي : طلابنا مستقبل الوطن

وزير الري

وزير الري ومحافظ أسوان يتفقدان محطة ري بمشروع وادى النقرة لدعم المزارعين

جانب من الفعاليات

«تمريض كفر الشيخ» تنظم حملات توعوية عن الأمراض المعدية وطرق الوقاية.. صور

بالصور

قيادات جامعة قناة السويس تشارك طلاب كلية علوم الرياضة مراسم تحية العلم

خلال اللقاء
خلال اللقاء
خلال اللقاء

سايلو فودز للصناعات الغذائية تنظم ورشة عمل حول استراتيجيات الاستدامة والحوكمة لتعزيز الصادرات

صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
صورة من اللقاء

طريقة تدميس الفول فى البيت

طريقة عمل تدميس الفول فى البيت.
طريقة عمل تدميس الفول فى البيت.
طريقة عمل تدميس الفول فى البيت.

محبتش غيره وساعدني فى حياتي.. 9 صور لـ طليقة أحمد مكى بعد الانفصال

مي كمال الدين طليقة أحمد مكي
مي كمال الدين طليقة أحمد مكي
مي كمال الدين طليقة أحمد مكي

فيديو

طليقة أحمد مكي

محبتش حد في حياتي غيره.. طليقة أحمد مكي تحسم جدل عودتهما

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب: زيارة ملك إسبانيا.. روعة التوقيت

عبد الفتاح النادي

عبدالفتاح النادي يكتب: وجع الملائكة.. حين تسرق متلازمة ريت براءة البنات

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عودة إلى الإيقاع

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: مصر قلب المعادلة الإقليمية والدولية

د. محمد بشاري أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ علي جمعة وتجديد العهد الصوفي

المزيد