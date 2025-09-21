مدير تعليم المنوفية يستقبل مدير الإدارة المركزية لشئون التعليم لمتابعة انتظام الدراسة

استقبل اليوم الأحد الدكتور محمد صلاح مدير مديرية التربية والتعليم بالمنوفية، الدكتورة هالة عبدالسلام مدير الإدارة المركزية لشئون التعليم، وذلك في إطار متابعة انتظام العملية التعليمية مع انطلاق العام الدراسي الجديد.

جاء ذلك بحضور طارق سعد وكيل المديرية، محمد صحصاح مدير عام التعليم، نهى حبيب مدير إدارة شبين الكوم التعليمية.

شملت المتابعة زيارات ميدانية لعدد من المدارس، من بينها مدرسة عبد الرحمن حسن عبد المحسن الديب الابتدائية (الأحمدية سابقاً)، ومدرسة المساعي المشكورة الثانوية العسكرية بنين، حيث تم الاطمئنان على انتظام الفصول الدراسية والتزام الطلاب والمعلمين بالعملية التعليمية منذ اليوم الأول.

وخلال الجولة التفقدية، تم التأكيد على أهمية استلام الطلاب للكتب المدرسية في جميع الصفوف، والانتظام الكامل في الحضور وعدم الغياب، بالإضافة إلى الالتزام بالمناهج الدراسية المقررة لمختلف المواد. كما شملت المتابعة تفقد الفصول الدراسية، والمكتبات، وقاعات رياض الأطفال.

وأشادت الدكتورة هالة عبدالسلام بالمظهر المشرف الذي ظهرت به مدارس محافظة المنوفية منذ اليوم الأول للدراسة، مثمنةً جهود القيادات التعليمية والمعلمين في تهيئة المناخ التربوي المناسب لأبنائنا الطلاب.

وفي ختام الجولة، وجّهت القيادات التعليمية رسالة تفاؤل إلى أبنائنا الطلاب ومعلمينا الكرام، مؤكدين أن الانضباط والاجتهاد في بداية العام الدراسي يمثلان حجر الأساس لتحقيق التفوق والنجاح، متمنين للجميع عامًا دراسياً مثمراً مليئاً بالإنجازات.