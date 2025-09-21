قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الشؤون النيابية: مصر بلد منحاز للسلام وتراه حجر الأساس للاستقرار والتنمية المستدامة
خلع ملابسه ولوح بسلاح أبيض.. عاطل يتشاجر مع أشقائه بشبرا الخيمة
كيف أثرت زيارات ملوك ورؤساء الدول العالمية على السياحة المصرية؟.. تفاصيل
الأزهر يقدم نصيحة للطلاب مع بداية العام الدراسي الجديد 2025: ضع هدفك عاليًا واسعَ إليه بطمأنينة
جيش الاحتلال يستخدم ناقلات جند وروبوتات مفخخة لتفجير مئات المنازل في غزة
أسعار الدولار تواصل التحرك أمام الجنيه في البنوك
الكرة الذهبية 2025.. صراع الأرقام والألقاب بين ديمبيلي وصلاح
توزيع حقائب وأدوات مدرسية لغير القادرين في 12 قرية بكفر الشيخ
تدفق قافلة مساعدات زاد العزة من مصر إلى قطاع غزة عبر معبر رفح
خالد طلعت: أرقام بن شرقي مع الزمالك تتفوق بوضوح على مسيرته مع الأهلي
بالعمة والقفطان .. انتظام الدراسة بالمعاهد الأزهرية بالقليوبية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مدير تعليم المنوفية يستقبل مدير الإدارة المركزية لشئون التعليم لمتابعة انتظام الدراسة

متابعة انتظام الدراسة
متابعة انتظام الدراسة
مروة فاضل

استقبل اليوم الأحد  الدكتور محمد صلاح مدير مديرية التربية والتعليم بالمنوفية، الدكتورة هالة عبدالسلام مدير الإدارة المركزية لشئون التعليم، وذلك في إطار متابعة انتظام العملية التعليمية مع انطلاق العام الدراسي الجديد.

جاء ذلك بحضور  طارق سعد وكيل المديرية،  محمد صحصاح مدير عام التعليم، نهى حبيب مدير إدارة شبين الكوم التعليمية.

 شملت المتابعة زيارات ميدانية لعدد من المدارس، من بينها مدرسة عبد الرحمن حسن عبد المحسن الديب الابتدائية (الأحمدية سابقاً)، ومدرسة المساعي المشكورة الثانوية العسكرية بنين، حيث تم الاطمئنان على انتظام الفصول الدراسية والتزام الطلاب والمعلمين بالعملية التعليمية منذ اليوم الأول.

وخلال الجولة التفقدية، تم التأكيد على أهمية استلام الطلاب للكتب المدرسية في جميع الصفوف، والانتظام الكامل في الحضور وعدم الغياب، بالإضافة إلى الالتزام بالمناهج الدراسية المقررة لمختلف المواد. كما شملت المتابعة تفقد الفصول الدراسية، والمكتبات، وقاعات رياض الأطفال.

وأشادت الدكتورة هالة عبدالسلام بالمظهر المشرف الذي ظهرت به مدارس محافظة المنوفية منذ اليوم الأول للدراسة، مثمنةً جهود القيادات التعليمية والمعلمين في تهيئة المناخ التربوي المناسب لأبنائنا الطلاب.

وفي ختام الجولة، وجّهت القيادات التعليمية رسالة تفاؤل إلى أبنائنا الطلاب ومعلمينا الكرام، مؤكدين أن الانضباط والاجتهاد في بداية العام الدراسي يمثلان حجر الأساس لتحقيق التفوق والنجاح، متمنين للجميع عامًا دراسياً مثمراً  مليئاً بالإنجازات.

محافظة المنوفية المنوفية اخبار محافظة المنوفية العام الدراسي الجديد بدأ الدراسة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فراخ وبيض

بكام النهارده؟.. مفاجأة كبرى في أسعار الفراخ والبيض

يانيك فيريرا

«فيريرا» يُجهّز مفاجآت قبل مواجهة الزمالك والجونة.. واستعداد خاص لموقعة الأهلي

إمام عاشور

إمام عاشور يطالب الأهلي بمساواة زيزو .. و100 مليون في الموسم

شيكو بانزا يحذف صوره بقميص الزمالك وعبارة "لاعب في الزمالك" عبر انستجرام

أزمة جديدة في الزمالك| «شيكو بانزا» يحذف اسم النادي وصوره بقميص الفريق من حسابه على إنستجرام |تفاصيل

ضابطة سابقة أمريكية

ضابطة سابقة بالجيش الأمريكي تفضح خيانة «ترامب» لقطر وتلاعب إسرائيل بواشنطن

أوبن أيه آي

بعد حادثة مأساوية .. قيود جديدة في «ChatGPT» | تعرّف عليها

الطبيب أبو سليمة

مأساة .. مدير مستشفى غزة يستقبل جثامين أفراد عائلته أثناء تأدية عمله

ترامب

ترامب يدّعي مُجددًا استحقاقه لجائزة نوبل للسلام .. وينتقد روسيا: «بوتين خيّب ظني»

ترشيحاتنا

رئيس جامعة بورسعيد يهنئ أسرة الجامعة ببداية العام الدراسي الجديد: ومؤكدا الجامعة تضع كل إمكانياتها لخدمتكم

رئيس جامعة بورسعيد في بداية العام الدراسي : طلابنا مستقبل الوطن

وزير الري

وزير الري ومحافظ أسوان يتفقدان محطة ري بمشروع وادى النقرة لدعم المزارعين

جانب من الفعاليات

«تمريض كفر الشيخ» تنظم حملات توعوية عن الأمراض المعدية وطرق الوقاية.. صور

بالصور

قيادات جامعة قناة السويس تشارك طلاب كلية علوم الرياضة مراسم تحية العلم

خلال اللقاء
خلال اللقاء
خلال اللقاء

سايلو فودز للصناعات الغذائية تنظم ورشة عمل حول استراتيجيات الاستدامة والحوكمة لتعزيز الصادرات

صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
صورة من اللقاء

طريقة تدميس الفول فى البيت

طريقة عمل تدميس الفول فى البيت.
طريقة عمل تدميس الفول فى البيت.
طريقة عمل تدميس الفول فى البيت.

محبتش غيره وساعدني فى حياتي.. 9 صور لـ طليقة أحمد مكى بعد الانفصال

مي كمال الدين طليقة أحمد مكي
مي كمال الدين طليقة أحمد مكي
مي كمال الدين طليقة أحمد مكي

فيديو

طليقة أحمد مكي

محبتش حد في حياتي غيره.. طليقة أحمد مكي تحسم جدل عودتهما

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب: زيارة ملك إسبانيا.. روعة التوقيت

عبد الفتاح النادي

عبدالفتاح النادي يكتب: وجع الملائكة.. حين تسرق متلازمة ريت براءة البنات

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عودة إلى الإيقاع

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: مصر قلب المعادلة الإقليمية والدولية

د. محمد بشاري أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ علي جمعة وتجديد العهد الصوفي

المزيد