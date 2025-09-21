محافظ كفر الشيخ يطلق مبادرة «صحح مفاهيمك».. صور

أطلق اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأحد، فعاليات مبادرة «صحح مفاهيمك» على أرض المحافظة، بالتزامن مع انطلاقها في العاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، واتحاد بشبابها.

جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو البشبيشي، نائب المحافظ، والشيخ معين رمضان يونس، وكيل وزارة الأوقاف، والدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة، والدكتور محمد أبوالسعد وكيل وزارة الصحة، والمهندس مجدي عبدالله، وكيل وزارة الموارد المائية والرى، والمهندس فخري باز، وكيل وزارة الزراعة، والدكتور علاء جودة وكيل وزارة التربية والتعليم، والدكتور أحمد الشهاوى، وكيل وزارة الثقافة، والمحاسب السيد مسلم وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، ودعاء شوقي، منسق اتحاد بشبابها بكفرالشيخ، وعلماء الأزهر والأوقاف، وعدد من القيادات التنفيذية.

بدأت الفعاليات بتلاوة آيات من القرآن الكريم، تلتها ابتهالات دينية، ثم عرض فيلم وثائقي يبرز دور الشباب من خلال الدورات التدريبية والندوات التوعوية، بالإضافة إلى فيديو تعريفي يستعرض أهداف ورسائل المبادرة، ثم فقرة إنشاد ديني، ثم كلمة وكيل وزارة الأوقاف، وكلمة وكيل وزارة الشباب والرياضة، ثم فعاليات البث المباشر من العاصمة الإدارية، ثم كلمة اللواء دكتور علاء عبدالمعطي محافظ كفرالشيخ، ثم السلام الوطني لجمهورية مصر العربية.

وفي كلمته، قال محافظ كفرالشيخ يشرفني أن أقف بينكم اليوم في هذه المناسبة الوطنية الجليلة، لإطلاق مبادرة “صحح مفاهيمك” على أرض محافظة كفرالشيخ، بالتزامن مع إطلاقها في العاصمة الإدارية الجديدة، تحت رعاية كريمة من دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وفي إطار الدور الوطني الرائد الذي تضطلع به وزارة الأوقاف”.

ووجه محافظ كفرالشيخ خالص التقدير والعرفان إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، قائد مسيرة البناء والتنمية، الذي جعل من بناء الإنسان المصري محورًا رئيسيًا في مشروعه الوطني، إدراكًا منه أن قوة الوطن الحقيقية تبدأ من وعي أبنائه وإدراكهم السليم لما يحيط بهم من تحديات”.

وأكد محافظ كفر الشيخ، أن مبادرة “صحح مفاهيمك” ليست مجرد حملة توعوية عابرة، وإنما هي ركيزة أساسية في بناء وعي مجتمعي مستنير، يقوم على الفهم الصحيح للدين الحنيف، وترسيخ القيم الأخلاقية والوطنية، ومواجهة كل فكر متطرف أو منحرف يتعارض مع جوهر شريعتنا الإسلامية السمحة.

وأوضح محافظ كفرالشيخ أن المحافظة تؤكد التزامها الكامل بدعم فعاليات هذه المبادرة، ومتابعة تنفيذها على أرض الواقع، لتصل رسالتها إلى كل بيت، وكل مدرسة، وكل جامعة، وكل قرية ومدينة، حتى نضمن معًا أن يحيا أبناؤنا في مجتمع آمن مستقر، معتز بهويته الوطنية، منفتح على القيم الإنسانية السامية.

وأشار محافظ كفرالشيخ إلى أن استهداف المبادرة لجميع فئات المجتمع، وخاصة الشباب، هو بمثابة استثمار في المستقبل، ورسالة أمل في بناء جيل يعتنق الوسطية، ويؤمن بالاعتدال، ويقف سدًا منيعًا في وجه التطرف، ويسهم في صنع حضارة إنسانية ترتكز على العلم والقيم والأخلاق.

واختتم محافظ كفرالشيخ كلمته قائلاً: “أجدد شكري وامتناني لدولة رئيس مجلس الوزراء على رعايته الكريمة، ولوزارة الأوقاف على جهودها المخلصة، ولكم جميعًا على مشاركتكم الفاعلة”.

وتأتي مبادرة «صحح مفاهيمك» في إطار حرص الدولة على تعزيز الوعي المجتمعي ومواجهة المفاهيم المغلوطة التي تنتشر عبر الشائعات أو الفكر المتطرف، وتهدف المبادرة إلى تصحيح المفاهيم الخاطئة الدينية والاجتماعية والوطنية، ونشر قيم التسامح والوسطية والانتماء، مع تمكين الشباب من التفكير النقدي والتعامل الواعي مع المعلومات، وتعتمد المبادرة على عقد ندوات وورش عمل وحملات توعوية رقمية وميدانية، بمشاركة علماء وخبراء في مجالات الدين والإعلام والاجتماع، بما يضمن بناء جيل واعٍ قادر على حماية نفسه ومجتمعه من الفكر الهدام، وداعم لمسيرة التنمية وبناء الدولة المصرية الحديثة.