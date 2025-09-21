قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
غزة: ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 65,283 بينهم 447 بسبب سوء التغذية
الرئيس الإيراني يتوجه إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الأمم المتحدة
مجزرة اليمن.. إسرائيل ترتكب ثاني أدمى هجوم على الصحفيين في التاريخ الحديث
التفاصيل الكاملة للقبض على الراقصة بوسي بمطروح
أربعة علماء من جامعة مدينة السادات بين أفضل 2% عالميا
سبت فراغ كبير.. الأباتشي يصعد ضد الأهلي قبل قمة الزمالك
تفكيك الفص.. مفاجآت جديدة في سرقة إسورة الملك من المتحف المصري
عيار 21 تجاوز الـ 4960 جنيها .. أسعار الذهب الآن بمنتصف التعاملات
الحب فى الإسلام.. علي جمعة يوضح معناه وأشكاله
كارثة غذائية تنجو منها أسرة كاملة.. تسمم 5 أطفال في طهطا بسوهاج
إشادة برلمانية بمؤتمر حل الدولتين.. نواب: محطة فارقة لإقرار السلام العادل.. وتجسيد لالتزام مصر الراسخ بدعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني
التخطيط: توفير أكثر من 16 مليار دولار تمويل للقطاع الخاص وطرح السردية الاقتصادية للحوار
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ كفر الشيخ يطلق مبادرة «صحح مفاهيمك».. صور

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ
محمود زيدان

أطلق اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأحد، فعاليات مبادرة «صحح مفاهيمك» على أرض المحافظة، بالتزامن مع انطلاقها في العاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، واتحاد بشبابها.

 جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو البشبيشي، نائب المحافظ، والشيخ معين رمضان يونس، وكيل وزارة الأوقاف، والدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة، والدكتور محمد أبوالسعد وكيل وزارة الصحة، والمهندس مجدي عبدالله، وكيل وزارة الموارد المائية والرى، والمهندس فخري باز، وكيل وزارة الزراعة، والدكتور علاء جودة وكيل وزارة التربية والتعليم، والدكتور أحمد الشهاوى، وكيل وزارة الثقافة، والمحاسب السيد مسلم وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، ودعاء شوقي، منسق اتحاد بشبابها بكفرالشيخ، وعلماء الأزهر والأوقاف، وعدد من القيادات التنفيذية.

بدأت الفعاليات بتلاوة آيات من القرآن الكريم، تلتها ابتهالات دينية، ثم عرض فيلم وثائقي يبرز دور الشباب من خلال الدورات التدريبية والندوات التوعوية، بالإضافة إلى فيديو تعريفي يستعرض أهداف ورسائل المبادرة، ثم فقرة إنشاد ديني، ثم كلمة وكيل وزارة الأوقاف، وكلمة وكيل وزارة الشباب والرياضة، ثم فعاليات البث المباشر من العاصمة الإدارية، ثم كلمة اللواء دكتور علاء عبدالمعطي محافظ كفرالشيخ، ثم السلام الوطني لجمهورية مصر العربية.

وفي كلمته، قال محافظ كفرالشيخ يشرفني أن أقف بينكم اليوم في هذه المناسبة الوطنية الجليلة، لإطلاق مبادرة “صحح مفاهيمك” على أرض محافظة كفرالشيخ، بالتزامن مع إطلاقها في العاصمة الإدارية الجديدة، تحت رعاية كريمة من دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وفي إطار الدور الوطني الرائد الذي تضطلع به وزارة الأوقاف”.

ووجه محافظ كفرالشيخ خالص التقدير والعرفان إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، قائد مسيرة البناء والتنمية، الذي جعل من بناء الإنسان المصري محورًا رئيسيًا في مشروعه الوطني، إدراكًا منه أن قوة الوطن الحقيقية تبدأ من وعي أبنائه وإدراكهم السليم لما يحيط بهم من تحديات”.

وأكد محافظ كفر الشيخ، أن مبادرة “صحح مفاهيمك” ليست مجرد حملة توعوية عابرة، وإنما هي ركيزة أساسية في بناء وعي مجتمعي مستنير، يقوم على الفهم الصحيح للدين الحنيف، وترسيخ القيم الأخلاقية والوطنية، ومواجهة كل فكر متطرف أو منحرف يتعارض مع جوهر شريعتنا الإسلامية السمحة.

وأوضح محافظ كفرالشيخ أن المحافظة تؤكد التزامها الكامل بدعم فعاليات هذه المبادرة، ومتابعة تنفيذها على أرض الواقع، لتصل رسالتها إلى كل بيت، وكل مدرسة، وكل جامعة، وكل قرية ومدينة، حتى نضمن معًا أن يحيا أبناؤنا في مجتمع آمن مستقر، معتز بهويته الوطنية، منفتح على القيم الإنسانية السامية.

وأشار محافظ كفرالشيخ إلى أن استهداف المبادرة لجميع فئات المجتمع، وخاصة الشباب، هو بمثابة استثمار في المستقبل، ورسالة أمل في بناء جيل يعتنق الوسطية، ويؤمن بالاعتدال، ويقف سدًا منيعًا في وجه التطرف، ويسهم في صنع حضارة إنسانية ترتكز على العلم والقيم والأخلاق.

واختتم محافظ كفرالشيخ كلمته قائلاً: “أجدد شكري وامتناني لدولة رئيس مجلس الوزراء على رعايته الكريمة، ولوزارة الأوقاف على جهودها المخلصة، ولكم جميعًا على مشاركتكم الفاعلة”.

وتأتي مبادرة «صحح مفاهيمك» في إطار حرص الدولة على تعزيز الوعي المجتمعي ومواجهة المفاهيم المغلوطة التي تنتشر عبر الشائعات أو الفكر المتطرف، وتهدف المبادرة إلى تصحيح المفاهيم الخاطئة الدينية والاجتماعية والوطنية، ونشر قيم التسامح والوسطية والانتماء، مع تمكين الشباب من التفكير النقدي والتعامل الواعي مع المعلومات، وتعتمد المبادرة على عقد ندوات وورش عمل وحملات توعوية رقمية وميدانية، بمشاركة علماء وخبراء في مجالات الدين والإعلام والاجتماع، بما يضمن بناء جيل واعٍ قادر على حماية نفسه ومجتمعه من الفكر الهدام، وداعم لمسيرة التنمية وبناء الدولة المصرية الحديثة.

كفر الشيخ محافظ كفر الشيخ أخبار كفر الشيخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فراخ وبيض

بكام النهارده؟.. مفاجأة كبرى في أسعار الفراخ والبيض

إمام عاشور

إمام عاشور يطالب الأهلي بمساواة زيزو .. و100 مليون في الموسم

ضابطة سابقة أمريكية

ضابطة سابقة بالجيش الأمريكي تفضح خيانة «ترامب» لقطر وتلاعب إسرائيل بواشنطن

الطبيب أبو سليمة

مأساة .. مدير مستشفى غزة يستقبل جثامين أفراد عائلته أثناء تأدية عمله

أوبن أيه آي

بعد حادثة مأساوية .. قيود جديدة في «ChatGPT» | تعرّف عليها

ترامب

ترامب يدّعي مُجددًا استحقاقه لجائزة نوبل للسلام .. وينتقد روسيا: «بوتين خيّب ظني»

رمضان صبحي

تفاصيل إحالة رمضان صبحي إلى الجنايات

الأهلي

عمومية الأهلي تثير الجدل .. وهذه حقيقة بطلان الإجراءات |فيديو

ترشيحاتنا

وزير الأوقاف

وزير الأوقاف: مبادرة «صحح مفاهيمك» لمعالجة الظواهر السلبية في المجتمع

جامعة الأزهر تنظم احتفالية لاستقبال الطلاب الجدد بحضور رئيس الجامعة ونواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات

جامعة الأزهر تنظم احتفالية لاستقبال الطلاب الجدد بحضور الدكتور سلامة داود

ذكر الله

فضل قول لا إله إلا الله 100 مرة.. عالم أزهري يوضح

بالصور

بالضفائر.. عبير صبرى تلفت الأنظار في أحدث إطلالة

عبير صبرى
عبير صبرى
عبير صبرى

القوات المسلحة تنظم زيارات لطلاب المنصورة وبني سويف للأكاديمية العسكرية ومصانع الوطنية للأسمنت

صورة من الزيارة
صورة من الزيارة
صورة من الزيارة

فركش تصوير نور مكسور.. آخر حكايات "ما تراه ليس كما يبدو" والعمل يتصدر تريند X

فكرش تصوير حكاية نور مكسور
فكرش تصوير حكاية نور مكسور
فكرش تصوير حكاية نور مكسور

محافظ الشرقية يشهد احتفالية تدشين مبادرة "صحح مفاهيمك " لمواجهة الفكر المتطرف

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

طليقة أحمد مكي

محبتش حد في حياتي غيره.. طليقة أحمد مكي تحسم جدل عودتهما

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب: زيارة ملك إسبانيا.. روعة التوقيت

عبد الفتاح النادي

عبدالفتاح النادي يكتب: وجع الملائكة.. حين تسرق متلازمة ريت براءة البنات

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عودة إلى الإيقاع

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: مصر قلب المعادلة الإقليمية والدولية

د. محمد بشاري أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ علي جمعة وتجديد العهد الصوفي

المزيد