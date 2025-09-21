أيمن الرقب: إسرائيل تقوّض حل الدولتين بالاستيطان والتصعيد والحصار

أكد الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، أن المؤتمر الصحفي لوزيرة الخارجية الفلسطينية في نيويورك جاء في توقيت حساس، ويعكس سعي الفلسطينيين لطرح قضيتهم على الساحة الدولية من أجل حشد الدعم لتحقيق حل الدولتين، خاصة في ظل الاعترافات الدولية الأخيرة بالدولة الفلسطينية.

وأضاف الرقب في تصريحات لـ “صدى البلد” أن إسرائيل تعمل على تقويض فرص الحل السياسي عبر التصعيد العسكري في غزة والضفة، وتدمير البنية التحتية وإغلاق المعابر، ما فاقم الأزمة الإنسانية وأدى إلى استشهاد المئات جراء الحصار والجوع. كما أشار إلى التوسع الاستيطاني غير المسبوق الذي يهدد بتقليص الأراضي الفلسطينية إلى أقل من 14% من الضفة الغربية.

وقال إن الاحتلال اعتقل منذ بداية الحرب أكثر من 15 ألف فلسطيني في ظروف غير إنسانية، في انتهاك صارخ للقوانين الدولية، داعياً المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته والضغط على إسرائيل، وإلى إصدار قرارات حاسمة من مجلس الأمن تحت الفصل السابع لوقف الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة.