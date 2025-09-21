غزة: ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 65,283 بينهم 447 بسبب سوء التغذية

أعلنت السلطات الصحة في غزة، اليوم السبت، عن ارتفاع إجمالي عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع منذ السابع من أكتوبر 2023 إلى 65,283 شهيداً، إضافة إلى 166,575 مصاباً.

وذكرت الوزارة أن عدد شهداء سوء التغذية والمجاعة ارتفع إلى 447 شهيداً، بينهم 147 طفلاً، وذلك في ظل الحصار الخانق والانهيار شبه الكامل للمنظومة الصحية في القطاع.

وأضافت أن 9 حالات وفاة سجلت خلال الـ 48 ساعة الماضية فقط نتيجة الجوع وسوء التغذية، في وقت تحذر فيه المؤسسات الطبية من تفشي المجاعة بشكل أوسع.

وفي سياق متصل، أفادت مصادر طبية أن 31 فلسطينياً استشهدوا منذ فجر اليوم بنيران قوات الاحتلال، 26 منهم في مدينة غزة وحدها، وسط تصعيد عنيف للقصف واستهداف الأحياء السكنية.

كما أعلنت عن استشهاد 75 فلسطينياً وإصابة 304 آخرين خلال يوم واحد، في واحدة من أعنف الهجمات التي يشهدها القطاع في الأسابيع الأخيرة.

وتناشد السلطات الصحية في قطاع غزة المؤسسات الإنسانية بضرورة التحرك العاجل لإدخال المساعدات الغذائية والدوائية، وإنقاذ من تبقى من المدنيين العزل، خصوصاً الأطفال والمرضى، الذين يواجهون خطر الموت جوعاً ومرضاً في ظل استمرار الحصار.