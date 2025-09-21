جيش الاحتلال يستخدم ناقلات جند وروبوتات مفخخة لتفجير مئات المنازل في غزة

كشفت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، عن اعتماد الجيش على وسائل تدمير غير تقليدية في عملياته الجارية بمدينة غزة، حيث قام بتفجير مئات المنازل والمباني السكنية بواسطة ناقلات جند قديمة مفخخة وروبوتات قتالية متفجرة.

ووفقًا للإذاعة، يمتلك الجيش الإسرائيلي نحو 5000 ناقلة جند من الجيل القديم، يعاد تجهيز بعضها لتُستخدم كعبوات ناسفة ضخمة تُرسل إلى داخل المناطق السكنية في غزة، وتُفجر عن بُعد، ما يؤدي إلى تدمير واسع النطاق للمباني.

وأشار التقرير إلى أن التأثير الناتج عن تفجير "الروبوتات المتفجرة" يعادل قنبلتين ثقيلتين تُطلقان عادةً من قبل سلاح الجو، ما يجعلها وسيلة فعالة لتسريع عملية تدمير البنية التحتية المدنية في المدينة المحاصرة.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد الانتقادات الدولية لاستخدام القوة المفرطة ضد المدنيين، وسط تقارير حقوقية تتحدث عن دمار هائل ونزوح جماعي داخل قطاع غزة.