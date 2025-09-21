مجزرة اليمن.. إسرائيل ترتكب ثاني أدمى هجوم على الصحفيين في التاريخ الحديث

في ضربة وصفت بأنها "مجزرة إعلامية"، قتل 31 صحفيًا وموظفًا في مؤسسات إعلامية يمنية الأسبوع الماضي جراء غارة إسرائيلية استهدفت مجمعًا صحفيًا في العاصمة صنعاء، في واحدة من أعنف الهجمات على الصحفيين منذ مجزرة ماغوينداناو في الفلبين عام 2009، وفق وصف صحيفة الجارديان البريطانية.

وبحسب لجنة حماية الصحفيين، فإن الغارة الإسرائيلية التي وقعت في 10 سبتمبر استهدفت مجمعًا يضم ثلاث صحف مرتبطة بجماعة أنصار الله (الحوثيين)، من بينها صحيفة 26 سبتمبر وصحيفة اليمن. وأوضح ناشر الصحيفة الأولى أن التوقيت جاء بينما كان الصحفيون ينهون النسخة الأسبوعية، ما أدى إلى ارتفاع عدد الضحايا بشكل كبير.

وأعلنت وزارة الصحة في صنعاء أن 35 شخصًا قتلوا بينهم طفل كان برفقة أحد الصحفيين، فيما أصيب 131 آخرون بجروح متفاوتة.

وزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن الضربة استهدفت "مواقع عسكرية" تابعة لقسم العلاقات العامة في الحوثيين، واعتبر أنها مسؤولة عن "نشر الإرهاب النفسي"، في حين وصفها نصر الخضري، رئيس تحرير صحيفة 26 سبتمبر، بأنها "هجوم وحشي وغير مبرر استهدف أشخاصًا لم يكن سلاحهم سوى الأقلام والكلمات".

من جانبها، شددت اللجنة الدولية لحماية الصحفيين على أن استهداف الصحفيين، حتى لو كانت لديهم ارتباطات سياسية أو تنظيمية، يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني ما لم يشاركوا بشكل مباشر في الأعمال القتالية.

ومنذ 7 أكتوبر 2023، وثقت الأمم المتحدة استشهاد 247 صحفيًا في قطاع غزة بنيران إسرائيلية، فيما سجلت حوادث مشابهة في لبنان وسوريا، ما دفع منظمات حقوقية إلى التحذير من أن إسرائيل باتت تمثل "الخطر الأكبر على حياة الصحفيين في المنطقة".

ورغم الإدانات المتكررة من مؤسسات دولية وحقوقية، لم تتخذ حتى الآن إجراءات عملية لمحاسبة إسرائيل على هذه الانتهاكات.