قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حكم سداد الورثة دينا أدعاه رجل على ميت .. الإفتاء تجيب
وزير الصحة يبحث مع مركز «نينغبو» الصيني إنشاء منصة استشارات رقمية «عن بعد»
غزة: ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 65,283 بينهم 447 بسبب سوء التغذية
الرئيس الإيراني يتوجه إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الأمم المتحدة
مجزرة اليمن.. إسرائيل ترتكب ثاني أدمى هجوم على الصحفيين في التاريخ الحديث
التفاصيل الكاملة للقبض على الراقصة بوسي بمطروح
أربعة علماء من جامعة مدينة السادات بين أفضل 2% عالميا
سبت فراغ كبير.. الأباتشي يصعد ضد الأهلي قبل قمة الزمالك
تفكيك الفص.. مفاجآت جديدة في سرقة إسورة الملك من المتحف المصري
عيار 21 تجاوز الـ 4960 جنيها .. أسعار الذهب الآن بمنتصف التعاملات
الحب فى الإسلام.. علي جمعة يوضح معناه وأشكاله
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مجزرة اليمن.. إسرائيل ترتكب ثاني أدمى هجوم على الصحفيين في التاريخ الحديث

غارة للاحتلال الإسرائيلي
غارة للاحتلال الإسرائيلي
القسم الخارجي

في ضربة وصفت بأنها "مجزرة إعلامية"، قتل 31 صحفيًا وموظفًا في مؤسسات إعلامية يمنية الأسبوع الماضي جراء غارة إسرائيلية استهدفت مجمعًا صحفيًا في العاصمة صنعاء، في واحدة من أعنف الهجمات على الصحفيين منذ مجزرة ماغوينداناو في الفلبين عام 2009، وفق وصف صحيفة الجارديان البريطانية.

وبحسب لجنة حماية الصحفيين، فإن الغارة الإسرائيلية التي وقعت في 10 سبتمبر استهدفت مجمعًا يضم ثلاث صحف مرتبطة بجماعة أنصار الله (الحوثيين)، من بينها صحيفة 26 سبتمبر وصحيفة اليمن. وأوضح ناشر الصحيفة الأولى أن التوقيت جاء بينما كان الصحفيون ينهون النسخة الأسبوعية، ما أدى إلى ارتفاع عدد الضحايا بشكل كبير.

وأعلنت وزارة الصحة في صنعاء أن 35 شخصًا قتلوا بينهم طفل كان برفقة أحد الصحفيين، فيما أصيب 131 آخرون بجروح متفاوتة.

وزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن الضربة استهدفت "مواقع عسكرية" تابعة لقسم العلاقات العامة في الحوثيين، واعتبر أنها مسؤولة عن "نشر الإرهاب النفسي"، في حين وصفها نصر الخضري، رئيس تحرير صحيفة 26 سبتمبر، بأنها "هجوم وحشي وغير مبرر استهدف أشخاصًا لم يكن سلاحهم سوى الأقلام والكلمات".

من جانبها، شددت اللجنة الدولية لحماية الصحفيين على أن استهداف الصحفيين، حتى لو كانت لديهم ارتباطات سياسية أو تنظيمية، يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني ما لم يشاركوا بشكل مباشر في الأعمال القتالية.

ومنذ 7 أكتوبر 2023، وثقت الأمم المتحدة استشهاد 247 صحفيًا في قطاع غزة بنيران إسرائيلية، فيما سجلت حوادث مشابهة في لبنان وسوريا، ما دفع منظمات حقوقية إلى التحذير من أن إسرائيل باتت تمثل "الخطر الأكبر على حياة الصحفيين في المنطقة".

ورغم الإدانات المتكررة من مؤسسات دولية وحقوقية، لم تتخذ حتى الآن إجراءات عملية لمحاسبة إسرائيل على هذه الانتهاكات.

اليمن الاحتلال هجوم علي الصحفيين صنعاء إسرائيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فراخ وبيض

بكام النهارده؟.. مفاجأة كبرى في أسعار الفراخ والبيض

إمام عاشور

إمام عاشور يطالب الأهلي بمساواة زيزو .. و100 مليون في الموسم

ضابطة سابقة أمريكية

ضابطة سابقة بالجيش الأمريكي تفضح خيانة «ترامب» لقطر وتلاعب إسرائيل بواشنطن

الطبيب أبو سليمة

مأساة .. مدير مستشفى غزة يستقبل جثامين أفراد عائلته أثناء تأدية عمله

أوبن أيه آي

بعد حادثة مأساوية .. قيود جديدة في «ChatGPT» | تعرّف عليها

ترامب

ترامب يدّعي مُجددًا استحقاقه لجائزة نوبل للسلام .. وينتقد روسيا: «بوتين خيّب ظني»

رمضان صبحي

تفاصيل إحالة رمضان صبحي إلى الجنايات

الأهلي

عمومية الأهلي تثير الجدل .. وهذه حقيقة بطلان الإجراءات |فيديو

ترشيحاتنا

ميدو

ميدو يعلق على أزمة تحكيم مباراة الأهلي وسيراميكا: "الدوري المصري إلى أين؟"

عمر جابر

اختبار طبي لـ عمر جابر قبل مواجهة الزمالك و الجونة

محمد صلاح

محمد صلاح يبرز رشاقته من داخل صالة ألعاب رياضية.. شاهد

بالصور

بالضفائر.. عبير صبرى تلفت الأنظار في أحدث إطلالة

عبير صبرى
عبير صبرى
عبير صبرى

القوات المسلحة تنظم زيارات لطلاب المنصورة وبني سويف للأكاديمية العسكرية ومصانع الوطنية للأسمنت

صورة من الزيارة
صورة من الزيارة
صورة من الزيارة

فركش تصوير نور مكسور.. آخر حكايات "ما تراه ليس كما يبدو" والعمل يتصدر تريند X

فكرش تصوير حكاية نور مكسور
فكرش تصوير حكاية نور مكسور
فكرش تصوير حكاية نور مكسور

محافظ الشرقية يشهد احتفالية تدشين مبادرة "صحح مفاهيمك " لمواجهة الفكر المتطرف

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

طليقة أحمد مكي

محبتش حد في حياتي غيره.. طليقة أحمد مكي تحسم جدل عودتهما

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب: زيارة ملك إسبانيا.. روعة التوقيت

عبد الفتاح النادي

عبدالفتاح النادي يكتب: وجع الملائكة.. حين تسرق متلازمة ريت براءة البنات

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عودة إلى الإيقاع

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: مصر قلب المعادلة الإقليمية والدولية

د. محمد بشاري أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ علي جمعة وتجديد العهد الصوفي

المزيد