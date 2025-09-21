محافظ الإسكندرية يكشف مفاجأة سارة حول موعد انطلاق المترو

كشف أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، موعد بدء تشغيل "مترو ابو قير" في الربع الأول من عام 2027، مشيرًا إلى أن الإسكندرية تشهد العديد من المشروعات القومية والتنموية الكبري.

وأوضح محافظ الإسكندرية خلال تصريحات صحفية اثناء جولة تفقدية اليوم الأحد بمدارس المنتزه، انه عقب انتهاء مشروع مترو أبو قير، سيتم بدء مشروع الترام، مضيفًا أن الإسكندرية تشهد عدة مشروعات لتوسيع وتطوير الطرق وتحقيق السيولة المرورية المطلوبة.

ويعد مشروع مترو أبو قير من أهم المشروعات بمحافظة الإسكندرية، والذي مازال العمل يتم به على قدم وساق حيث يسهم في توفير وسيلة نقل حضارية لركاب الإسكندرية، وتقليل الازدحام.

يمتد المشروع بطول 21.7 كم، منها 6.5 كم سطحى في المسافة من محطة مصر حتى ما قبل محطة الظاهرية، ثم علوى بطول 15.2 كم حتى محطة أبو قير، وجاري العمل على قدم وساق بالمشروع حيث جارى تنفيذ أعمال الخوازيق لأساسات وأعمدة المسار العلوى في المسافة بين محطتى طوسون وفيكتوريا، وجارى التجهيز لبدء تركيب الكمرات كما يجرى العمل في تنفيذ أساسات المحطات.

ويهدف المشروع إلى تحقيق التشغيل الآمن للخط وخاصة بعد إلغاء المزلقانات و العديد من المعابر المخالفة والتقاطعات مع الحركة المرورية، وكذلك استيعاب حركة النقل المتزايدة وعدد الرحلات والمساهمة في تخفيض الإختناقات المرورية بالإسكندرية، وخفض استهلاك الوقود حيث أن التشغيل يعتمد على الطاقة الكهربائية النظيفة.