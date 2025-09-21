عيد أبو الحمد يكشف لأول مرة عن شخصيته في مسلسل «بنج كلي».. فيديو

التقى موقع “صدى البلد” الفنان القدير عيد أبو الحمد في منزله، في أول ظهور له مع أولاده بعد خروجه من المستشفى عقب تعرضه لوعكة صحية.

وظهر الفنان عيد أبو الحمد مع أسرته وسط أجواء سعيدة ومبهجة وجو أسري في أول ظهور له بعد خروجه من المستشفى.

وقال الفنان عيد أبو الحمد، في لقاء خاص مع موقع “صدى البلد” الإخباري: “أنا الحمد لله بخير وسعيد جدا بشكر الجمهور شكرا لمحبتكم وشكرا دكتور أشرف زكي.. أخي وصديقي الغالي وبشكر الفنان منير مكرم”.

وأضاف: “الحمد لله أنا بخير والطبيب قالي اطمئن أنا حاليا في المنزل خرجت من المستشفى اليوم وبتابع الأدوية وتعليمات الطبيب، أنا عملت عملية في القلب استغرقت 4 ساعات لأن ضربات قلبي ضعفت وأول مرة كان يحصل ليا الوعكة الصحية دي الحمد لله، وإن شاء الله هستكمل مسلسل بنج كلي”.

وكشف الفنان عيد أبو الحمد عن شخصيته في مسلسل “بنج كلي” لأول مرة.

وأوضح أنه يجسد شخصية رجل مريض ويجري عمليات كثيرة، مشيرا إلى أنه تم ترشيحه من المخرجة نادين خان، معقبا: “العمل معها مميز”.

مسلسل “بنج كلي” بطولة سلمى أبو ضيف ودياب، وهو من تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج نادين خان، وإنتاج عبد الله أبو الفتوح.



