حكم سداد الورثة دينا أدعاه رجل على ميت .. الإفتاء تجيب
وزير الصحة يبحث مع مركز «نينغبو» الصيني إنشاء منصة استشارات رقمية «عن بعد»
غزة: ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 65,283 بينهم 447 بسبب سوء التغذية
الرئيس الإيراني يتوجه إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الأمم المتحدة
مجزرة اليمن.. إسرائيل ترتكب ثاني أدمى هجوم على الصحفيين في التاريخ الحديث
التفاصيل الكاملة للقبض على الراقصة بوسي بمطروح
أربعة علماء من جامعة مدينة السادات بين أفضل 2% عالميا
سبت فراغ كبير.. الأباتشي يصعد ضد الأهلي قبل قمة الزمالك
تفكيك الفص.. مفاجآت جديدة في سرقة إسورة الملك من المتحف المصري
عيار 21 تجاوز الـ 4960 جنيها .. أسعار الذهب الآن بمنتصف التعاملات
الحب فى الإسلام.. علي جمعة يوضح معناه وأشكاله
فن وثقافة

عيد أبو الحمد يكشف لأول مرة عن شخصيته في مسلسل «بنج كلي».. فيديو

الفنان عيد أبو الحمد
الفنان عيد أبو الحمد
أوركيد سامي

التقى موقع “صدى البلد” الفنان القدير عيد أبو الحمد  في منزله، في أول ظهور له مع أولاده بعد خروجه من المستشفى عقب تعرضه لوعكة صحية.

وظهر الفنان عيد أبو الحمد مع أسرته وسط أجواء سعيدة ومبهجة وجو أسري في أول ظهور  له بعد خروجه من المستشفى.

وقال الفنان عيد أبو الحمد، في لقاء خاص مع موقع “صدى البلد” الإخباري: “أنا الحمد لله بخير وسعيد جدا بشكر الجمهور شكرا لمحبتكم وشكرا دكتور أشرف زكي.. أخي وصديقي الغالي وبشكر الفنان منير مكرم”.

وأضاف: “الحمد لله أنا بخير والطبيب قالي اطمئن أنا حاليا في المنزل خرجت من المستشفى اليوم وبتابع الأدوية وتعليمات الطبيب، أنا عملت عملية في القلب استغرقت 4 ساعات لأن ضربات قلبي ضعفت وأول مرة كان يحصل ليا الوعكة الصحية دي الحمد لله، وإن شاء الله هستكمل مسلسل بنج كلي”.

وكشف الفنان عيد أبو الحمد عن شخصيته في مسلسل “بنج كلي” لأول مرة.

وأوضح أنه يجسد شخصية رجل مريض ويجري عمليات كثيرة، مشيرا إلى أنه تم ترشيحه من المخرجة نادين خان، معقبا: “العمل معها مميز”.

مسلسل “بنج كلي” بطولة سلمى أبو ضيف ودياب، وهو من تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج نادين خان، وإنتاج عبد الله أبو الفتوح.


 

عبير صبرى
القوات المسلحة تنظم زيارات لطلاب المنصورة وبني سويف للأكاديمية العسكرية ومصانع الوطنية للأسمنت

صورة من الزيارة
صورة من الزيارة
صورة من الزيارة

فركش تصوير نور مكسور.. آخر حكايات "ما تراه ليس كما يبدو" والعمل يتصدر تريند X

فكرش تصوير حكاية نور مكسور
فكرش تصوير حكاية نور مكسور
فكرش تصوير حكاية نور مكسور

محافظ الشرقية يشهد احتفالية تدشين مبادرة "صحح مفاهيمك " لمواجهة الفكر المتطرف

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

