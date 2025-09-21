المؤتمر: حل الدولتين في صدارة أجندة مصر بالأمم المتحدة

قال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر وعضو مجلس الشيوخ، إن مشاركة مصر في أعمال الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة ممثلة في الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، تعكس المكانة التي تحظى بها الدولة المصرية على المستويين الإقليمي والدولي.

وتابع غنيم: " حضور مصر الفعال في المحافل الدولية يعكس ثقلها السياسي ورؤيتها الداعمة لقضايا السلام والتنمية وحقوق الإنسان، والكلمة التي سيلقيها رئيس الوزراء في الاجتماعات الدولية المختلفة، سواء في الذكرى الـ30 للمؤتمر العالمي للمرأة أو في المؤتمر الدولي حول التسوية السلمية للقضية الفلسطينية، تمثل صوت مصر القوي المدافع عن قضاياها القومية والعربية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، ودعمها الثابت لحل الدولتين باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل.

وأضاف النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، أن أجندة رئيس الوزراء في نيويورك، تشمل المشاركة في الجلسة الافتتاحية للشق رفيع المستوى لاجتماعات الجمعية العامة، إلى جانب عقد لقاءات ثنائية مع قادة الدول وممثلي المنظمات الدولية، تمثل فرصة مهمة لتعزيز الشراكات الدولية وتبادل الرؤى حول مختلف القضايا العالمية والإقليمية.

وأشار غنيم، إلى أن حضور مصر على هذا المستوى يعكس حرص القيادة السياسية على أن تكون الدولة المصرية شريكاً فاعلاً في صنع القرار الدولي، وداعماً لمسار السلام والتنمية، مؤكداً أن هذه المشاركة تعزز صورة مصر كدولة رائدة تسعى لترسيخ مبادئ التعاون المشترك لمواجهة التحديات العالمية الراهنة.