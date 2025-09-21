قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حكم سداد الورثة دينا أدعاه رجل على ميت .. الإفتاء تجيب
وزير الصحة يبحث مع مركز «نينغبو» الصيني إنشاء منصة استشارات رقمية «عن بعد»
غزة: ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 65,283 بينهم 447 بسبب سوء التغذية
الرئيس الإيراني يتوجه إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الأمم المتحدة
مجزرة اليمن.. إسرائيل ترتكب ثاني أدمى هجوم على الصحفيين في التاريخ الحديث
التفاصيل الكاملة للقبض على الراقصة بوسي بمطروح
أربعة علماء من جامعة مدينة السادات بين أفضل 2% عالميا
سبت فراغ كبير.. الأباتشي يصعد ضد الأهلي قبل قمة الزمالك
تفكيك الفص.. مفاجآت جديدة في سرقة إسورة الملك من المتحف المصري
عيار 21 تجاوز الـ 4960 جنيها .. أسعار الذهب الآن بمنتصف التعاملات
الحب فى الإسلام.. علي جمعة يوضح معناه وأشكاله
أخبار العالم

بي بي سي: الاستيطان الإسرائيلي يتوسع واعتراف دولي متزايد بـ فلسطين

القسم الخارجي

في الوقت الذي تواصل فيه إسرائيل توسيع سيطرتها على الضفة الغربية وتكثيف عملياتها العسكرية في مدن مثل جنين وطولكرم، يتصاعد الجدل حول جدوى الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية، بحسب ما جاء في تقرير نشرته شبكة بي بي سي البريطانية اليوم الأحد.

في مخيم جنين، حيث تعيش المدينة على وقع الاجتياحات العسكرية منذ يناير الماضي، لا تزال صور المأساة الإنسانية تتكرر. ويروي عبد العزيز مجارمة، والد الطفل إسلام (13 عاماً) الذي استشهد برصاص الجيش الإسرائيلي مطلع الشهر الجاري، بحزن تفاصيل اللحظات الأخيرة: "كنت بجانبه عندما سقط. لماذا يطلقون النار على الأطفال؟ كان من الممكن أن يقتلوني بدلاً منه."

وزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه أطلق النار لتحييد "تهديد" في منطقة عسكرية مغلقة، لكنه رفض توضيح طبيعة هذا التهديد أو سبب استهداف الطفل.

من جانبه، أكد رئيس بلدية جنين، محمد جرار، أن ما يجري في المخيم ليس مجرد "عملية أمنية"، بل جزء من "خطة سياسية تهدف إلى ضم الضفة الغربية ومنع أي مقاومة فلسطينية لهذه الخطط". ويشير إلى أن نحو 40% من مساحة المدينة تحولت إلى منطقة عسكرية مغلقة، فيما نزح ربع السكان عن منازلهم.

ويري جرار أن الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية – رغم أنه قد يؤدي إلى مزيد من تشديد القبضة الإسرائيلية – يبقى خطوة أساسية: "حتى لو ردت إسرائيل بالمزيد من الاحتلال، يبقى الاعتراف مهماً لأنه يؤكد وجود الدولة الفلسطينية ويدفع المجتمع الدولي لتحمل مسؤوليته."

التحركات الأوروبية الأخيرة – بقيادة بريطانيا وفرنسا – نحو الاعتراف بفلسطين، تكشف حجم الفجوة السياسية مع إسرائيل. 

وجدد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو رفضه القاطع لفكرة الدولة الفلسطينية قائلاً: "لن تكون هناك دولة فلسطينية. هذه الأرض لنا." بينما يمضي وزراؤه المتشددون في وضع خطط لضم أكثر من 80% من أراضي الضفة الغربية.

الاستيطان غزة الضفة الاحتلال إسرائيل

