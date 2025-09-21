قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الرى: تأهيل المفرخ السمكي بـ الشلال فى أسوان لزيادة الإنتاج
الواقعة منذ 3 سنوات.. الداخلية تكشف تفاصيل فيديو الطفلة المقيدة بالقاهرة
ضربة موجعة للزمالك.. هذا اللاعب يغيب عن القمة أمام الأهلي
اتحاد الترايثلون يختتم استعداداته لاستضافة البطولة العربية والأفريقية للعبة بجامعة الجلالة
8 شهداء و22 مصابا جراء قصف إسرائيلي على مخيم البريج وسط غزة
المشاط: السردية الوطنية ليست مرتبطة بوجود صندوق النقد أو غيابه
الموساد الإسرائيلي ينفذ عملية سرية في إيران.. تفاصيل
التوك شو: الخريف يطرق الأبواب..تعرف على أسعار الذهب
تكافل وكرامة 2025| مسار جديد للدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية وتمكين المواطن
توفير اللحوم بأسعار مناسبة في الأسواق.. تعزيز التعاون بين مصر أوروجواي
ذا صن: مصر وجهة سياحية متكاملة تجمع بين سحر الصحراء وروعة البحر وعظمة الآثار
بالأسماء .. الأهلى يتفاوض مع 5 مدربين .. كارلوس كيروش الأبرز
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

وادي الحيتان.. رحلة عبر ملايين السنين تكشفها مكتبة الإسكندرية

"وادي الحيتان": رحلة عبر ملايين السنين تكشفها مكتبة الإسكندرية
"وادي الحيتان": رحلة عبر ملايين السنين تكشفها مكتبة الإسكندرية
أ ش أ

تستكشف مكتبة الإسكندرية موقع "وادي الحيتان" أحد كنوز مصر الطبيعية والعالمية في حلقة جديدة غنية بسرديات التراث المصري ، ضمن سلسلتها الوثائقية "عارف"، ويأتي هذا الفيلم ضمن جهود مكتبة الإسكندرية الدؤوبة لتوثيق التراث الثقافي والتاريخي الغني لمصر، وإتاحته للجمهور في قالب جذاب ومُلهم، بهدف تعزيز الوعي بالهوية المصرية.


ويقدم هذا الموقع الفريد، الواقع بمحافظة الفيوم على بعد حوالي 200 كيلومتر جنوب غرب القاهرة، شهادة حية ومذهلة على مراحل التطور لأكبر الكائنات البحرية على كوكب الأرض، وهو الحوت.


ويعتبر "وادي الحيتان" الذي يتوسط الصحراء الغربية المصرية، موقعًا استثنائيًا يروي قصة جيولوجية عمرها ملايين السنين، فقبل حوالي 40 مليون سنة، كانت منطقة الفيوم ومصر السفلى غارقة تحت مياه البحر، ومع انحسار البحر تدريجيًا قبل حوالي 20 مليون سنة، ظهرت هياكل الحيتان والكائنات البحرية المتحجرة، لتكشف عن ماضٍ بحري غني.


يضم الوادي أكثر من 1000 هيكل عظمي لحيتان قديمة عملاقة، يصل طول بعضها إلى حوالي 18 مترًا، يشمل أيضًا حفريات لكائنات بحرية أخرى مثل : الدلافين، وأبقار البحر، وأسماك المنشار، ما يجعله بمثابة مفتاح لفهم التطور المذهل للحيتان من كائنات ثديية كانت تمشي على اليابسة إلى كائنات بحرية عملاقة تجوب المحيطات.


ويعد وادي الحيتان موطنًا لمجموعة من الحيوانات النادرة والمهددة بالانقراض اليوم، مثل : الغزلان المصرية، والثعالب الرملية والفينيقية، والذئاب، كما يستضيف أنواعًا متنوعة من الطيور، كالصقر شاهين والعديد من الطيور المهاجرة، بالإضافة إلى زواحف مثل: الكوبرا المصرية.


وسجل وادي الحيتان كموقع تراث عالمي على قائمة اليونسكو في يوليو 2005، وفي عام 2018، قامت وزارة البيئة بوضعه على القائمة الخضراء للمناطق المحمية.


وأنشأت الدولة متحف "الحفريات وتغير المناخ" في قلب الوادي، يقدم هذا المتحف المتخصص عرضًا تفصيليًا لسجل الكائنات التي عاشت في الوادي، ويربط قصتها بالتاريخ المناخي لمصر، موفرًا بذلك تجربة تعليمية فريدة للزوار.

ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻹﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ موقع وادي الحيتان كنوز مصر الطبيعية والعالمية التراث المصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لائحة استخراج رخصة القيادة

الداخلية تعلن تعديل لائحة استخراج رخصة القيادة.. تفاصيل

فراخ وبيض

بكام النهارده؟.. مفاجأة كبرى في أسعار الفراخ والبيض

إمام عاشور

إمام عاشور يطالب الأهلي بمساواة زيزو .. و100 مليون في الموسم

الراقصة بوسي

التفاصيل الكاملة للقبض على الراقصة بوسي بمطروح

ضابطة سابقة أمريكية

ضابطة سابقة بالجيش الأمريكي تفضح خيانة «ترامب» لقطر وتلاعب إسرائيل بواشنطن

الطبيب أبو سليمة

مأساة .. مدير مستشفى غزة يستقبل جثامين أفراد عائلته أثناء تأدية عمله

رمضان صبحي

تفاصيل إحالة رمضان صبحي إلى الجنايات

الأهلي

عمومية الأهلي تثير الجدل .. وهذه حقيقة بطلان الإجراءات |فيديو

ترشيحاتنا

جانب من مشاركة هيئة الرقابة المالية

الرقابة المالية تشارك في معسكر قادة شباب بريكس بلس لتعزيز الوعي المالي

الاستاكوزا المجمدة

مصر الرابعة عالميًا في صادرات الاستاكوزا المجمدة بقيمة 23 مليون دولار

جانب من الاجتماع

وزيرة التخطيط: حشد 16 مليار دولار للقطاع الخاص منذ 2020

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزعتر؟

الزعتر
الزعتر
الزعتر

محافظ الشرقية ورئيس جامعة الزقازيق يتفقدان أعمال إنشاء مستشفى السلام

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

بالضفائر.. عبير صبرى تلفت الأنظار في أحدث إطلالة

عبير صبرى
عبير صبرى
عبير صبرى

القوات المسلحة تنظم زيارات لطلاب المنصورة وبني سويف للأكاديمية العسكرية ومصانع الوطنية للأسمنت

صورة من الزيارة
صورة من الزيارة
صورة من الزيارة

فيديو

طليقة أحمد مكي

محبتش حد في حياتي غيره.. طليقة أحمد مكي تحسم جدل عودتهما

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب: زيارة ملك إسبانيا.. روعة التوقيت

عبد الفتاح النادي

عبدالفتاح النادي يكتب: وجع الملائكة.. حين تسرق متلازمة ريت براءة البنات

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عودة إلى الإيقاع

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: مصر قلب المعادلة الإقليمية والدولية

د. محمد بشاري أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ علي جمعة وتجديد العهد الصوفي

المزيد