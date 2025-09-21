قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
آي صاغة: 70 جنيهًا ارتفاعًا في أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال أسبوع
شراكة استراتيجية شاملة.. تفاصيل لقاء وزير الاستثمار برئيس سنغافورة
الغندور: أزمات الزمالك قبل القمة “مقصودة أم صدفة؟”
محافظ أسوان يقدم واجب العزاء لأسرة الفقيد نوبي بشركةمياه الشرب والصرف الصحي
الأمم المتحدة: الاعترافات الدولية المتتالية بفلسطين خطوة مهمة نحو حل الدولتين
بتوع فبركة.. خالد الغندور يرد على أنباء حذف شيكو بانزا صورة انضمامه للزمالك
تراجع أسعار الذهب خلال التعاملات المسائية
تصفيات كأس العالم.. موعد مباراتي منتخب مصر أمام جيبوتي وغينيا بيساو
أيهما أفضل الصلاة في أول وقتها منفردا أم في آخر وقتها جماعة؟.. الإفتاء ترد
أول تعليق من نتنياهو على اعتراف بريطانيا وكندا واستراليا بالدولة الفلسطينية
بن جفير: سأقدم اقتراحا لفرض السيادة على الضفة الغربية في اجتماع الحكومة المقبل
الرئيس السيسي يوجه برد مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

فتح: القدس لن تكون جزءا من إسرائيل الكبرى

غزة
غزة
عادل نصار

قال عبد الفتاح دولة، المتحدث باسم حركة فتح، إن التحركات الميدانية الإسرائيلية وتصريحات مسؤوليها الرافضة لحل الدولتين تكشف أن تل أبيب ماضية في سياسة الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والفصل العنصري.

أوضح أن إسرائيل قامت على فكرة «أرض بلا شعب» لكنها فوجئت بشعب فلسطيني عظيم يناضل ويثبت وجوده وهويته العربية ويدافع عن كرامته وأرضه، مؤكدًا أن القدس لن تكون جزءًا من «إسرائيل الكبرى» وأن مشاريع تصفية القضية الفلسطينية ستواجه بصمود الشعب الفلسطيني.

وأضاف دولة، خلال لقائه على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن سلوك الحكومة الإسرائيلية الحالية، بقيادة بنيامين نتنياهو، لا يهدد القضية الفلسطينية وحدها بل يشكّل خطرًا كبيرًا على الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.

ودعا المجتمع الدولي إلى إدراك خطورة هذا النهج واتخاذ إجراءات فعلية ضاغطة ومُلزمة لإجبار إسرائيل على الانصياع للقرارات الدولية ووقف انتهاكاتها بحق الشعب الفلسطيني.

أكد المتحدث باسم حركة فتح أن الموقف الأمريكي في مجلس الأمن ليس جديدًا، إذ لطالما استخدمت واشنطن الفيتو لتعطيل حصول فلسطين على العضوية الكاملة وحماية إسرائيل، لكن حالة الإجماع الدولي الأخيرة عرّت هذا الموقف حتى أمام الرأي العام الأمريكي نفسه.

وشدّد على أن استمرار انحياز الإدارة الأمريكية سيؤثر على صورتها ومكانتها الدولية، داعيًا الولايات المتحدة والدول الأوروبية الكبرى إلى الانضمام إلى الإجماع الدولي والاعتراف بأن الحل الوحيد الصالح للسلام والاستقرار في المنطقة هو حل الدولتين وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة.

غزة فتح اسرائيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لائحة استخراج رخصة القيادة

الداخلية تعلن تعديل لائحة استخراج رخصة القيادة.. تفاصيل

الراقصة بوسي

التفاصيل الكاملة للقبض على الراقصة بوسي بمطروح

أوبن أيه آي

بعد حادثة مأساوية .. قيود جديدة في «ChatGPT» | تعرّف عليها

اروس فيشر

سويسري جديد على أعتاب تدريب الأهلي

النادي الأهلي

سبت فراغ كبير.. الأباتشي يصعد ضد الأهلي قبل قمة الزمالك

صورة تعبيرية

أسعار الدولار تواصل التحرك أمام الجنيه في البنوك

خناقة داخل مستشفي في المنوفية

خناقة في مستشفى عام.. القصة الكاملة لمشاجرة مرافق مريض وممرضة بمستشفى السادات بالمنوفية

دواجن بيضاء

استمرار التراجع في أسعار الدواجن بالأسواق اليوم الأحد 21-9-2025

ترشيحاتنا

المتهمين

القبض على المتهمين بسرقة توك توك بالغربية

متهم

نصب على مواطنين.. القبض على شخص يدير كيان تعليمي وهمى بالقاهرة

جانب من الحدث

إصابة 4 عاملات بتسمم غذائي داخل مزرعة بالوادي الجديد

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزعتر؟

الزعتر
الزعتر
الزعتر

محافظ الشرقية ورئيس جامعة الزقازيق يتفقدان أعمال إنشاء مستشفى السلام

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

بالضفائر.. عبير صبرى تلفت الأنظار في أحدث إطلالة

عبير صبرى
عبير صبرى
عبير صبرى

القوات المسلحة تنظم زيارات لطلاب المنصورة وبني سويف للأكاديمية العسكرية ومصانع الوطنية للأسمنت

صورة من الزيارة
صورة من الزيارة
صورة من الزيارة

فيديو

طليقة أحمد مكي

محبتش حد في حياتي غيره.. طليقة أحمد مكي تحسم جدل عودتهما

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب: زيارة ملك إسبانيا.. روعة التوقيت

عبد الفتاح النادي

عبدالفتاح النادي يكتب: وجع الملائكة.. حين تسرق متلازمة ريت براءة البنات

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عودة إلى الإيقاع

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: مصر قلب المعادلة الإقليمية والدولية

د. محمد بشاري أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ علي جمعة وتجديد العهد الصوفي

المزيد