الأزهري: لغة الحوار اختفت من المجتمع بسبب السوشيال ميديا

أكد الشيخ مصطفى شلبي الأزهري من علماء الأزهر الشريف، أن الجميع مشاركة عن نشر الشائعات، فالبداية تكون من الأسرة من خلال رب الأسرة، ومن المدرسة، موضحًا أن كلمة عيب حذفت من قاموس التربية وهذا أمر كارثي.

وأوضح أنه قبل انتشار السوشيال ميديا بهذه الطريقة كان هناك احترام بين الجميع، و الشاب كان يحترم جاره، ويحترم الكبير، وكان هناك خوف من المعلم والمعلمة، ولكن الآن أصبح الشباب لا تخاف أحدا.

وأضاف أحد علماء الأزهر، خلال حواره ببرنامج " علامة استفهام" تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أن لغة الحور اختفت من المجتمع سبب السوشيال ميديا، وهناك تفكك في جميع أدوار الأسرة، وأصبح هناك عبث اجتماعي، و رب الأسرة أصبح هو من يقوم بعمل فيديوهات وأشياء مخالفة عبر السوشيال ميديا.

وتابع أن الرجل له دور، والمرأة لها دور في تربية الأسرة، وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال" كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ؛ فَالْإِمَامُ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ فِي أَهْلِهِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا".