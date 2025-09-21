بتوع فبركة.. خالد الغندور يرد على أنباء حذف شيكو بانزا صورة انضمامه للزمالك

علق الإعلامي خالد الغندور على ما تداوله عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن حذف الأنجولي “شيكو بانزا”، مهاجم الزمالك، صورة له على حسابه بموقع “إنستجرام” تشير إلى انضمامه للفريق.

وكتب الغندور عبر صفحته الشخصية بموقع فيسبوك: “شيكو بانزا حذف صورته من إنستجرام إنه لاعب في الزمالك، ده كلام ناس كتير، يا ريت تنزلوا سكرين شوت لإنستجرام قبل وبعد، أصل معلوماتي إنها مش موجودة من الأول، وكل الناس منزِّلة بعد، مافيش قبل، وأتمنى بتوع الصور المتفبركة يمتنعوا، وأخيرًا على صفحته احتفاله بهدفه موجود”.



وقال مصدر بنادي الزمالك، إن الأنجولي شيكو بانزا، لاعب الفريق، منتظم في التدريبات الجماعية خلال الفترة الأخيرة بصورة طبيعية منذ عودته إلى القاهرة الأسبوع الماضي، ولم يتخلف عن أي مران.

وشدد المصدر على أن اللاعب تم تطبيق لائحة الفريق عليه؛ بسبب تأخره في العودة من بلاده بعد فترة الراحة السلبية التي حصل عليها الفريق خلال التوقف الدولي.

وأضاف المصدر أن تواجد شيكو بانزا في المباريات من عدمه؛ هو أمر يخص البلجيكي يانيك فيريرا، المدير الفني للفريق.

ويستأنف الزمالك تدريباته مساء اليوم الأحد على ستاد الكلية الحربية؛ استعدادًا للمباراة المقبلة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة الجونة المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الثامنة نم مسابقة الدوري المصري.