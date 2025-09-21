قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رابطة الأندية تعدل جدول الدوري لدعم منتخب مصر قبل مواجهة جيبوتي في تصفيات المونديال
الأهلي يدرس إراحة نجمه أمام حرس الحدود لتأمين مشاركته بمباراة الزمالك
صدق أو لا تصدق.. أرقام موديست مع الأهلي أفضل من محمد شريف وجراديشار
أزمة داخل الأهلي بعد طلب إمام عاشور الحصول على 100 مليون جنيه سنويًا
إمام عاشور يغادر المستشفى بعد إصابته بفيروس A.. وبرنامج علاجي يحسم عودته
تعليق مثير من سيف زاهر علي أزمة الأهلي مع وكيل إمام عاشور
بحضور رئيس سنغافورة| مصر توقع بروتوكولا جديدا لتطوير التعليم الفني
مدير جمعية الإغاثة بغزة: الاحتلال يستهدف كل شئ والاعتراف الدولي يغير وضع فلسطين
وزيرا السياحة والبيئة يشهدان توقيع بروتوكول تعاون بين شئون البيئة والمتحف المصري الكبير
استغلال وغش.. الأعلى للإعلام يحيل واقعة قناة العاصمة الجديدة إلى النيابة العامة
أبو مازن: الاعتراف بالدولة الفلسطينية يمهد الطريق لحل الدولتين
آي صاغة: 70 جنيهًا ارتفاعًا في أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال أسبوع
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
أخبار العالم

زعيم المعارضة الإسرائيلية يعلق على الاعتراف بدولة فلسطين: كارثة سياسية وخطوة سيئة

يائير لابيد
يائير لابيد
فرناس حفظي

علق زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد على إعلانات بريطانيا وأستراليا وكندا الخاصة بالاعتراف بدولة فلسطينية، قائلا: إن "الاعتراف الأحادي الجانب كارثة سياسية، وخطوة سيئة ومكافأة للإرهاب".

وحسب قول لابيد: "كان بإمكان حكومة إسرائيلية فاعلة أن تمنع هذا.. بعمل ذكي وجاد، وخطاب سياسي مهني، ومعلومات صحيحة.. إن الحكومة التي جلبت علينا الكارثة الأمنية الفادحة في تاريخنا، تجلب علينا الآن أيضا أخطر أزمة سياسية على الإطلاق". 

من جانبه قال وزير التعليم يوآف كيش، إن إسرائيل لن تسمح بإقامة دولة فلسطينية هدفها تدمير الدولة اليهودية، حان الوقت لبسط السيادة على يهودا والسامرة (الضفة الغربية).

كان رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، أعلن رسميًا اعتراف بلاده بدولة فلسطين، منضمًا بذلك إلى أستراليا وكندا.

وفي تغريدة على شبكة إكس، كتب ستارمر: "اليوم، وأملًا في إحياء السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين وحل الدولتين، تعترف المملكة المتحدة رسميا بدولة فلسطين".

وفي وقت سابق، أعلن رئيسا وزراء كندا وأستراليا رسميا اعتراف بلديهما بدولة فلسطين، وصرح رئيس الوزراء الكندي، مارك كارني، قائلاً: "نعترف اليوم بدولة فلسطين، بينما تعمل حكومة إسرائيل جاهدةً لمنع قيام دولة فلسطينية".

بدوره قال دكتور ماهر النمورة، المتحدث باسم حركة فتح، إن الحركة ترحب بالاعتراف الذي اتخذته كل من البرتغال وبريطانيا بدولة فلسطين، معتبراً أن اعتراف بريطانيا يحمل أهمية خاصة في ظل التوقيت الراهن.

وأضاف النمورة، خلال مداخلة على شاشة القاهرة الإخبارية، أن هذا الاعتراف يأتي في مرحلة حساسة ودقيقة تمر بها القضية الفلسطينية وشعبها، مشيراً إلى أن بريطانيا كانت من الدول العظمى والاستعمارية التي دعمت الاحتلال الإسرائيلي منذ قيام دولة الاحتلال على أراضي الشعب الفلسطيني وقراه المهجرة عام 1948، واستمر دعمها لهذا الاحتلال، حيث سبق ذلك وعد بلفور الذي وعد بإقامة وطن قومي لليهود.

وأوضح أن الاعتراف البريطاني بدولة فلسطين بعد ما يقارب الثمانين عاماً هو إنجاز كبير، ولو كان متأخراً، وأرجع الفضل في ذلك إلى الشعب البريطاني الذي خرج بمسيرات مليونية في مختلف المدن والساحات دعماً للقضية الفلسطينية وشجباً للاحتلال الإسرائيلي.

وأشار إلى أن اعتراف العديد من دول الاتحاد الأوروبي، وعلى رأسها بريطانيا وفرنسا، يؤكد وجود توجه جديد لمناصرة الشعب الفلسطيني، مشدداً على أن الاحتلال الإسرائيلي طغى وظلم وتجاوز كل الخطوط الحمراء من خلال حرب الإبادة الجماعية على الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية.

وعن تميز اعتراف بريطانيا في هذا التوقيت، قال «النمورة» إن بريطانيا، كانت دائماً تقف إلى جانب مشروع الاحتلال، كما فعلت الولايات المتحدة الأمريكية التي تستخدم حق النقض (الفيتو) ضد أي قرار لمجلس الأمن يصدر لصالح الفلسطينيين أو ضد الاحتلال، مشيراً إلى أن الاعتراف البريطاني يعد تحولاً إيجابياً كبيراً.

زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد بريطانيا أستراليا دولة فلسطينية

لائحة استخراج رخصة القيادة

الداخلية تعلن تعديل لائحة استخراج رخصة القيادة.. تفاصيل

الراقصة بوسي

التفاصيل الكاملة للقبض على الراقصة بوسي بمطروح

اروس فيشر

سويسري جديد على أعتاب تدريب الأهلي

النادي الأهلي

سبت فراغ كبير.. الأباتشي يصعد ضد الأهلي قبل قمة الزمالك

صورة تعبيرية

أسعار الدولار تواصل التحرك أمام الجنيه في البنوك

خناقة داخل مستشفي في المنوفية

خناقة في مستشفى عام.. القصة الكاملة لمشاجرة مرافق مريض وممرضة بمستشفى السادات بالمنوفية

دواجن بيضاء

استمرار التراجع في أسعار الدواجن بالأسواق اليوم الأحد 21-9-2025

انوسه كوته مدربة السيرك

تأييد حكم حبس أنوسة كوتة 3 أشهر وتعويض 100 ألف في قضية عامل السيرك

أذكار المساء

أذكار المساء.. 10 دعوات تحميك طوال الليل من كل شر

شهر ربيع الآخر

دار الإفتاء تحدد أول أيام شهر ربيع الآخر .. بعد قليل

الدكتور علي جمعة

ما هو الحب في الله؟ أحاديث نبوية تحدثت عنه تعرف عليها

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزعتر؟

الزعتر
الزعتر
الزعتر

محافظ الشرقية ورئيس جامعة الزقازيق يتفقدان أعمال إنشاء مستشفى السلام

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

بالضفائر.. عبير صبرى تلفت الأنظار في أحدث إطلالة

عبير صبرى
عبير صبرى
عبير صبرى

القوات المسلحة تنظم زيارات لطلاب المنصورة وبني سويف للأكاديمية العسكرية ومصانع الوطنية للأسمنت

صورة من الزيارة
صورة من الزيارة
صورة من الزيارة

طليقة أحمد مكي

محبتش حد في حياتي غيره.. طليقة أحمد مكي تحسم جدل عودتهما

خالد عامر

خالد عامر يكتب: زيارة ملك إسبانيا.. روعة التوقيت

عبد الفتاح النادي

عبدالفتاح النادي يكتب: وجع الملائكة.. حين تسرق متلازمة ريت براءة البنات

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عودة إلى الإيقاع

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: مصر قلب المعادلة الإقليمية والدولية

د. محمد بشاري أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ علي جمعة وتجديد العهد الصوفي

المزيد