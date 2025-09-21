قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الفائز يواجه الأهلي..نوار البوروندي يتعادل مع أساس الجيبوتي
مباراة الإسماعيلي والزمالك الأبرز.. عقوبات الجولة السابعة من دوري nile
تعديل موعد مباراتي الأهلي وكهرباء الإسماعيلية وإنبي وزد بالدوري.. تفاصيل
دار الإفتاء: تعذر رؤية هلال ربيع الآخر وبداية الشهر بعد غدٍ الثلاثاء
خروج البلوجر علياء قمرون من قسم التجمع في تهمة نشر فيديوهات خادشة
حماس: الاعتراف بفلسطين سيؤدي إلى قيام دولة وعاصمتها القدس
أنقذ مصر من مخطط الفوضى.. الذكرى الرابعة لوفاة المشير طنطاوي
الوزير: الوعي السليم في التعامل مع وسائل النقل جزء من سلامة الوطن والمواطن
ماذا نقول في سجود الشكر؟.. الأزهر: سُنة عن النبي ويكفي فيه التسبيح
مانشستر سيتي يتقدم بهدف على آرسنال في الشوط الأول
14 عضوا بجامعة السويس ضمن قائمة ستانفورد لأفضل 2% للعلماء الأكثر تأثيرا عالميا
حرص على مواجهة الأهلي.. فيريرا يدرس إستبعاد ثنائى الزمالك أمام الجونة
أخبار البلد

السفير البريطاني بالقاهرة: سنواصل العمل عن كثب مع مصر من أجل تحقيق سلام دائم

السفير البريطاني بالقاهرة: سنواصل العمل عن كثب مع مصر من أجل تحقيق سلام دائم
السفير البريطاني بالقاهرة: سنواصل العمل عن كثب مع مصر من أجل تحقيق سلام دائم
أ ش أ

أكد السفير البريطاني لدى مصر، مارك برايسون ريتشاردسون - بعد وقت قصير من اعتراف المملكة المتحدة بدولة فلسطين اليوم /الأحد/- أن مصر تلعب، بصفتها وسيطاً في وقف إطلاق النار والمسار الرئيسي للمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، دوراً محورياً في هذه المرحلة، وسنواصل العمل عن كثب مع القاهرة والحلفاء الآخرين من أجل تحقيق سلام دائم.


وأعرب السفير البريطاني - في بيان صحفى تعليقا على اعتراف بلاده بالدولة الفلسطينية- عن التطلع إلى التعاون الوثيق مع الحكومة المصرية، بينما تسعى بلدانا لتحقيق هذا الهدف المشترك.


وأضاف "اليوم، ومن أجل إحياء الأمل في السلام وحل الدولتين، أعلن رئيس الوزراء البريطاني، السير كير ستارمر، قرار المملكة المتحدة بالاعتراف رسمياً بدولة فلسطين"، مشيرا إلى أن الاعتراف بفلسطين يُعدّ قراراً تاريخياً، يستند بقوة إلى حق الشعب الفلسطيني الراسخ بتقرير مصيره.


وأوضح ريتشاردسون أن هذا القرار يأتي في إطار جهود دولية منسقة تهدف إلى بناء توافق حول إطار للسلام، من شأنه أن يضع الأسس لحل الدولتين، من خلال معالجة مسائل الحوكمة والأمن، وإدخال المساعدات ومراقبة وقف إطلاق النار في غزة.

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر.. حارس فكرة الدولة الفلسطينية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حط لي مصر فى جملة مفيدة

د. آية الهنداوي مدرس الدراسات اليهودية كلية الآداب - جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: بنيامين نتنياهو .. زعيم الفساد والدم ومُحرف التوراة

خالد عامر

خالد عامر يكتب: زيارة ملك إسبانيا.. روعة التوقيت

عبد الفتاح النادي

عبدالفتاح النادي يكتب: وجع الملائكة.. حين تسرق متلازمة ريت براءة البنات

المزيد