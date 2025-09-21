السفير البريطاني بالقاهرة: سنواصل العمل عن كثب مع مصر من أجل تحقيق سلام دائم

أكد السفير البريطاني لدى مصر، مارك برايسون ريتشاردسون - بعد وقت قصير من اعتراف المملكة المتحدة بدولة فلسطين اليوم /الأحد/- أن مصر تلعب، بصفتها وسيطاً في وقف إطلاق النار والمسار الرئيسي للمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، دوراً محورياً في هذه المرحلة، وسنواصل العمل عن كثب مع القاهرة والحلفاء الآخرين من أجل تحقيق سلام دائم.



وأعرب السفير البريطاني - في بيان صحفى تعليقا على اعتراف بلاده بالدولة الفلسطينية- عن التطلع إلى التعاون الوثيق مع الحكومة المصرية، بينما تسعى بلدانا لتحقيق هذا الهدف المشترك.



وأضاف "اليوم، ومن أجل إحياء الأمل في السلام وحل الدولتين، أعلن رئيس الوزراء البريطاني، السير كير ستارمر، قرار المملكة المتحدة بالاعتراف رسمياً بدولة فلسطين"، مشيرا إلى أن الاعتراف بفلسطين يُعدّ قراراً تاريخياً، يستند بقوة إلى حق الشعب الفلسطيني الراسخ بتقرير مصيره.



وأوضح ريتشاردسون أن هذا القرار يأتي في إطار جهود دولية منسقة تهدف إلى بناء توافق حول إطار للسلام، من شأنه أن يضع الأسس لحل الدولتين، من خلال معالجة مسائل الحوكمة والأمن، وإدخال المساعدات ومراقبة وقف إطلاق النار في غزة.