رياضة

زمالك 2005 يهزم فاركو بهدفين مقابل هدف في دوري الفريق الثاني

منتصر الرفاعي   -  
ملك موسى

فاز فريق الزمالك لكرة القدم، مواليد 2005، على فاركو، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على ملعب النادي، في الجولة الرابعة من بطولة دوري الفريق الثاني.

سجل هدفي الزمالك: السيد أسامة، وأنس وائل.

سيطر لاعبو الزمالك على الشوط الأول وصنعوا فرصًا عديدة على مرمى فاركو ولكن لم تكلل إلى أهداف.

وفي الشوط الثاني، كثف لاعبو الزمالك الضغط على فاركو، واستطاع  السيد أسامة تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 78، وبعدها استمر الضغط الزملكاوي واستطاع أنس وائل تعزيز النتيجة بالهدف الثاني في الدقيقة 88، وبادر فاركو بهجمة مرتدة نجحوا خلالها في تسجيل هدفهم الوحيد قبل النهاية، لتنتهي المباراة بهدفين مقابل هدف.

وشهدت المباراة، حضور بدر حامد، رئيس قطاعات كرة القدم بنادي الزمالك، وعادل المأمور المدير الفني لحراس مرمى قطاع الناشئين، وتامر عبد الحميد "دونجا" نائب المدير الفني للقطاع، وشكري حسن المدير الإداري للقطاع.

وحرص بدر حامد رئيس قطاعات كرة القدم، على تحية وتهنئة اللاعبين والجهاز الفني على الفوز وحصد الثلاث نقاط، بجانب تقديم أداءً فنياً مميزاً، وطالبهم بضرورة مواصلة التركيز والعمل.

ويقود الجهاز الفني لفريق 2005 كل من: ممدوح عبد الحي مدربًا، محمد عمر مدربًا مساعدًا، أحمد عبد العزيز "بوكس" مدربًا لحراس المرمى، محمد الأتربي "تربو" محللًا للأداء، حمدي يوسف إداريًا، ياسين غنيم أخصائياً للتأهيل والإصابات، محمد عصمت مدربًا للأحمال ورفعت حمدي مسئولًا للمهمات.

الزمالك فاركو الدوري المصري

المشير محمد حسين طنطاوي
الزعتر
محافظ الشرقية
عبير صبرى
