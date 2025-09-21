قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عصام عجاج: ردّ قانون الإجراءات الجنائية للبرلمان خطوة غير مسبوقة في التاريخ التشريعي المصري
مينا ماهر عن عبدلله السعيد: مثال دي مودريتش وكريستيانو رونالدو
مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة: الاعترافات بالدولة الفلسطينية ستتزايد خلال الفترة المقبلة
أحمد موسى: الرئيس السيسي يريد العدالة الناجزة مع تطبيق القانون
أحمد موسى: عدم إتاحة حوار مجتمعي موسع أبرز اعتراضات قانون الإجراءات الجنائية
سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم
مجلس النواب يقرر مناقشة قانون الإجراءات الجنائية بعد رده من رئيس الجمهورية
للمرة الرابعة.. مي عمر تترشح ضمن قائمة أجمل 100 وجه لعام 2025
مستشار الرئيس الفلسطيني لـ"القاهرة الإخبارية": مؤمنون بأن طريقنا سيقودنا إلى تحقيق أحلام وآمال شعبنا
منهجية الاغتيالات والتصفية في السياسة الإسرائيلية
أحمد موسى عن قانون الإجراءات الجنائية: الرئيس السيسي يريد الحفاظ على المواطنين
ما حكم صلاة الجماعة مع الأهل في البيت؟ دار الإفتاء تجيب
توك شو

حماس: الاعتراف بالدولة الفلسطينية خطوة مهمة لتثبيت حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة

علي مكي

أكدت حركة حماس أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية خطوة مهمة لتثبيت حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

صرح رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال جلسة الحكومة التي عقدت اليوم الأحد، بوجود تقدم في المفاوضات الجارية مع الجانب السوري، لكنه شدد على أن التوصل إلى اتفاق نهائي ما زال بعيد المنال.

وقال نتنياهو: "الانتصارات التي حققناها على حزب الله فتحت أمامنا آفاقاً كانت تبدو مستحيلة، ومنها إمكانية تحقيق السلام مع جيراننا في الشمال"، في إشارة واضحة إلى سوريا.

وأشار إلى أن "محادثات تجرى حاليا مع السوريين"، موضحا أن هناك "تقدماً معينا"، لكنه أكد في الوقت نفسه أن "الطريق لا تزال طويلة نحو التوصل إلى اتفاق شامل"، وفق ما نقلته وسائل إعلام إسرائيلية.

ووفقا لما أوردته وسائل إعلام عبرية، فإن إسرائيل تضع شروطا تتضمن الاحتفاظ بوجودها في مرصد جبل الشيخ ومحيطه، إلى جانب توسيع المنطقة العازلة، وإنشاء ثلاث مناطق منزوعة السلاح، مع ترتيبات أمنية تصل حتى مشارف العاصمة السورية دمشق، وضمان سيطرة جوية إسرائيلية في جنوب سوريا.

من جانبها، تطالب دمشق بتفعيل اتفاق فك الاشتباك الموقع عام 1974، وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلية من الأراضي التي احتلت بعد سقوط النظام السوري السابق في 8 ديسمبر 2024.

كما أبدت سوريا استعدادها لتوقيع اتفاق جديد يضمن أمن إسرائيل ويحفظ السيادة السورية، مع الانفتاح على الانضمام إلى الاتفاقات الإبراهيمية في إطار تسوية شاملة لمستقبل هضبة الجولان.

