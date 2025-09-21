أجرى الدكتور ناصر الجيزاوى رئيس جامعة بنها جولة تفقدية لمتابعة انتظام سير العملية التعليمية خلال ثاني أيام العام الدراسي الجديد بكلية الآداب .
رافق خلالها الدكتور أمجد حجازى عميد الكلية ، والوكلاء.
والتقى "الجيزاوى" بالطلاب داخل القاعات الدراسية مقدما لهم التهنئة بالعام الدراسي الجديد متمنيا لهم التوفيق في دراستهم الجامعية.
وأشاد رئيس الجامعة بتجهيزات الكلية لاستقبال الطلاب فى العام الجامعي الجديد ، داعيا جميع الطلاب بالمشاركة الفعالة فى جميع الأنشطة الطلابية بكليات الجامعة، التي تستهدف الاهتمام بتنمية مواهب الشباب وطاقات الإبداع والابتكار.
رئيس جامعة بنها يتفقد الدراسة بكلية الآداب ويشيد بتجهيزات استقبال العام الدراسي الجديد
