موجة اعترافات عالمية بدولة فلسطين .. بريطانيا وأستراليا وكندا تعلن دعمها لحل الدولتين

أفادت قناة إكسترا نيوز في خبر عاجل أن رئيس الوزراء البريطاني أعلن اعتراف بلاده رسميًا بدولة فلسطين، في خطوة وصفت بالتاريخية على صعيد الموقف الدولي تجاه القضية الفلسطينية.

وفي السياق ذاته، كشفت الحكومة الأسترالية عن قرارها بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، مؤكدة أن هذه الخطوة تأتي انسجامًا مع الجهود الدولية الداعمة لتحقيق حل الدولتين، باعتباره الطريق الأمثل لتحقيق السلام العادل والدائم في المنطقة.

كما أعلن رئيس الوزراء الكندي أن حكومته ستعترف بدولة فلسطين اليوم، منتقدًا السياسات الإسرائيلية التي وصفها بأنها “منهجية” وتستهدف منع قيام الدولة الفلسطينية. وشدد على أن الاعتراف الكندي يعكس التزام بلاده بمبادئ العدالة والشرعية الدولية، ويعد رسالة واضحة بضرورة احترام حقوق الشعب الفلسطيني.

ويشير مراقبون إلى أن هذه المواقف المتزامنة من ثلاث دول كبرى تمثل تحولًا مهمًا في مواقف الغرب إزاء القضية الفلسطينية، ومن شأنها أن تضيف زخمًا جديدًا للتحركات الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء الصراع عبر حل الدولتين. كما أنها قد تمثل ضغطًا متزايدًا على الحكومة الإسرائيلية لوقف سياساتها الرافضة لإقامة الدولة الفلسطينية.

وتأتي هذه الخطوات في وقت يشهد فيه المجتمع الدولي حالة من الحراك السياسي والدبلوماسي المكثف، وسط مطالبات متزايدة بضرورة إنهاء معاناة الفلسطينيين ووضع حد للتصعيد المستمر في الأراضي المحتلة.