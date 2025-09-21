بعد اعتراف 3 دول كبرى بدولة فلسطين .. جيش الاحتلال يعلن توسيع الهجوم البري في غزة

أعلن جيش الإحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، أن القوات وسعت هجومها البري في مدينة غزة، بنشر قوات من فرقة ثالثة للتقدم إلى المدينة الرئيسية.

وشاركت فرقتان بالفعل في العملية. وتتألف الفرقة عادة مما يتراوح بين 10 آلاف و15 ألف جندي.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان له، إن الجنود هاجموا "عشرات الأهداف الإرهابية" في الأيام الأخيرة لتمكين المزيد من القوات البرية من التقدم.

وتابع أن القوات "ستستمر في العمل في قطاع غزة طالما كان ذلك ضروريا لحماية مواطني إسرائيل".

ووفقا للحكومة، تهدف العملية البرية التي بدأت قبل أسبوع تقريبا في أكبر مدينة في القطاع إلى تفكيك حركة حماس وتأمين الإفراج عن الرهائن المتبقين في غزة.

و في ذات السياق، صرح بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، اليوم الأحد، أن إقامة دولة فلسطينية تهدّد وجود الدولة العبرية، متعهدا مواجهة الدعوات لذلك في الأمم المتحدة، وذلك على خلفية اعتراف بريطانيا، أستراليا، و كندا بالدولة الفلسطينية.

وقال نتنياهو خلال اجتماع لحكومته: "سيتعين علينا خوض المعركة سواء في الأمم المتحدة أو في كل الساحات الأخرى ضد التضليل المنهجي ضدنا، وضد الدعوات لإقامة دولة فلسطينية والتي من شأنها أن تعرض وجودنا للخطر، وستكون بمثابة جائزة عبثية للإرهاب".