هدى المفتي تستكمل تصوير فيلم بنات فاتن.. وتظهر بـ لوك مفاجأة للجمهور

عادت النجمة هدى المفتي لاستكمال تصوير دورها ضمن أحداث فيلمها الجديد «بنات فاتن»، والذي تظهر فيه بشكل ودور مختلف تمامًا عما قدمته من قبل، كما شارفت على الانتهاء من تصوير دورها؛ استعدادًا لتحديد موعد عرضه بالسينمات خلال الفترة القادمة،

وتدور أحداث فيلم «بنات فاتن» حول قصة حب بين فتاة وشاب نوبي أسمر، تتحول مع الوقت إلى لغز مثير يجرهما إلى عالم من الأسرار والخبايا، عمل سينمائي جديد يمزج بين الرومانسية والتشويق في خطوة مختلفة نحو دراما تكشف وجوهًا مخفية من العلاقات والحقائق،

«بنات فاتن» بطولة كل من، النجمة الكبيرة يسرا، والفنانة هدى المفتي، والفنان باسم سمرة، والفنان السوداني مصطفى شحاتة، والفنانة السودانية إسلام مبارك، والفنانة بسمة نبيل، والفنان حمدي هيكل، وغيرهم العديد من النجوم الشباب.

كما يظهر النجم الشاب حسن مالك كضيف شرف ضمن الأحداث.

العمل من تأليف أمينة مصطفى ومحمد نادر، وإنتاج علي بني حمد «سينيتوبيا Cinetopia Films»، ومدير التصوير بيشوي روزفلت، وإخراج محمد نادر، ومن المقرر تحديد ميعاد عرضه بالسينمات خلال الفترة المقبلة بعد الانتهاء من تصوير جميع أحداث العمل.