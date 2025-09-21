قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أبو ردينة: الاعتراف الدولي بفلسطين رسالة قوية لإسرائيل والولايات المتحدة
تقلبات جوية حادة ومفاجئة وظاهرة خطيرة.. بدء فصل الخريف غدًا وهذه أبرز سماته
مصر تواصل إرسال المساعدات إلى غزة تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي
التحري عن فتاة اصطدمت بسيارة الفنان محمود عامر في الشيخ زايد
تشكيل برشلونة أمام خيتافي في الدوري الإسباني
6 آلاف دارس.. إجراء اختبارات رواق العلوم الشرعية والعربية بالجامع الأزهر
حكم كتابة جزء من الأملاك للبنات في حياة الأب .. دار الإفتاء ترد
حجم الطلب والعرض .. ما لا تعرفه عن سوق النفط العالمية
بالفيديو.. الوزراء: مدينة الدواء "جيبتو فارما" أمان دوائي لمصر واستثمار في صحة المواطن
مجلس النواب يدعو رئيس الوزراء لالقاء بيان بشأن قانون الإجراءات الجنائية
دوري أبطال إفريقيا| الترجي يضع قدما في دور المجموعات بهزيمة القوات المسلحة النيجيري
ملك الأردن لرئيس وزراء أستراليا: نرحب باعترافكم بالدولة الفلسطينية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

حجم الطلب والعرض .. ما لا تعرفه عن سوق النفط العالمية

بترول
بترول
كتب محمود مطاوع

في إطار اهتمام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، برصد وتحليل كل ما يصدر عن المنظمات الدولية من تقارير ومؤشرات تتعلق بالتطورات الاقتصادية العالمية، والتي تنعكس آثارها على الاقتصاد المصري بشكل مباشر أو غير مباشر؛ سلط المركز الضوء على التقرير الصادر عن "الوكالة الدولية للطاقة" بشأن أوضاع سوق النفط العالمية، والذي تناول حجم الطلب والعرض خلال عام 2025.

أشار التقرير إلى توقعات الوكالة بارتفاع الطلب العالمي على النفط بمقدار 740 ألف برميل يوميًا على أساس سنوي في عام 2025، وهو ارتفاع طفيف مقارنة بالتوقعات السابقة، ويُعزى هذا الارتفاع إلى مرونة عمليات التسليم في الاقتصادات المتقدمة، مقابل تباطؤ الاستهلاك نسبيًا في الاقتصادات الناشئة، وقد تجاوز نمو الطلب في دول "منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية" نحو 80 ألف برميل يوميًا، على أساس سنوي خلال النصف الأول من عام 2025، وذلك بدعم من انخفاض الأسعار، إلا أنه من المتوقع أن يدخل في مرحلة انكماش في النصف الثاني، بما يجعل الاستهلاك السنوي للنفط في 2025 مستقرًا بشكل عام.

وفي المقابل، ارتفع المعروض العالمي من النفط في أغسطس ليصل إلى مستوى قياسي بلغ 106.9 مليون برميل يوميًا، مع استمرار تحالف "أوبك+" في تخفيف تخفيضات الإنتاج، واقتراب المعروض من الدول غير الأعضاء في (أوبك+) من أعلى مستوياته على الإطلاق، وتشير التقديرات إلى أن الإنتاج سيرتفع بمقدار 2.7 مليون برميل يوميًا ليصل إلى 105.8 مليون برميل يوميًا في عام 2025، ثم بزيادة 2.1 مليون برميل يوميًا، ليصل إلى 107.9 مليون برميل يوميًا في عام 2026، وفيما يخص مصافي النفط الخام، فقد شهدت إنتاجيتها ارتفاعًا حادًا في أغسطس بمقدار 400 ألف برميل يوميًا لتصل إلى مستوى قياسي عند 85.1 مليون برميل يوميًا. غير أنه من المتوقع أن تتراجع بمقدار 3.5 مليون برميل يوميًا حتى أكتوبر مع تكثيف أعمال الصيانة الموسمية.

وعلى هذا الأساس، يُرجَّح أن يبلغ متوسط إنتاجية المصافي العالمية نحو 83.5 مليون برميل يوميًا في عام 2025، ونحو 84 مليون برميل يوميًا في عام 2026، مع تباطؤ النمو من 580 ألف برميل يوميًا إلى 540 ألف برميل يوميًا على التوالي. ورغم ذلك، ما زالت هوامش أرباح التكرير قوية، إذ عوّض تحسن اقتصاديات البنزين جزئيًا التراجع الحاد في شقوق الديزل (Diesel cracks).

واتصالًا، فقد أظهرت بيانات مخزونات النفط ارتفاعًا بمقدار 26.5 مليون برميل في يوليو، لتصل الزيادة منذ بداية العام إلى 187 مليون برميل. ومع ذلك، ظلَّت المخزونات أقل بمقدار 67 مليون برميل عن متوسطها لخمس سنوات، رغم الفائض الكبير الذي تراكم في الصين مؤخرًا. كما ارتفعت مخزونات دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بمقدار 6.9 مليون برميل، بما يتماشى مع الاتجاه الموسمي. ووفقًا للبيانات الأولية لشهر أغسطس، ظلت المخزونات العالمية مستقرة نسبيًا، حيث عوّضت زيادة إنتاج منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية انخفاض حجم المخزونات من الشحنات البحرية العائمة من النفط.

أوضح التقرير أن العقوبات المشددة على إيران وروسيا لم تؤثر كثيرًا على الإمدادات رغم انخفاض صادرات البلدين في الأشهر الأخيرة، ومن المنتظر أن يؤدي حظر الاتحاد الأوروبي على المنتجات المكررة من النفط الروسي ابتداءً من مطلع 2026 إلى قلب أنماط التجارة وربما خفض الإنتاج.

أشار التقرير إلى أن قرار "أوبك+"، في 7 سبتمبر، ببدء التراجع عن الشريحة الثانية من تخفيضات الإنتاج لم يحرك الأسعار كثيرًا؛ حيث خططت المجموعة لزيادة إنتاجها بمقدار 137 ألف برميل يوميًا في أكتوبر، إلا أن الزيادة الفعلية ستكون أقل نظرًا لأن بعض الدول مثل العراق والإمارات والكويت وكازاخستان تضخ بالفعل فوق حصصها.

ولفت التقرير الانتباه إلى أن أكبر زيادة جاءت من السعودية ودول الشرق الأوسط، لكن معظم الكميات الإضافية جرى استيعابها محليًا في التكرير وتوليد الكهرباء. وفي الوقت نفسه، استمرت زيادة إنتاج الدول غير الأعضاء في "أوبك+" بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية والبرازيل وكندا وغويانا والأرجنتين لتسجل مستويات قياسية، ويتوقع أن تضيف هذه المجموعة 1.4 مليون برميل يوميًا في 2025 وأكثر من مليون في 2026، بينما تضيف "أوبك+" زيادات مماثلة تقريبًا.

أكد التقرير في ختامه أن نمو الطلب العالمي سيظل ثابتًا عند نحو 700 ألف برميل يوميًا لكل من عامي 2025 و2026، لكن الفائض المتوقع في المعروض خلال النصف الثاني من عام 2025 قد يؤدي إلى تراكم غير مستدام في المخزونات بمعدل 2.5 مليون برميل يوميًا، رغم احتمال حدوث تقلبات نتيجة التوترات الجيوسياسية والسياسات التجارية والعقوبات.

التوترات الجيوسياسية أوبك إيران مخزونات النفط منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الاقتصاد المصري الوكالة الدولية للطاقة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لائحة استخراج رخصة القيادة

الداخلية تعلن تعديل لائحة استخراج رخصة القيادة.. تفاصيل

تأخير الساعة 60 دقيقة.. بدء العمل بالتوقيت الشتوي 2025 في هذا الموعد

تأخير الساعة 60 دقيقة.. بدء العمل بالتوقيت الشتوي 2025 في هذا الموعد

الراقصة بوسي

التفاصيل الكاملة للقبض على الراقصة بوسي بمطروح

النادي الأهلي

سبت فراغ كبير.. الأباتشي يصعد ضد الأهلي قبل قمة الزمالك

خناقة داخل مستشفي في المنوفية

خناقة في مستشفى عام.. القصة الكاملة لمشاجرة مرافق مريض وممرضة بمستشفى السادات بالمنوفية

الحرارة تصل 40 وتحذير من ظاهرة خطيرة.. مفاجأة بشأن طقس الأيام الـ6 المقبلة

الحرارة تصل 40 وتحذير من ظاهرة خطيرة.. مفاجأة بشأن طقس الأيام الـ6 المقبلة

صورة تعبيرية

أسعار الدولار تواصل التحرك أمام الجنيه في البنوك

الاعلى للاعلام

استغلال وغش.. الأعلى للإعلام يحيل واقعة قناة العاصمة الجديدة إلى النيابة العامة

ترشيحاتنا

ميتسوبيشي إكليبس كروس EV موديل 2026

شاهد| ميتسوبيشي إكليبس كروس EV الكهربائية 2026

الحفاظ علي أحزمة الأمان والوسائد الهوائية بالسيارة

كيفية الحفاظ على أحزمة الأمان والوسائد الهوائية بالسيارة ؟

شانجان UNI-V إم شيرى اريزو 8 موديل 2026

تختار إيه شانجان UNI-V أم شيرى اريزو 8 موديل 2026

بالصور

صفاء أبو السعود وأشرف زكي في عزاء شقيقة أحمد صيام

صفاء أبو السعود
صفاء أبو السعود
صفاء أبو السعود

أنقذ مصر من مخطط الفوضى.. الذكرى الرابعة لوفاة المشير طنطاوي

المشير محمد حسين طنطاوي
المشير محمد حسين طنطاوي
المشير محمد حسين طنطاوي

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزعتر؟

الزعتر
الزعتر
الزعتر

محافظ الشرقية ورئيس جامعة الزقازيق يتفقدان أعمال إنشاء مستشفى السلام

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

واقعة بورسعيد

بسبب الآيس .. رجل ينهي حياة زوجته في بورسعيد

كويكب عملاق

بحجم ناطحة سحاب .. مرصد القطامية يرصد كويكب عملاق يمر بالقرب من الأرض

المشير محمد حسين طنطاوي

أنقذ مصر من مخطط الفوضى.. الذكرى الرابعة لوفاة المشير طنطاوي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: احتراق الوجدان

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: هل يقود المحافظ ومدير أمن أسيوط ملف المصالحات الثأرية من جديد؟

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: أهمية التنوع البيولوجي الزراعي في دعم الاستدامة وتحقيق الأمن الغذائي

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الشرق الأوسط .. مقبرة الإمبراطوريات

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر.. حارس فكرة الدولة الفلسطينية

المزيد