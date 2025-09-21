قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خاص| بينهم 3 معاونين للوزير.. «الصحة» على موعد مع أكبر حركة تغييرات
من بينهم مصر.. ترامب يدعو قادة 6 دول إلى اجتماع في المكتب البيضاوي (تفاصيل)
جدول مرتبات شهر سبتمبر .. والصرف في هذا الموعد
وزير خارجية البرتغال يعلن اعتراف بلاده بدولة فلسطين
أحمد موسى يشيد بموقف نقابة الصحفيين تجاه قانون الإجراءات الجناية
ابتهاج عربي ودولي باعتراف كندا وأستراليا والمملكة المتحدة رسميا بدولة فلسطين (تقرير)
دراسة متأنية.. الديهي: قانون الإجراءات الجنائية يشبه الدستور الثاني للبلاد
فوزي: إعادة الرئيس السيسي قانون الإجراءات الجنائية للنواب تمثل ممارسة ديمقراطية راسخة
مساعد وزير الخارجية الأسبق: رؤية ترامب للمنطقة دائمًا مقصورة على مصالح إسرائيل
تعليق أحمد السقا على تكريمه في حفل دير جيست
بعد اعتراف 3 دول كبرى بدولة فلسطين .. جيش الاحتلال يعلن توسيع الهجوم البري في غزة
خبير استراتيجي: نتنياهو يريد إيصال وترسيخ رسالة لشعبه بأنهم مهددون أمنيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

لجنة من المجلس الأعلى للجامعات الأهلية تتفقد إمكانات جامعة دمنهور الأهلية

لجنة من المجلس الأعلى الجامعات الأهلية تتفقد إمكانات جامعة دمنهور الأهلية
لجنة من المجلس الأعلى الجامعات الأهلية تتفقد إمكانات جامعة دمنهور الأهلية
ساندي رضا

استقبل الدكتور إلهامي ترابيس، رئيس جامعة دمنهور ، والمكلف بتسيير أعمال جامعة دمنهور الأهلية، لجنة فنية من المجلس الأعلى للجامعات الأهلية، وذلك لتقييم جاهزية جامعة دمنهور الأهلية استعدادا لانطلاق الدراسة بها اعتبارا من الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الحالي 2025-2026.

جاء ذلك في إطار استراتيجية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الرامية إلى الارتقاء بجودة التعليم الجامعي، وانطلاقا من حرص الوزارة، ومجلس الجامعات الأهلية، على المتابعة الميدانية المستمرة لمشروعات الجامعات الجديدة، وضمان جاهزيتها لتقديم خدمة تعليمية متميزة قادرة على تلبية احتياجات المجتمع ومتطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.

ضمت اللجنة نخبة من الأساتذة والخبراء في مختلف التخصصات حيث تكونت من الدكتور إبراهيم سليم، عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، جامعة مدينة السادات، و الدكتورة رانيا شمعة، عميد كلية التجارة، جامعة السويس، و الدكتور جمال العمراوي، أستاذ بكلية الطب البيطري، جامعة الإسكندرية، و ممثل هيئة الرقابة الإدارية، و العقيد أحمد مردان، عضو الكلية الفنية العسكرية.

من جانبه رحب "رئيس جامعة دمنهور"، بأعضاء اللجنة الكرام، وخلال اللقاء أعرب "ترابيس" عن تمنياته أن تمثل جامعة دمنهور الأهلية إضافة قوية لمنظومة التعليم العالي في مصر، مؤكدا حرص جامعة دمنهور الأهلية على تقديم خدمات علمية وبحثية متميزة تساهم في تخريج كوادر شبابية ذو كفاءة وخبرة معرفيًا وعلميًا ومهنياً، للقيام بدور فعال في تنمية المجتمع وتحقيق أهدافه المستدامة، مستعرضا الإمكانات الأكاديمية والبنية التحتية التي وفرتها جامعة دمنهور الأهلية، والمقومات البشرية والأكاديمية، و كليات و برامج جامعة دمنهور الأهلية في أولى مراحلها والتي صممت لتلبية تطلعات المجتمع المحلي والإقليمي.

وأوضح "ترابيس" أن كليات وبرامج جامعة دمنهور الأهلية تشمل : الصيدلة" فارم دي كلينيكال"، الطب البيطري، التمريض، الذكاء الاصطناعي والروبوتات، الأمن السيبراني والأدلة الجنائية"، "الحوسبة وصناعة البرمجيات، التحاليل البيولوجية والكيميائية التطبيقية"، نظم معلومات الأعمال، و المحاسبة والتمويل.

خلال الزيارة، أجرت اللجنة جولة تفقدية لجامعة دمنهور الأهلية، شملت الكليات، وقاعات التدريس، والمعامل، والبنية التحتية والخدمات الطلابية، وذلك للوقوف على مدى جاهزية الجامعة لاستقبال الطلاب للعام الدراسي 2025-2026، بما يواكب متطلبات العملية التعليمية الحديثة، كما ناقشت اللجنة خطط القبول المقترحة وأعداد الطلاب المتوقع قبولهم سنويا في مختلف التخصصات، بما يتناسب مع امكانيات الجامعة وقدرتها الاستيعابية.

من جانبها أشادت "اللجنة" بما لمسته من جاهزية جامعة دمنهور الأهلية لاستقبال الطلاب لبدء الدراسة اعتبارا من الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2025-2026، معربة عن تقديرها للجهود المبذولة في تجهيز البنية التحتية، وكذا المقومات المادية والبشرية التي تصب في خدمة العملية التعليمية بالجامعة، بما يعكس التزام إدارة الجامعة لتحقيق معايير الجودة لتقديم خدمة تعليمية متميزة.

هذا وقد وجه "رئيس جامعة دمنهور"خالص الشكر والتقدير إلى القيادة السياسية على دعمها الكبير للتوسع في إنشاء الجامعات الأهلية التي تمثل إضافة نوعية للتعليم العالي في مصر، كما يتوجه بالشكر إلى الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والأمين العام لمجلس الجامعات الأهلية، واللجنة الموقرة التي قامت بزيارة الجامعة وتقييم برامجها ومقرراتها، لما قدموه من جهد ودعم.

جاءت الزيارة بحضور كل من الدكتور ماجد وصفي، نائب رئيس جامعة دمنهور الأهلية للشؤون الأكاديمية، الدكتور  جمال عمران، مدير برامج الصيدلة، الدكتور راضي السيد، مدير برامج كلية الأعمال، الدكتور شريف زكريا، مدير برامج الطب البيطري، الدكتورة نعمات إسماعيل، مدير برامج كلية تمريض، الدكتورة هند حسين، مدير برامج كلية علوم، الدكتور أحمد صالح، مدير برامج كلية حاسبات ومعلومات، الأستاذ خليل موسى، أمين الجامعة الأهلية، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والعاملين.

وزارة التعليم العالي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي جامعة دمنهور الأهلية جامعة دمنهور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لائحة استخراج رخصة القيادة

الداخلية تعلن تعديل لائحة استخراج رخصة القيادة.. تفاصيل

تأخير الساعة 60 دقيقة.. بدء العمل بالتوقيت الشتوي 2025 في هذا الموعد

تأخير الساعة 60 دقيقة.. بدء العمل بالتوقيت الشتوي 2025 في هذا الموعد

الراقصة بوسي

التفاصيل الكاملة للقبض على الراقصة بوسي بمطروح

النادي الأهلي

سبت فراغ كبير.. الأباتشي يصعد ضد الأهلي قبل قمة الزمالك

الحرارة تصل 40 وتحذير من ظاهرة خطيرة.. مفاجأة بشأن طقس الأيام الـ6 المقبلة

الحرارة تصل 40 وتحذير من ظاهرة خطيرة.. مفاجأة بشأن طقس الأيام الـ6 المقبلة

خناقة داخل مستشفي في المنوفية

خناقة في مستشفى عام.. القصة الكاملة لمشاجرة مرافق مريض وممرضة بمستشفى السادات بالمنوفية

نادي الزمالك

إيقاف ثنائي الزمالك.. عقوبات صارمة في سابع جولات الدوري

صورة تعبيرية

أسعار الدولار تواصل التحرك أمام الجنيه في البنوك

ترشيحاتنا

الدكتور سعيد شحاته

سعيد شحاته: إعادة الرئيس السيسي مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب يعكس الحرص على صون الحريات وتحقيق العدالة الناجزة

النائبة مرفت الكسان

برلمانية: دبلوم سلامة المرضى خطوة مهمة نحو تطوير النظام الصحي وضمان أمان الرعاية الطبية

اللواء الدكتور رضا فرحات

حزب المؤتمر: رد قانون الإجراءات الجنائية يعكس حرص القيادة على بناء منظومة عدالة عصرية

بالصور

مناقشة رسالة دكتوراه بأكاديمية الشرطة حول «الآليات الحديثة لتأمين المنافذ البحرية المصرية»

جانب من المناقشة
جانب من المناقشة
جانب من المناقشة

صفاء أبو السعود وأشرف زكي في عزاء شقيقة أحمد صيام

صفاء أبو السعود
صفاء أبو السعود
صفاء أبو السعود

أنقذ مصر من مخطط الفوضى.. الذكرى الرابعة لوفاة المشير طنطاوي

المشير محمد حسين طنطاوي
المشير محمد حسين طنطاوي
المشير محمد حسين طنطاوي

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزعتر؟

الزعتر
الزعتر
الزعتر

فيديو

خطورة الثوم علي الريق

تحذير عاجل.. اعرف خطورة تناول الثوم على الريق

واقعة بورسعيد

بسبب الآيس .. رجل ينهي حياة زوجته في بورسعيد

كويكب عملاق

بحجم ناطحة سحاب .. مرصد القطامية يرصد كويكب عملاق يمر بالقرب من الأرض

المشير محمد حسين طنطاوي

أنقذ مصر من مخطط الفوضى.. الذكرى الرابعة لوفاة المشير طنطاوي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: احتراق الوجدان

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: هل يقود المحافظ ومدير أمن أسيوط ملف المصالحات الثأرية من جديد؟

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: أهمية التنوع البيولوجي الزراعي في دعم الاستدامة وتحقيق الأمن الغذائي

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الشرق الأوسط .. مقبرة الإمبراطوريات

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر.. حارس فكرة الدولة الفلسطينية

المزيد