الرعاية الصحية: التأمين الصحي الشامل يخفف أعباء المواطنين ويستعد للمرحلة الثانية

أكد الدكتور أحمد البرعي، مساعد المدير التنفيذي لهيئة الرعاية الصحية للشؤون الفنية والمتابعة، أن مشروع التأمين الصحي الشامل يستهدف توفير مختلف أشكال الدعم الطبي للمواطنين.

وأشار البرعي، خلال مداخلة مع برنامج أحداث الساعة على قناة إكسترا نيوز، إلى أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي تضمنت تسخير إمكانات الدولة كافة لضمان نجاح المرحلة الأولى من المشروع.

وأوضح أن هذه المرحلة انعكست إيجابًا على رضا المواطنين، حيث ارتفعت نسب الاستفادة من الخدمات الصحية وانخفضت الأعباء المالية المتعلقة بالرعاية الطبية.

وأضاف أن الهيئة بدأت بالفعل الاستعداد لإطلاق المرحلة الثانية، من خلال جولات ميدانية لفرق الرعاية الصحية داخل المستشفيات والمراكز والوحدات بمحافظة المنيا، لتقييم مدى جاهزيتها للتطبيق.