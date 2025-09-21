افتتاحية ضعيفة لإيرادات فيلم مارحو روبي وكولين فاريل A Big Bold Beautiful Journey

خيّب فيلم A Big Bold Beautiful Journey التوقعات في عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية، إذ اكتفى بجمع 3.5 مليون دولار فقط من عرضه في 3,330 صالة سينما بأميركا الشمالية، ليحتل المركز السادس في شباك التذاكر.

الفيلم، من إخراج المخرج الكوري-الأميركي كوجونادا وتأليف سِيث رايس، وبلغت ميزانيته حوالي 45 مليون دولار، وكان من المتوقع أن يفتتح ما بين 8 إلى 10 ملايين دولار.

غير أن النجومية الكبيرة لكل من مارجو روبي وكولين فاريل لم تنجح في إنقاذه من البداية الضعيفة، وحقق 8 ملايين فقط عالمياً.



النقاد لم يكونوا أكثر لطفًا؛ فقد حصل الفيلم على تقييم متدنٍ بلغ 37٪ على موقع Rotten Tomatoes، بينما منحه الجمهور درجة تقييم متوسطة ما يشير إلى أن ردود الفعل ليست إيجابية بما يكفي لدعم انتشاره.



ويرى محللون أن أسباب الفشل تعود إلى ضعف الحبكة والوتيرة البطيئة، إضافة إلى تضخيم بصري لا يقابله عمق درامي، ما أفقد العمل تأثيره العاطفي المتوقع.

كما أن المراجعات السلبية المبكرة ساهمت في إحباط الحماس الجماهيري وزيادة الزخم السلبي حول الفيلم.

وبهذا الأداء، يُرجَّح أن يواجه الفيلم صعوبة في استعادة تكلفته الإنتاجية خلال الأسابيع المقبلة.

تدور أحداث فيلم A Big Bold Beautiful Journey في إطار رومانسي-خيالي، حيث يتتبع قصة رجل يدعى كالوم يعيش حياة عادية يغلب عليها الروتين والندم، قبل أن يلتقي بامرأة غامضة تُدعى سيلينا.



اللقاء يقودهما إلى مغامرة غير متوقعة عبر ذكريات الماضي وإمكانيات المستقبل، في محاولة لإعادة اكتشاف الحب والمعنى من جديد.