تحقيقات وملفات

تمت السيطرة.. تفاصيل حريق مصنع الكيماويات بالمنطقة الصناعية بالسادات

حريق مصنع الكيمياويات بمدينة السادات
حريق مصنع الكيمياويات بمدينة السادات
كتبت مروة فاضل

شب حريق في مصنع أحبار بالمنطقة السابعة بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، ما أدي إلى اصابة عاملين وحالة وفاة، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق، وجاري التحقيق وحصر الخسائر.

السيطرة على حريق مصنع أحبار

ونجحت قوات الحماية المدنية والإطفاء في محافظة المنوفية في السيطرة على حريق مصنع أحبار بالمنطقة السابعة بمدينة السادات حيث تم الدفع ب 10 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق الهائل. 

كما انتقل اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية الي مدينة السادات لمتابعة حريق مصنع السادات. 

و انتقلت القيادات الأمنية وقيادات الدفاع المدني الي موقع حريق مصنع الأحبار بالمنطقة السابعة الصناعية. 

تلقي اللواء علاء الجاحر مدير أمن المنوفية إخطارا من مركز شرطة السادات بنشوب حريق هائل بمصنع أحبار بالمنطقة الصناعية. 

وعلى الفور تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء لمحاولة السيطرة علي الحريق. 

فيما تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق. 

متوفي مجهول الهوية واثنين من المصابين

ووصل إلى مستشفى مدينة السادات متوفي مجهول الهوية واثنين من المصابين في حريق مصنع كيماويات بالمنطقة الصناعية السابعة بمدينة السادات في محافظة المنوفية، حيث جرى تقديم الرعاية الصحية اللازمة للمصابين في حادث حريق مصنع الكيمياويات بمدينة السادات. 

وتم رفع حالة الطوارئ في مستشفي مدينة السادات لاستقبال المصابين في الحادث. 

https://youtube.com/shorts/z0WC3589aWU

السيطرة على الحريق

وتمكنت قوات الحماية المدنية والاطفاء في محافظة المنوفية من السيطرة علي حريق مصنع كيماويات بالمنطقة الصناعية السابعة بمدينة السادات. 

وتجري الان اعمال التبريد لمنع تجدد اشتعال النيران مرة أخرى. 

https://youtube.com/shorts/E8txz19DFwM

نرمين الفقى تلفت الانتباه بخصر منحوت فى اخر إطلالة لها
النائب محمد أبو العينين
مصنع جنرال موتورز
انتخابات ٢٠٢٥
