وفاء عامر تعلن اتخاذها إجراءات قانونية ضد ثلاثة أشخاص اتهموها بالإساءة والكذب

أعلنت الفنانة وفاء عامر اتخاذها إجراءات قانونية ضد ثلاثة أشخاص اتهموها بالإساءة والكذب على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة ثقتها في القضاء المصري والداخلية المصرية.

وقالت وفاء عامر خلال لقائها مع الإعلامي أحمد سالم في برنامج كلمة أخيرة على قناة ON E: "رفعت قضايا على مروة يسري، وواحدة مصرية مقيمة في الكويت، وكمان على شخص سعودي اتكلم عني بأسلوب مسيء"، مشددة على أنها تدافع عن نفسها بالقانون وأن القضاء العادل والداخلية القوية يحميان حقوق المواطنين.

وفي سياق آخر، كشفت وفاء عامر كواليس دعمها للراحل إبراهيم شيكا ناشئ نادي الزمالك السابق، حيث أوضحت أنها ساعدته في شراء شقة بعد تدهور حالته الصحية قائلة: "قبل ما شيكا يتوفى زرت بيته ولاقيت إن حالته لا تسمح بالعيش هناك. جمعت الفلوس بمعاونة أشخاص موثوقين، وبعت المحامي بشيك تمن الشقة"، مشيرة إلى أنه ما زال متبقي 150 ألف جنيه من قيمة الشقة، وأنها تسعى لاستردادها بسبب الخلافات العائلية التي نشبت حولها.

و أكدت عامر أن مساعدتها لشيكا جاءت بدافع إنساني بحت وليس من أجل الشهرة أو استغلال مواقع التواصل الاجتماعي.