قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رسميًا.. موعد صرف معاشات أكتوبر 2025 بالزيادة الأخيرة
الإسكان: منصة الوحدات البديلة للايجار القديم جاهزة
خاص| بينهم 3 معاونين للوزير.. «الصحة» على موعد مع أكبر حركة تغييرات
من بينهم مصر.. ترامب يدعو قادة 6 دول إلى اجتماع في المكتب البيضاوي (تفاصيل)
جدول مرتبات شهر سبتمبر .. والصرف في هذا الموعد
وزير خارجية البرتغال يعلن اعتراف بلاده بدولة فلسطين
أحمد موسى يشيد بموقف نقابة الصحفيين تجاه قانون الإجراءات الجناية
ابتهاج عربي ودولي باعتراف كندا وأستراليا والمملكة المتحدة رسميا بدولة فلسطين (تقرير)
دراسة متأنية.. الديهي: قانون الإجراءات الجنائية يشبه الدستور الثاني للبلاد
فوزي: إعادة الرئيس السيسي قانون الإجراءات الجنائية للنواب تمثل ممارسة ديمقراطية راسخة
مساعد وزير الخارجية الأسبق: رؤية ترامب للمنطقة دائمًا مقصورة على مصالح إسرائيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

وفاء عامر تكشف عن الجانب الإنساني في علاقتها بـ إبراهيم شيكا: فقدانه كان صدمة

وفاء عامر
وفاء عامر
رنا عبد الرحمن

في حوار صريح ومليء بالمشاعر، كشفت الفنانة وفاء عامر، خلال لقائها ببرنامج كلمة أخيرة مع الإعلامي أحمد سالم، عن جانب إنساني لم يعرف عن اللاعب الراحل إبراهيم شيكا، مؤكدة أن علاقتها به بدأت منذ أكتوبر الماضي وأنها تابعت كل تفاصيل حياته حتى اللحظة الأخيرة.

وقالت وفاء عامر: “عرفت إبراهيم شيكا يوم 31 أكتوبر، وكل المحادثات التي جرت بيننا ما زالت موجودة على هاتفي حتى اليوم.

 كان هناك رابط إنساني قوي بيننا منذ اللحظة الأولى، وكنت أهتم بكل تفاصيل حالته الصحية والإنسانية”.

وأضافت أن مجموعة من الصحفيين تواصلت معها بشأن وضعه الصحي، مشيرة إلى أن اللاعب كان يعاني من مرض السرطان وكان بحاجة ماسة للعلاج، مؤكدة أنه لم يكن مقيدًا في نادي الزمالك حينها، وهو ما سبب لها حزناً واستياءً من إدارة النادي بسبب طريقة التعامل مع حالته.

وأوضحت الفنانة أنها بدأت بالتواصل معه مباشرة لفهم طبيعة مرضه وسبل دعمه: “كنت أحاول قدر المستطاع تقديم أي مساعدة ممكنة لتخفيف معاناته، سواء عبر الدعم النفسي أو متابعة وسائل العلاج، لأن المسؤولية الإنسانية كانت أولى من أي اعتبارات رياضية أو إدارية”.

وعن مشاعرها بعد وفاته، قالت: “فقدان إبراهيم كان صدمة كبيرة، كل محادثة جمعناها ما زالت محفورة في ذاكرتي، شعرت بمرارة كبيرة بسبب الظروف التي مر بها، وكان من المفترض أن يجد دعماً أكبر من كل الأطراف المعنية، خاصة نادي الزمالك”.

وأكدت وفاء أن اللاعب الراحل لم يكن مجرد موهبة رياضية، بل إنساناً استثنائياً، وموته يترك فراغاً كبيراً في قلوب من عرفوه عن قرب.

وعن استيائها من نادي الزمالك، قالت: “كنت أتمنى من إدارة النادي أن تكون أكثر اهتماماً بحالة لاعبها السابق، خصوصاً وأنه كان يعاني من مرض خطير.

 هذا الإهمال كان محبطاً للغاية، وشعرت بأن هناك تقصيراً إنسانياً تجاه شخص كان يستحق الرعاية والدعم”.

ابراهيم شيكا وفاء عامر مرض السرطان أحمد سالم قناة ON

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لائحة استخراج رخصة القيادة

الداخلية تعلن تعديل لائحة استخراج رخصة القيادة.. تفاصيل

تأخير الساعة 60 دقيقة.. بدء العمل بالتوقيت الشتوي 2025 في هذا الموعد

تأخير الساعة 60 دقيقة.. بدء العمل بالتوقيت الشتوي 2025 في هذا الموعد

الراقصة بوسي

التفاصيل الكاملة للقبض على الراقصة بوسي بمطروح

النادي الأهلي

سبت فراغ كبير.. الأباتشي يصعد ضد الأهلي قبل قمة الزمالك

الحرارة تصل 40 وتحذير من ظاهرة خطيرة.. مفاجأة بشأن طقس الأيام الـ6 المقبلة

الحرارة تصل 40 وتحذير من ظاهرة خطيرة.. مفاجأة بشأن طقس الأيام الـ6 المقبلة

نادي الزمالك

إيقاف ثنائي الزمالك.. عقوبات صارمة في سابع جولات الدوري

صورة تعبيرية

أسعار الدولار تواصل التحرك أمام الجنيه في البنوك

الاعلى للاعلام

استغلال وغش.. الأعلى للإعلام يحيل واقعة قناة العاصمة الجديدة إلى النيابة العامة

ترشيحاتنا

بنيامين نتانياهو

اشتباك دبلوماسي جديد: اعترافات دولية بدولة فلسطين يقابلها رفض إسرائيلي قاطع

غزة

رياض منصور: وقف العدوان على شعبنا في غزة هو العنوان الرئيسي لقمة حل الدولتين

وفاء عامر

وفاء عامر تعلن اتخاذها إجراءات قانونية ضد ثلاثة أشخاص اتهموها بالإساءة والكذب

بالصور

مناقشة رسالة دكتوراه بأكاديمية الشرطة حول «الآليات الحديثة لتأمين المنافذ البحرية المصرية»

جانب من المناقشة
جانب من المناقشة
جانب من المناقشة

صفاء أبو السعود وأشرف زكي في عزاء شقيقة أحمد صيام

صفاء أبو السعود
صفاء أبو السعود
صفاء أبو السعود

أنقذ مصر من مخطط الفوضى.. الذكرى الرابعة لوفاة المشير طنطاوي

المشير محمد حسين طنطاوي
المشير محمد حسين طنطاوي
المشير محمد حسين طنطاوي

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزعتر؟

الزعتر
الزعتر
الزعتر

فيديو

خطورة الثوم علي الريق

تحذير عاجل.. اعرف خطورة تناول الثوم على الريق

واقعة بورسعيد

بسبب الآيس .. رجل ينهي حياة زوجته في بورسعيد

كويكب عملاق

بحجم ناطحة سحاب .. مرصد القطامية يرصد كويكب عملاق يمر بالقرب من الأرض

المشير محمد حسين طنطاوي

أنقذ مصر من مخطط الفوضى.. الذكرى الرابعة لوفاة المشير طنطاوي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: احتراق الوجدان

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: هل يقود المحافظ ومدير أمن أسيوط ملف المصالحات الثأرية من جديد؟

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: أهمية التنوع البيولوجي الزراعي في دعم الاستدامة وتحقيق الأمن الغذائي

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الشرق الأوسط .. مقبرة الإمبراطوريات

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر.. حارس فكرة الدولة الفلسطينية

المزيد