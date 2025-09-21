وفاء عامر تكشف عن الجانب الإنساني في علاقتها بـ إبراهيم شيكا: فقدانه كان صدمة

في حوار صريح ومليء بالمشاعر، كشفت الفنانة وفاء عامر، خلال لقائها ببرنامج كلمة أخيرة مع الإعلامي أحمد سالم، عن جانب إنساني لم يعرف عن اللاعب الراحل إبراهيم شيكا، مؤكدة أن علاقتها به بدأت منذ أكتوبر الماضي وأنها تابعت كل تفاصيل حياته حتى اللحظة الأخيرة.

وقالت وفاء عامر: “عرفت إبراهيم شيكا يوم 31 أكتوبر، وكل المحادثات التي جرت بيننا ما زالت موجودة على هاتفي حتى اليوم.

كان هناك رابط إنساني قوي بيننا منذ اللحظة الأولى، وكنت أهتم بكل تفاصيل حالته الصحية والإنسانية”.

وأضافت أن مجموعة من الصحفيين تواصلت معها بشأن وضعه الصحي، مشيرة إلى أن اللاعب كان يعاني من مرض السرطان وكان بحاجة ماسة للعلاج، مؤكدة أنه لم يكن مقيدًا في نادي الزمالك حينها، وهو ما سبب لها حزناً واستياءً من إدارة النادي بسبب طريقة التعامل مع حالته.

وأوضحت الفنانة أنها بدأت بالتواصل معه مباشرة لفهم طبيعة مرضه وسبل دعمه: “كنت أحاول قدر المستطاع تقديم أي مساعدة ممكنة لتخفيف معاناته، سواء عبر الدعم النفسي أو متابعة وسائل العلاج، لأن المسؤولية الإنسانية كانت أولى من أي اعتبارات رياضية أو إدارية”.

وعن مشاعرها بعد وفاته، قالت: “فقدان إبراهيم كان صدمة كبيرة، كل محادثة جمعناها ما زالت محفورة في ذاكرتي، شعرت بمرارة كبيرة بسبب الظروف التي مر بها، وكان من المفترض أن يجد دعماً أكبر من كل الأطراف المعنية، خاصة نادي الزمالك”.

وأكدت وفاء أن اللاعب الراحل لم يكن مجرد موهبة رياضية، بل إنساناً استثنائياً، وموته يترك فراغاً كبيراً في قلوب من عرفوه عن قرب.

وعن استيائها من نادي الزمالك، قالت: “كنت أتمنى من إدارة النادي أن تكون أكثر اهتماماً بحالة لاعبها السابق، خصوصاً وأنه كان يعاني من مرض خطير.

هذا الإهمال كان محبطاً للغاية، وشعرت بأن هناك تقصيراً إنسانياً تجاه شخص كان يستحق الرعاية والدعم”.