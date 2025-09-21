قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بسبب التباطؤ.. مريض توفي أثناء نقله من أم المصريين لمستشفى خاص |الصحة ترد
رسميًا.. موعد صرف معاشات أكتوبر 2025 بالزيادة الأخيرة
ابتهاج عربي ودولي باعتراف كندا وأستراليا والمملكة المتحدة رسميا بدولة فلسطين (تقرير)
خالد الغندور: لجنة شؤون اللاعبين تستمع لأقوال زيزو غدا
الإسكان: منصة الوحدات البديلة للايجار القديم جاهزة
خاص| بينهم 3 معاونين للوزير.. «الصحة» على موعد مع أكبر حركة تغييرات
من بينهم مصر.. ترامب يدعو قادة 6 دول إلى اجتماع في المكتب البيضاوي (تفاصيل)
جدول مرتبات شهر سبتمبر .. والصرف في هذا الموعد
وزير خارجية البرتغال يعلن اعتراف بلاده بدولة فلسطين
أحمد موسى يشيد بموقف نقابة الصحفيين تجاه قانون الإجراءات الجناية
دراسة متأنية.. الديهي: قانون الإجراءات الجنائية يشبه الدستور الثاني للبلاد
فوزي: إعادة الرئيس السيسي قانون الإجراءات الجنائية للنواب تمثل ممارسة ديمقراطية راسخة
يانيك فيريرا: إذا شعرت أن أي لاعب يفكر في مباراة القمة من الآن لن يكون في حساباتي

يانيك فيريرا
يانيك فيريرا
علا محمد

كشف الإعلامي أحمد عبد الباسط تصريحات يانيك فيريرا مدرب نادي الزمالك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وقال يانيك فيريرا: "إذا  شعرت أن  أي لاعب يفكر في مباراة القمة من الآن لن يكون في حساباتي".


قبل قمة الأهلي في الدوري الممتاز بأسبوع يعاني نادي الزمالك أزمات عنيفة من النواحي المالية تهدد استقرار جدران القلعة البيضاء.


وبات نادي الزمالك مهدد بفقدان أرض القلعة البيضاء في مدينة 6 أكتوبر بعد سحبها من قبل الجهات المعنية بسبب الأزمات المالية التى تضرب البيت الأبيض.
فيما مثلت المستحقات المالية المتأخرة لنجوم الزمالك معضلة كبيرة وذلك قبل لقاء القمة أمام الغريم التقليدي النادي الأهلي في المسابقة المحلية.


ويطلق مسئولي نادي الزمالك تصريحات بمثابة المسكنات في ظل محاولات تحري لإنقاذ ما يمكن إنقاذه داخل جدران ميت عقبة.

الإعلامي أحمد عبد الباسط يانيك فيريرا مدرب نادي الزمالك الزمالك الأهلي

