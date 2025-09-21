كشف الإعلامي أحمد عبد الباسط تصريحات يانيك فيريرا مدرب نادي الزمالك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وقال يانيك فيريرا: "إذا شعرت أن أي لاعب يفكر في مباراة القمة من الآن لن يكون في حساباتي".



قبل قمة الأهلي في الدوري الممتاز بأسبوع يعاني نادي الزمالك أزمات عنيفة من النواحي المالية تهدد استقرار جدران القلعة البيضاء.



وبات نادي الزمالك مهدد بفقدان أرض القلعة البيضاء في مدينة 6 أكتوبر بعد سحبها من قبل الجهات المعنية بسبب الأزمات المالية التى تضرب البيت الأبيض.

فيما مثلت المستحقات المالية المتأخرة لنجوم الزمالك معضلة كبيرة وذلك قبل لقاء القمة أمام الغريم التقليدي النادي الأهلي في المسابقة المحلية.



ويطلق مسئولي نادي الزمالك تصريحات بمثابة المسكنات في ظل محاولات تحري لإنقاذ ما يمكن إنقاذه داخل جدران ميت عقبة.