خبراء: الذهب يستعيد دوره كملاذ آمن مع تراجع الثقة بالعملات وارتفاع التضخم

قال سامح الترجمان، رئيس البورصة المصرية الأسبق، إن الأوضاع الاقتصادية العالمية شهدت ضغوطًا كبيرة مع تراجع الثقة في العملات وارتفاع معدلات التضخم، موضحًا أن الولايات المتحدة استخدمت الاقتصاد كسلاح ضد دول مثل إيران وروسيا، ما دفع الأسواق للتفكير في بدائل آمنة.



وأضاف "الترجمان" خلال حواره ببرنامج "بالورقة والقلم" عبر قناة "TeN" مساء الأحد، أن هذه التطورات أدت إلى زيادة إقبال البنوك المركزية على شراء الذهب بكميات كبيرة، الأمر الذي أسهم في ارتفاع أسعاره عالميًا.



من جهته، قال هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، إن الذهب أثبت عبر التاريخ أنه مخزن حقيقي للقيمة، مشيرًا إلى أن الأجيال المختلفة اعتادت الاعتماد عليه في مواجهة الأزمات.



وأوضح أن المؤشرات الحالية تنذر بمزيد من الارتفاعات في أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن الاستثمار في الذهب يُعد وعاءً ادخاريًا واستثماريًا مميزًا، يتفوق في عوائده على العقار في موازين القوة الاقتصادية.