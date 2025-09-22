الزمالك: أبناء النادي سبب الأزمات الأخيرة.. يتعمدون تشويه الصورة

كشف اللواء حسن موسى المدير التنفيذي لنادي الزمالك، حقيقة الصورة المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بوجود "قمامة" داخل نادي الزمالك.



وقال موسى في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو على قناة اون : الصور قديمه وهي بعيدة عن الواقع، والكلام ده كان بعيد عن ملاعب الشباب ومش فاهم ايه سبب تواجدها.

واضاف: الصور طلعت دلوقتي بسبب أن النادي ماشي بشكل كويس وفريق الكورة متصدر وقبل ماتش مهم جدا.

وتابع: ولاد نادي الزمالك هما السبب في الأزمات ووراء الصور المنشوره في الوقت الحالي للاسف مش عاجبهم اللي بيحصل من المجلس وعمالين يضربوا.



واختتم موسى تصريحاته قائلا: اللجان الناحيه التانيه في الاندية المنافسة هي السبب في تداول الصور دي.