روسيا.. مصرع شخصين وإصابة 15 في هجوم بطائرات مسيرة أوكرانية على القرم

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، مقتل شخصين وإصابة 15 آخرين، جراء هجوم نفذته طائرات مسيرة أوكرانية استهدف منطقة سياحية في شبه جزيرة القرم.

وأكدت الوزارة في بيان أن "الهجوم لم يستهدف مواقع عسكرية، بل طال منطقة مدنية سياحية، ما أدى إلى وقوع خسائر بشرية"، مشيرة إلى أن الدفاعات الجوية الروسية تمكنت من إسقاط عدد من المسيرات قبل وصولها إلى أهدافها.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوترات بين موسكو والغرب، خاصة بعد إعلان إستونيا وحلف شمال الأطلسي، يوم الجمعة، أن ثلاث مقاتلات روسية من طراز "ميغ-31" انتهكت المجال الجوي الإستوني فوق خليج فنلندا، وبقيت فيه لمدة 12 دقيقة.

وفي واشنطن، تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، بالمساعدة في الدفاع عن بولندا ودول البلطيق في حال وقوع أي تصعيد محتمل من روسيا.

وقال ترامب في تصريح للصحفيين من البيت الأبيض: "نحن لا نحب هذا"، في إشارة إلى الحادثة الجوية فوق إستونيا. وردًا على سؤال حول ما إذا كانت الولايات المتحدة ستدافع عن دول البلطيق إذا تطورت الأوضاع، أجاب: "نعم، سأفعل، سأفعل".