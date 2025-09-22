حسام زملط: بريطانيا صححت خطيئتها التاريخية بالاعتراف بفلسطين

أكد السفير حسام زملط، سفير فلسطين في بريطانيا، أن إعتراف بريطانيا بفلسطين خطوة هامة في النضال الفلسطيني ضد العدوان الإسرائيلي، مشيرا إلى أن بريطانيا اليوم صححت خطيئتها التاريخية بوعد بلفور.

وقال حسام زملط، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، ان بريطانيا تأخرت كثيرا في الإعتراف بالدولة الفلسطينية، ولكن نتيجة الضغط من المجتمع الدولي جاء الإعتراف.

وقال سفير فلسطين في القاهرة، أن الرأي العام كان عامل ضاغط على بريطانيا، مضيفا: سنظل في نضالنا، حتى يتم الإعتراف من أغلب الدول.

وأشار إلى أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية يعد أمرا ضروريا، مؤكدا أن أي شخص لا يتفق مع هذا الرأي فهو ينظر إلى الوراء وليس إلى الأمام.