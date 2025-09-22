عبد الله السعيد يفجر مفاجأة عن الاعتزال الدولي: أنا تحت أمر منتخب مصر



أكد عبد الله السعيد، نجم الزمالك السابق، أن منتخب مصر يملك الطموح والإمكانات اللازمة للتتويج ببطولة كأس الأمم الإفريقية المقبلة، مشددًا على أنه يضع نفسه تحت تصرف المنتخب إذا احتاجه.

وقال السعيد، في تصريحات لبرنامج «الماتش» مع الإعلامي أحمد جلال عبر قناة «صدى البلد»:" معروف عن منتخب مصر في بطولات إفريقيا أنه يسعى دائمًا للتتويج، والجميع يشعر بالمسؤولية ويريد إسعاد الشعب المصري".

وأضاف: "أتمنى أن تكون حالتنا جيدة في البطولة المقبلة بالمغرب، وأن نؤكد التأهل لكأس العالم".

وتابع: "شخصية اللاعب المصري في المعسكرات المغلقة تحدث الفارق، فالانسجام والتضحية كلها عوامل تمنحنا أفضلية".

وحول ذكرياته في البطولات السابقة، قال السعيد: "في بطولة 2017 خسرنا في النهائي، وآخر بطولة كانت مع كيروش أمام السنغال ولم نوفق. أفضل مباراة بالنسبة لي كانت أمام بوركينا فاسو في قبل النهائي، رغم إهداري ركلة جزاء، لكن الحضري أنقذني".

وعن لاعبي المنتخب والمحترفين: "نتمنى أن يكون لدينا لاعبين كثيرين في الاحتراف الخارجي، لكن منتخب مصر يعتمد دائمًا على اللاعبين المحليين الذين لديهم خبرة، وإن شاء الله يفرحوا الشعب المصري".

وأوضح: "كرة القدم صعبة التوقع، لكن بروحنا وطموحنا، أتمنى الوصول للنهائي والتتويج، فهذا سيعطينا دفعة قبل المشاركة في كأس العالم".

وعن إمكانية العودة للمنتخب بعد الاعتزال الدولي: "تمثيل منتخب مصر شرف لأي لاعب، وإذا احتاجني المنتخب وسأتمكن من المساعدة، لن أتردد".

كما أشار إلى مستقبله مع الزمالك: "في الفريق، أحمد حمدي الأقرب من حيث أسلوب لعبي، ولم أحدد وجهتي بعد الاعتزال، أحب التدريب وميال له، لكن تركيزي حاليًا على كرة القدم".