قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ماكرون قبل الاعتراف بدولة فلسطين: مخط إسرائيل لتهجير سكان غزة جنون مطلق
الشهدي حكما للقاء الزمالك والجونة ومحمود ناجي للأهلي وحرس الحدود
كيفية الوضوء الصحيح.. خطوة بخطوة كما فعله النبي
ظل الرئيس.. 5 تحديات كبرى في انتظار سيد عبدالحفيظ داخل الأهلي
وفاة رضيع والتحقيقات جارية.. ذعر في إسرائيل بعد انتشار بكتيريا خطيرة بين الأطفال
منها شهادة عدم تعاطي المواد المخدرة.. الشروط الجديدة لإستخراج رخصة القيادة
مسلم يعلن إصابته بجلطة
عبد الله السعيد يفجر مفاجأة عن الاعتزال الدولي: أنا تحت أمر منتخب مصر
روسيا.. مصرع شخصين وإصابة 15 في هجوم بطائرات مسيرة أوكرانية على القرم
مفاجأة.. هل عمومية الأهلي باطلة؟| جدل قانوني
حسام زملط: بريطانيا صححت خطيئتها التاريخية بالاعتراف بفلسطين
الزمالك: أبناء النادي سبب الأزمات الأخيرة.. يتعمدون تشويه الصورة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

عبد الله السعيد يفجر مفاجأة عن الاعتزال الدولي: أنا تحت أمر منتخب مصر

عبدالله السعيد
عبدالله السعيد
رباب الهواري


أكد عبد الله السعيد، نجم الزمالك السابق، أن منتخب مصر يملك الطموح والإمكانات اللازمة للتتويج ببطولة كأس الأمم الإفريقية المقبلة، مشددًا على أنه يضع نفسه تحت تصرف المنتخب إذا احتاجه.
وقال السعيد، في تصريحات لبرنامج «الماتش» مع الإعلامي أحمد جلال عبر قناة «صدى البلد»:" معروف عن منتخب مصر في بطولات إفريقيا أنه يسعى دائمًا للتتويج، والجميع يشعر بالمسؤولية ويريد إسعاد الشعب المصري".
وأضاف: "أتمنى أن تكون حالتنا جيدة في البطولة المقبلة بالمغرب، وأن نؤكد التأهل لكأس العالم".
وتابع: "شخصية اللاعب المصري في المعسكرات المغلقة تحدث الفارق، فالانسجام والتضحية كلها عوامل تمنحنا أفضلية".
وحول ذكرياته في البطولات السابقة، قال السعيد: "في بطولة 2017 خسرنا في النهائي، وآخر بطولة كانت مع كيروش أمام السنغال ولم نوفق. أفضل مباراة بالنسبة لي كانت أمام بوركينا فاسو في قبل النهائي، رغم إهداري ركلة جزاء، لكن الحضري أنقذني".
وعن لاعبي المنتخب والمحترفين: "نتمنى أن يكون لدينا لاعبين كثيرين في الاحتراف الخارجي، لكن منتخب مصر يعتمد دائمًا على اللاعبين المحليين الذين لديهم خبرة، وإن شاء الله يفرحوا الشعب المصري".
وأوضح: "كرة القدم صعبة التوقع، لكن بروحنا وطموحنا، أتمنى الوصول للنهائي والتتويج، فهذا سيعطينا دفعة قبل المشاركة في كأس العالم".
وعن إمكانية العودة للمنتخب بعد الاعتزال الدولي: "تمثيل منتخب مصر شرف لأي لاعب، وإذا احتاجني المنتخب وسأتمكن من المساعدة، لن أتردد".
كما أشار إلى مستقبله مع الزمالك: "في الفريق، أحمد حمدي الأقرب من حيث أسلوب لعبي، ولم أحدد وجهتي بعد الاعتزال، أحب التدريب وميال له، لكن تركيزي حاليًا على كرة القدم".

عبدالله السعيد الزمالك منتخب مصر اخبار منتخب مصر حسام حسن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لائحة استخراج رخصة القيادة

الداخلية تعلن تعديل لائحة استخراج رخصة القيادة.. تفاصيل

تأخير الساعة 60 دقيقة.. بدء العمل بالتوقيت الشتوي 2025 في هذا الموعد

تأخير الساعة 60 دقيقة.. بدء العمل بالتوقيت الشتوي 2025 في هذا الموعد

الراقصة بوسي

التفاصيل الكاملة للقبض على الراقصة بوسي بمطروح

النادي الأهلي

سبت فراغ كبير.. الأباتشي يصعد ضد الأهلي قبل قمة الزمالك

الحرارة تصل 40 وتحذير من ظاهرة خطيرة.. مفاجأة بشأن طقس الأيام الـ6 المقبلة

الحرارة تصل 40 وتحذير من ظاهرة خطيرة.. مفاجأة بشأن طقس الأيام الـ6 المقبلة

نادي الزمالك

إيقاف ثنائي الزمالك.. عقوبات صارمة في سابع جولات الدوري

الاعلى للاعلام

استغلال وغش.. الأعلى للإعلام يحيل واقعة قناة العاصمة الجديدة إلى النيابة العامة

وزير الصحة

خاص| بينهم 3 معاونين للوزير.. «الصحة» على موعد مع أكبر حركة تغييرات

ترشيحاتنا

ميتسوبيشي إكليبس كروس EV موديل 2026

شاهد| ميتسوبيشي إكليبس كروس EV الكهربائية 2026

الحفاظ علي أحزمة الأمان والوسائد الهوائية بالسيارة

كيفية الحفاظ على أحزمة الأمان والوسائد الهوائية بالسيارة ؟

شانجان UNI-V إم شيرى اريزو 8 موديل 2026

تختار إيه شانجان UNI-V أم شيرى اريزو 8 موديل 2026

بالصور

رئيس جامعة المنيا يستقبل الطلاب بالهدايا: استمتعوا بالحياة الجامعية

بدء الدراسة بجامعة المنيا
بدء الدراسة بجامعة المنيا
بدء الدراسة بجامعة المنيا

مناقشة رسالة دكتوراه بأكاديمية الشرطة حول «الآليات الحديثة لتأمين المنافذ البحرية المصرية»

جانب من المناقشة
جانب من المناقشة
جانب من المناقشة

صفاء أبو السعود وأشرف زكي في عزاء شقيقة أحمد صيام

صفاء أبو السعود
صفاء أبو السعود
صفاء أبو السعود

أنقذ مصر من مخطط الفوضى.. الذكرى الرابعة لوفاة المشير طنطاوي

المشير محمد حسين طنطاوي
المشير محمد حسين طنطاوي
المشير محمد حسين طنطاوي

فيديو

خطورة الثوم علي الريق

تحذير عاجل.. اعرف خطورة تناول الثوم على الريق

واقعة بورسعيد

بسبب الآيس .. رجل ينهي حياة زوجته في بورسعيد

كويكب عملاق

بحجم ناطحة سحاب .. مرصد القطامية يرصد كويكب عملاق يمر بالقرب من الأرض

المشير محمد حسين طنطاوي

أنقذ مصر من مخطط الفوضى.. الذكرى الرابعة لوفاة المشير طنطاوي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: نهضة شاملة.. تنمية مستدامة = فكر حداثي مستنير

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك والأسورة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: احتراق الوجدان

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: هل يقود المحافظ ومدير أمن أسيوط ملف المصالحات الثأرية من جديد؟

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: أهمية التنوع البيولوجي الزراعي في دعم الاستدامة وتحقيق الأمن الغذائي

المزيد