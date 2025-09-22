قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ماكرون قبل الاعتراف بدولة فلسطين: مخط إسرائيل لتهجير سكان غزة جنون مطلق
الشهدي حكما للقاء الزمالك والجونة ومحمود ناجي للأهلي وحرس الحدود
كيفية الوضوء الصحيح.. خطوة بخطوة كما فعله النبي
ظل الرئيس.. 5 تحديات كبرى في انتظار سيد عبدالحفيظ داخل الأهلي
وفاة رضيع والتحقيقات جارية.. ذعر في إسرائيل بعد انتشار بكتيريا خطيرة بين الأطفال
منها شهادة عدم تعاطي المواد المخدرة.. الشروط الجديدة لإستخراج رخصة القيادة
مسلم يعلن إصابته بجلطة
عبد الله السعيد يفجر مفاجأة عن الاعتزال الدولي: أنا تحت أمر منتخب مصر
روسيا.. مصرع شخصين وإصابة 15 في هجوم بطائرات مسيرة أوكرانية على القرم
مفاجأة.. هل عمومية الأهلي باطلة؟| جدل قانوني
حسام زملط: بريطانيا صححت خطيئتها التاريخية بالاعتراف بفلسطين
الزمالك: أبناء النادي سبب الأزمات الأخيرة.. يتعمدون تشويه الصورة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

نائب رئيس الزمالك: "مستعدين نروح للرئيس ونقوله عاوزين أرض أكتوبر"

الزمالك
الزمالك
رباب الهواري

كشف هشام نصر، نائب رئيس نادي الزمالك، عن آخر المستجدات المتعلقة بملف أرض النادي في مدينة 6 أكتوبر، والتي تم سحبها خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى أن القضية تمثل أهمية قصوى لمجلس الإدارة والجماهير على حد سواء.

هشام نصر: “سحب الأرض كان صدمة”

قال هشام نصر في تصريحات تليفزيونية إن قرار سحب أرض الزمالك في 6 أكتوبر جاء بمثابة مفاجأة صادمة، خاصة أن النادي يمتلك المستندات والأوراق الرسمية التي تثبت أحقيته في هذه الأرض. وأوضح أن الزمالك مر بظروف صعبة في السنوات الأخيرة، إلا أن مكانته وتاريخه يجعلان من الضروري الدفاع عن حقوقه.

وأضاف: “إحنا نادي الزمالك، وبنمثل مصر، بل نحن جزء من مصر نفسها”، مؤكداً أن مجلس الإدارة لن يتخلى عن حق النادي في المشروع الكبير الذي كان من المقرر أن يحقق عوائد مالية ضخمة تسهم في استقرار الأوضاع داخل القلعة البيضاء.

استعداد لمناشدة رئيس الجمهورية

أعلن نائب رئيس الزمالك أن المجلس على استعداد للذهاب إلى رئيس الجمهورية مباشرة لعرض الأمر، قائلاً: “مستعدين نروح لفخامة الرئيس ونقوله إن الزملكاوية عايزين الأرض، وأنا واثق إنه لما يسمعها مني هيحس بيا”. 

وأكد أن القضية لم تعد مجرد ملف إداري أو رياضي، بل أصبحت مسألة شعور وانتماء بالنسبة لجماهير النادي التي ترى في المشروع حلماً طال انتظاره. 
 


 


 

هشام نصر الزمالك اخبار الزمالك اخبار الرياضة دورى نايل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لائحة استخراج رخصة القيادة

الداخلية تعلن تعديل لائحة استخراج رخصة القيادة.. تفاصيل

تأخير الساعة 60 دقيقة.. بدء العمل بالتوقيت الشتوي 2025 في هذا الموعد

تأخير الساعة 60 دقيقة.. بدء العمل بالتوقيت الشتوي 2025 في هذا الموعد

الراقصة بوسي

التفاصيل الكاملة للقبض على الراقصة بوسي بمطروح

النادي الأهلي

سبت فراغ كبير.. الأباتشي يصعد ضد الأهلي قبل قمة الزمالك

الحرارة تصل 40 وتحذير من ظاهرة خطيرة.. مفاجأة بشأن طقس الأيام الـ6 المقبلة

الحرارة تصل 40 وتحذير من ظاهرة خطيرة.. مفاجأة بشأن طقس الأيام الـ6 المقبلة

نادي الزمالك

إيقاف ثنائي الزمالك.. عقوبات صارمة في سابع جولات الدوري

الاعلى للاعلام

استغلال وغش.. الأعلى للإعلام يحيل واقعة قناة العاصمة الجديدة إلى النيابة العامة

وزير الصحة

خاص| بينهم 3 معاونين للوزير.. «الصحة» على موعد مع أكبر حركة تغييرات

ترشيحاتنا

السفير صالح موطلو شن والفنان محمود حميدة

السفير التركي: سعدت بزيارة الفنان محمود حميدة

نور الزاهد

والدة هنا الزاهد تحتفل بخطوبة ابنتها برسالة مليئة بالحب

دوللي شاهين

دوللي شاهين تنتهي من تسجيل أغنية ترند

بالصور

رئيس جامعة المنيا يستقبل الطلاب بالهدايا: استمتعوا بالحياة الجامعية

بدء الدراسة بجامعة المنيا
بدء الدراسة بجامعة المنيا
بدء الدراسة بجامعة المنيا

مناقشة رسالة دكتوراه بأكاديمية الشرطة حول «الآليات الحديثة لتأمين المنافذ البحرية المصرية»

جانب من المناقشة
جانب من المناقشة
جانب من المناقشة

صفاء أبو السعود وأشرف زكي في عزاء شقيقة أحمد صيام

صفاء أبو السعود
صفاء أبو السعود
صفاء أبو السعود

أنقذ مصر من مخطط الفوضى.. الذكرى الرابعة لوفاة المشير طنطاوي

المشير محمد حسين طنطاوي
المشير محمد حسين طنطاوي
المشير محمد حسين طنطاوي

فيديو

خطورة الثوم علي الريق

تحذير عاجل.. اعرف خطورة تناول الثوم على الريق

واقعة بورسعيد

بسبب الآيس .. رجل ينهي حياة زوجته في بورسعيد

كويكب عملاق

بحجم ناطحة سحاب .. مرصد القطامية يرصد كويكب عملاق يمر بالقرب من الأرض

المشير محمد حسين طنطاوي

أنقذ مصر من مخطط الفوضى.. الذكرى الرابعة لوفاة المشير طنطاوي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: نهضة شاملة.. تنمية مستدامة = فكر حداثي مستنير

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك والأسورة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: احتراق الوجدان

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: هل يقود المحافظ ومدير أمن أسيوط ملف المصالحات الثأرية من جديد؟

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: أهمية التنوع البيولوجي الزراعي في دعم الاستدامة وتحقيق الأمن الغذائي

المزيد