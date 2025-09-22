نائب رئيس الزمالك: "مستعدين نروح للرئيس ونقوله عاوزين أرض أكتوبر"

كشف هشام نصر، نائب رئيس نادي الزمالك، عن آخر المستجدات المتعلقة بملف أرض النادي في مدينة 6 أكتوبر، والتي تم سحبها خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى أن القضية تمثل أهمية قصوى لمجلس الإدارة والجماهير على حد سواء.

هشام نصر: “سحب الأرض كان صدمة”

قال هشام نصر في تصريحات تليفزيونية إن قرار سحب أرض الزمالك في 6 أكتوبر جاء بمثابة مفاجأة صادمة، خاصة أن النادي يمتلك المستندات والأوراق الرسمية التي تثبت أحقيته في هذه الأرض. وأوضح أن الزمالك مر بظروف صعبة في السنوات الأخيرة، إلا أن مكانته وتاريخه يجعلان من الضروري الدفاع عن حقوقه.

وأضاف: “إحنا نادي الزمالك، وبنمثل مصر، بل نحن جزء من مصر نفسها”، مؤكداً أن مجلس الإدارة لن يتخلى عن حق النادي في المشروع الكبير الذي كان من المقرر أن يحقق عوائد مالية ضخمة تسهم في استقرار الأوضاع داخل القلعة البيضاء.

استعداد لمناشدة رئيس الجمهورية

أعلن نائب رئيس الزمالك أن المجلس على استعداد للذهاب إلى رئيس الجمهورية مباشرة لعرض الأمر، قائلاً: “مستعدين نروح لفخامة الرئيس ونقوله إن الزملكاوية عايزين الأرض، وأنا واثق إنه لما يسمعها مني هيحس بيا”.

وأكد أن القضية لم تعد مجرد ملف إداري أو رياضي، بل أصبحت مسألة شعور وانتماء بالنسبة لجماهير النادي التي ترى في المشروع حلماً طال انتظاره.









