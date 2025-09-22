الخارجية الألمانية: المنطقة تحتاج إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل عن "الخارجية الألمانية"، أن المنطقة تحتاج إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة والإفراج عن المحتجزين.

وفي وقت سابق التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج مع ميريانا سبولياريتش إيغر رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في نيويورك.

استعرض الوزير عبد العاطي الجهود التى تبذلها مصر لوقف الحرب في غزة والدور الإنساني البارز لمصر من خلال توفير ٧٠% من إجمالى المساعدات الإنسانية للقطاع، مشيداً بالدور المحوري الذي يقوم به الهلال الأحمر المصري بالشراكة مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، مثمناً أنشطة بعثة اللجنة الدولية في القاهرة، وتعاونها المستمر مع السلطات المصرية للاستجابة الفعالة للازمات الإنسانية في كل من غزة والسودان.

كما ثمن الوزير عبد العاطي الجهود التي تبذلها اللجنة الدولية للصليب الأحمر فى مساعدة الدول على تعزيز الامتثال للقانون الدولي الإنساني، لاسيما في ظل التراجع الملحوظ في احترام اتفاقية جنيف الرابعة وعلى رأسها إسرائيل، مشدداً على ضرورة التحرك الجماعي والعاجل للدفاع عن مبادئ القانون الدولي الإنساني والتى تقوضها اسرائيل بسبب سياساتها المتهورة فى المنطقة.