الأكاديمية المهنية للمعلمين تحظر إجراء عقد اختبارات ترقي المعلمين "عن بُعد"

أعلنت الأكاديمية المهنية للمعلمين عن حظر إجراء الاختبارات عن بُعد للمعلمين المستهدفين ضمن البرامج التدريبية التي تقدمها الأكاديمية.

وأكدت الأكاديمية المهنية للمعلمين أنه يُمنع تمامًا إجراء أي اختبارات عن بُعد، سواء كانت ضمن تدريبات الترقي، أو تدريبات القيادة، أو أي برامج تدريبية أخرى تنظمها الأكاديمية، وذلك حرصًا على ضمان جودة العملية التقييمية.

و أوضحت الأكاديمية المهنية للمعلمين أن الاختبارات التي كانت تُجرى عن بُعد لم تحقق الهدف المرجو منها في تقييم المعلم بشكل حقيقي وفعّال.

وفي إطار حرص الأكاديمية المهنية للمعلمين على راحة المعلمين، سيتم إجراء جميع الاختبارات داخل فروع الأكاديمية المنتشرة في مختلف المحافظات، والتي تم تجهيزها بأعلى مستوى لاستقبال المعلمين وتوفير بيئة مناسبة لأداء الاختبارات.

كما نوهت الأكاديمية المهنية للمعلمين إلى أنه تم تجهيز عدد إضافي من المقرات، خاصة في المناطق التي كانت محل شكوى من المعلمين بسبب بُعد المسافة، وعلى رأسها سوهاج وأسيوط، وذلك لتيسير وصول المعلمين وتخفيف الأعباء عنهم.

وكانت قد أصدرت الأكاديمية المهنية للمعلمين، خطابا للمديريات التعليمية ، تقرر مد فترات التدريب وحجز وأداء الإختبارات المتقدمين للحصول على شهادة الصلاحية اللازمة لشغل وظائف المعلمين وذلك على النحو التالي :

مد فترة إتاحة التدريب على برنامج إعادة التعيين عبر رابط المنصة الإلكترونية للتدريب التابعة للوزارة http://cpd.moe.gov.eg حتى يوم الثلاثاء 30 سبتمبر، ومد فترة حجز موعد الإختبار ودفع الرسوم عبر موقع الأكاديمية المهنية www.pat.edu.eg إلى يوم الأحد 5 أكتوبر على أن تنتهي الإختبارات بفروع الأكاديمية يوم الأربعاء 8 أكتوبر.

مد فترة إتاحة التدريب على برنامج تطبيقات تربوية للمعلم المساعد عبر رابط المنصة الإلكترونية للتدريب التابعة للوزارة http://cpd.moe.gov.eg حتى يوم الثلاثاء 30 سبتمبر، ومد فترة حجز موعد الإختبار ودفع الرسوم عبر موقع الأكاديمية المهنية www.pat.edu.eg إلى يوم الأحد الموافق 5 أكتوبر على أن تنتهي الإختبارات بفروع الأكاديمية يوم الأربعاء8 أكتوبر.

مد فترة إتاحة التدريب على برنامج التسكين على الكادر عبر رابط المنصة الإلكترونية للتدريب التابعة للوزارة http://cpd.moe.gov.eg حتى يوم الثلاثاء 30 سبتمبر، ومد فترة حجز موعد الإختبار ودفع الرسوم عبر موقع الأكاديمية المهنية www.pat.edu.eg إلى يوم الأحد الموافق 5 أكتوبر على أن تنتهي الإختبارات بفروع الأكاديمية يوم الأربعاء الموافق8 أكتوبر.