قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ظاهرة فريدة.. كيف يضيء قدس الأقداس بمعابد الكرنك مع بداية فصل الخريف ويحدد فصول العام؟
الموالح الأولى.. وزير الزراعة يعلن تجاوز صادرات المحاصيل المصرية 7.2 مليون طن
القاهرة الإخبارية: 15 شهيدا بنيران جيش الاحتلال في قطاع غزة اليوم
الخارجية الصينية: على المجتمع الدولي الضغط على إسرائيل لوقف الحرب بغزة
وزير الخارجية الدنماركي يعلن عمل بلاده على خطة الاعتراف بفلسطين
عيار 21 بكام؟.. تعرف على أسعار الذهب اليوم | فيديو
وزير الخارجية لنظيره الكويتي: نرفض أي محاولات للمساس بأمن واستقرار الخليج
دعاء المذاكرة للحفظ والفهم وعدم النسيان.. احرص عليه يوميا
هل تصالح ترامب مع ماسك؟ لقاء جديد يثير التساؤلات حول علاقتهما
هل يفعلها صلاح؟.. "فرانس فوتبول" تعلن الفائز بالكرة الذهبية اليوم
مديرة بورسعيد الثانوية بنات تفاجئ طالباتها بارتداء الزي المدرسي في أول أيام الدراسة
وزير الخارجية لرئيسة الصليب الأحمر: نرفض مخططات تهجير الفلسطينيين تحت أي ذريعة أو مسمى
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الأكاديمية المهنية للمعلمين تحظر إجراء عقد اختبارات ترقي المعلمين "عن بُعد"

الاكاديمية المهنية للمعلمين
الاكاديمية المهنية للمعلمين
ياسمين بدوي

أعلنت الأكاديمية المهنية للمعلمين عن حظر إجراء الاختبارات عن بُعد للمعلمين المستهدفين ضمن البرامج التدريبية التي تقدمها الأكاديمية.

وأكدت الأكاديمية المهنية للمعلمين أنه يُمنع تمامًا إجراء أي اختبارات عن بُعد، سواء كانت ضمن تدريبات الترقي، أو تدريبات القيادة، أو أي برامج تدريبية أخرى تنظمها الأكاديمية، وذلك حرصًا على ضمان جودة العملية التقييمية.

و أوضحت الأكاديمية المهنية للمعلمين أن الاختبارات التي كانت تُجرى عن بُعد لم تحقق الهدف المرجو منها في تقييم المعلم بشكل حقيقي وفعّال.

وفي إطار حرص الأكاديمية المهنية للمعلمين على راحة المعلمين، سيتم إجراء جميع الاختبارات داخل فروع الأكاديمية المنتشرة في مختلف المحافظات، والتي تم تجهيزها بأعلى مستوى لاستقبال المعلمين وتوفير بيئة مناسبة لأداء الاختبارات.

كما نوهت الأكاديمية المهنية للمعلمين إلى أنه تم تجهيز عدد إضافي من المقرات، خاصة في المناطق التي كانت محل شكوى من المعلمين بسبب بُعد المسافة، وعلى رأسها سوهاج وأسيوط، وذلك لتيسير وصول المعلمين وتخفيف الأعباء عنهم.

وكانت قد أصدرت الأكاديمية المهنية للمعلمين، خطابا للمديريات التعليمية ، تقرر مد فترات التدريب وحجز وأداء الإختبارات المتقدمين للحصول على شهادة الصلاحية اللازمة لشغل وظائف المعلمين وذلك على النحو التالي :

  •  مد فترة إتاحة التدريب على برنامج إعادة التعيين عبر رابط المنصة الإلكترونية للتدريب التابعة للوزارة http://cpd.moe.gov.eg حتى يوم الثلاثاء 30 سبتمبر، ومد فترة حجز موعد الإختبار ودفع الرسوم عبر موقع الأكاديمية المهنية www.pat.edu.eg إلى يوم الأحد 5 أكتوبر على أن تنتهي الإختبارات بفروع الأكاديمية يوم الأربعاء 8 أكتوبر.
  •  مد فترة إتاحة التدريب على برنامج تطبيقات تربوية للمعلم المساعد عبر رابط المنصة الإلكترونية للتدريب التابعة للوزارة http://cpd.moe.gov.eg  حتى يوم الثلاثاء 30 سبتمبر، ومد فترة حجز موعد الإختبار ودفع الرسوم عبر موقع الأكاديمية المهنية www.pat.edu.eg   إلى يوم الأحد الموافق 5 أكتوبر على أن تنتهي الإختبارات بفروع الأكاديمية يوم الأربعاء8 أكتوبر.
  •  مد فترة إتاحة التدريب على برنامج التسكين على الكادر عبر رابط المنصة الإلكترونية للتدريب التابعة للوزارة http://cpd.moe.gov.eg  حتى يوم  الثلاثاء 30 سبتمبر، ومد فترة حجز موعد الإختبار ودفع الرسوم عبر موقع الأكاديمية المهنية www.pat.edu.eg إلى يوم الأحد الموافق 5 أكتوبر على أن تنتهي الإختبارات بفروع الأكاديمية يوم الأربعاء الموافق8 أكتوبر.
  •  مد فترة إتاحة التدريب على برنامج الترقي للمعلمين للعام ٢٠٢٥/٢٠٢٤ عبر رابط المنصة الإلكترونية للتدريب التابعة للوزارة http://cpd.moe.gov.eg  حتى يوم الثلاثاء  30 سبتمبر، ومد فترة حجز موعد الإختبار ودفع الرسوم عبر موقع الأكاديمية المهنية www.pat.edu.eg  إلى يوم الأحد الموافق 5 أكتوبر على أن تنتهي الإختبارات بفروع الأكاديمية يوم الأربعاء الموافق 8 أكتوبر.
الأكاديمية المهنية للمعلمين الأكاديمية المهنية الترقي تدريبات الترقي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

امام عاشور

إمام عاشور: حذفت صورتي بقميص الأهلي خوفا على ابنتي

الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف بالتزامن مع أول أيام الدارسة

الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف بالتزامن مع أول أيام الدارسة

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

منشور الصحة

بسبب التباطؤ.. مريض توفي أثناء نقله من أم المصريين لمستشفى خاص |الصحة ترد

أسعار الدواجن

انخفاض مستمر.. تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الاثنين

الخطيب

الكشف عن الملامح الأولية لقائمة محمود الخطيب في انتخابات الأهلي المقبلة

الاهلي

مفاجأة.. هل عمومية الأهلي باطلة؟| جدل قانوني

حالة الطقس

أول الخريف غدا .. أمطار تكسر حرارة الصيف وتلطف الأجواء

ترشيحاتنا

أرشيفية

القومي لحقوق الإنسان: يجب توافق صياغة الإجراءات الجنائية مع الاستحقاقات الدستورية

قداس المناولة الاحتفالية

الأنبا باسيليوس يترأس قداس المناولة الاحتفالية بكاتدرائية يسوع الملك بالمنيا

معهد بحوث الإلكترونيات

التعليم العالي: بحوث الإلكترونيات يشارك في المؤتمر السابع للترابط العالمي للطاقة في بكين

بالصور

سلاح خفي.. مرسيدس تتحدى بورش بسيارة جديدة

مرسيدس vs بورش
مرسيدس vs بورش
مرسيدس vs بورش

انتصار تثير الجدل خلال تكريمها في حفل جوائز “دير جست”

انتصار
انتصار
انتصار

أحدث توكتوك كهربائي في العالم.. بسرعة 75 ميل / الساعة

توكتوك سيارة ثلاثية العجلات
توكتوك سيارة ثلاثية العجلات
توكتوك سيارة ثلاثية العجلات

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزبادي مع الثوم؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزبادى مع الثوم
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزبادى مع الثوم
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزبادى مع الثوم

فيديو

نهال طايل

نهال طايل: سعيدة بنجاح تفاصيل.. وهذه نصيحتي للشباب المقبل على المجال الإعلامي

نهى صالح

نهى صالح: التعاون مع محمد هنيدي عبارة عن جد ولعب وحب|خاص

نيكول سابا

نيكول سابا: ماليش في التريندات وبحب الكيميا في الشغل|خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: نهضة شاملة.. تنمية مستدامة = فكر حداثي مستنير

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك والأسورة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: احتراق الوجدان

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: هل يقود المحافظ ومدير أمن أسيوط ملف المصالحات الثأرية من جديد؟

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: أهمية التنوع البيولوجي الزراعي في دعم الاستدامة وتحقيق الأمن الغذائي

المزيد