إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
رياضة

خالد طلعت يكشف عن أفضل المساهمين بالأهداف في الدوري الممتاز

مساهمين الاهداف
مساهمين الاهداف
باسنتي ناجي

كشف الناقد الرياضي خالد طلعت  عن أفضل المساهمين في أهداف في الدوري الممتاز.

وكتب خالد طلعت عبر فيسبوك:"أفضل المساهمين في أهداف في الدوري الممتاز".

وإليكم القائمة:

وكان قد كشف الناقد الرياضي خالد طلعت جدول ترتيب هدافي الدوري الممتاز،  هذا الموسم عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

ترتيب هدافي الدوري المصري

شهدت قائمة الهدافين استمرار تألق لاعبي المصري الذين تصدروا المشهد بقوة، حيث جاء الترتيب على النحو التالي:


 

عبد الرحيم دغموم (المصري البورسعيدي) – 4 أهداف
صلاح محسن (المصري البورسعيدي) – 4 أهداف
عمر الساعي (المصري البورسعيدي) – 3 أهداف
منذر طمين (المصري البورسعيدي) – 3 أهداف
أحمد فاروق (وادي دجلة) – 3 أهداف
ليؤكد الفريق البورسعيدي حضوره الهجومي المميز هذا الموسم بتواجد أربعة من لاعبيه في قمة القائمة.

نتائج مباريات الجولة السابعة – اليوم الخميس

شهدت مواجهات اليوم العديد من المفاجآت والإثارة، حيث جاءت النتائج على النحو التالي:


 

كهرباء الإسماعيلية × الاتحاد السكندري (1-0)
حقق كهرباء الإسماعيلية فوزه الأول في الدوري هذا الموسم على حساب الاتحاد السكندري في عقر داره، ليكسر نحس النتائج السلبية.
بيراميدز × زد (1-0)
تمكن بيراميدز من اقتناص ثلاث نقاط مهمة بعد الفوز على زد بهدف وحيد أحرزه اللاعب زيكو، ليواصل مطاردة القمة.
مودرن سبورت × إنبي (2-2)
مباراة مثيرة جمعت الفريقين وانتهت بتعادل إيجابي بأربعة أهداف، حيث تبادل الطرفان السيطرة وخرجا بنقطة لكل منهما.
الزمالك × الإسماعيلي (2-0)
اعتلى الزمالك قمة جدول الدوري بعد فوز مهم على الإسماعيلي بثنائية حملت توقيع عبد الله السعيد والدباغ، ليواصل الفريق الأبيض نتائجه المميزة في البطولة.


بهذه النتائج، تزداد المنافسة اشتعالًا في الدوري الممتاز، سواء على صعيد صدارة الجدول التي تربع عليها الزمالك، أو في سباق الهدافين الذي يسيطر عليه لاعبو المصري بقوة حتى الآن.

مساهمين الاهداف الدوري المصري الاهلي

