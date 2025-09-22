وكيل تعليم المنوفية يتابع سير الدراسة في ثاني أيام العام الدراسي الجديد

تابع الدكتور محمد صلاح، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية، انتظام الدراسةفي ثاني أيام العام الدراسي الجديد بجولة تفقدية لمدرسة خالد بن الوليد الابتدائية التابعة لإدارة شبين الكوم التعليمية.

شهد وكيل الوزارة طابور الصباح بالمدرسة، واستمع إلى الإذاعة المدرسية ومراسم تحية العلم والنشيد الوطني، وكذلك الغناء الوطني لأغنية "عظيمة يا مصر" التي قدمها الطالب "أحمد الجندي".

وخلال الزيارة، اطمأن" صلاح " على انتظام الحضور بين الطلاب والمعلمين، وتفقد الفصول الدراسية للاطمئنان على سير العملية التعليمية .

كما شدد على تفعيل خطة الأنشطة المدرسية وتطبيق لائحة الانضباط المدرسي، بجانب متابعة نظافة الفصول ودورات المياه، والتأكد من توافر بيئة تعليمية آمنة للطلاب.

وأكد الدكتور محمد صلاح أهمية الالتزام بالجدول المدرسي وتفعيل الأنشطة الصفية واللاصفية بما يسهم في تنمية مهارات الطلاب، مشيداً بالجهود المبذولة من إدارة المدرسة وهيئة التدريس في تهيئة مناخ تعليمي متميز.

واختتم وكيل الوزارة جولته بالتأكيد على أن المتابعة ستستمر يومياً بمختلف مدارس الإدارات التعليمية بالمحافظة، لضمان بداية جادة للعام الدراسي وتحقيق أفضل استفادة للطلاب.