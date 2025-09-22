قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصر ورواندا تتوسعان في التعاون بمجالات البنية التحتية والطاقة والتعليم والصحة
الكرملين عن الاعتراف بالدولة الفلسطينية: حل الدولتين السبيل الوحيد لتسوية الصراع
المفرخ السمكي بالشلال.. مشروع حيوي لدعم التنمية المستدامة في أسوان
مصر تستهدف دخول قائمة أفضل 50 دولة عالميًا في مؤشرات التجارة والاستثمار خلال عامين
بث مباشر.. رفع العلم الفلسطيني على مبنى بعثة فلسطين في لندن
تبدأ من 50 جنيها.. أسعار استمارات البطاقة الشخصية 2025
كوريا تضع شرطا للمفاوضات مع أمريكا.. وكيم: احتفظ بذكريات طيبة مع ترامب
نجل شقيق عبد الحليم حافظ يكشف تفاصيل تسجيل منزله عالميا وعودة الزياراتlخاص
4 تماثيل و3 آلاف دولار.. سقوط عصابة النصب على مهووسي شراء الآثار بأكتوبر
رئيس الأركان الإيراني: لن نقف متفرجين وسنرد على تهديدات المتغطرسین بما يفوق التصور
المتحف المصري الكبير يخفض الحد الأقصى لعمر تذاكر الطلاب إلى 24 عامًا بدءًا من يناير 2026
كلب الكابتن نهش مهندسة.. عصام الحضري وزوجته في محضر رسمي بالعلمين
أروى تصدر أغنيتها اليمنية الجديدة "ليالي العشق" بتوقيع الموسيقار طلال

أحمد البهى

بعد فترة من الغياب نتيجة الظروف العائلية الصعبة، عادت النجمة اليمنية أروى إلى جمهورها بإصدار أغنيتها الجديدة "ليالي العشق"، وهي أغنية يمنية بامتياز غناء وعزفًا وتصويرًا، أوفت من خلالها بوعدها لمحبيها بإطلاق عمل يعكس جذورها الفنية.

الأغنية من ألحان الموسيقار د. طلال، كلمات طارش قطن، توزيع سيروس، إشراف عام خالد أبو منذر، وإخراج عماد بسيل، وأصبحت متاحة الآن عبر مختلف المنصات الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي، مصحوبة بفيديو كليب مميز أظهرت فيه أروى صورة مختلفة وجذابة، مؤكدة طاقتها الإبداعية وتجدد حضورها الفني.

تعد أغنية "ليالي العشق" محطة مهمة في مسيرة أروى، حيث جمعت بين الإيقاعات الخليجية الرومانسية واللمسة اليمنية الأصيلة، من ألحان الموسيقار الكبير د. طلال، الذي يقدم أبدع الألحان، لتشكل عملًا فنيًا متكاملًا يليق بجمهورها في اليمن والخليج والعالم العربي.

ويبرز الكليب بصريًا بمشاهد جذابة وأنيقة، تعكس شخصية أروى القوية والفنية، مع التركيز على حضورها المميز وصورتها المتجددة، بعيدًا عن التركيز على الحداد أو الأحداث الشخصية الماضية، ليكون "ليالي العشق" انطلاقة جديدة تثبت من خلالها أروى قدرتها على تقديم أعمال مبتكرة ومؤثرة.

إلى جانب إصدار الأغنية، حظيت أروى بتكريم خاص مؤخرًا خلال مشاركتها في مهرجان الإعلام الأول في بنغازي - ليبيا، حيث كانت إحدى الشخصيات البارزة التي ألقت كلمة وشاركت في محاضرة حول الفن والإعلام بين الأساليب الحديثة والتقليدية. وقد شكّل هذا الحضور إضافة إلى مسيرتها، ورسالة واضحة بأنها فنانة لا تكتفي بتقديم الفن فقط، بل تواكب أيضًا التطورات الإعلامية والثقافية في المنطقة.

مع هذا الإصدار، تعود أروى بقوة إلى الأضواء، بمصاحبة ألحان الموسيقار الدكتور طلال، مؤكدة أنها ما زالت واحدة من أبرز الأصوات في الخليج والعالم العربي، وقدمت لجمهورها وعدها بالاستمرار في تقديم أعمال تمزج بين الأصالة والحداثة.

 

أروي آروي ليالي العشق

إمام عاشور: حذفت صورتي بقميص الأهلي خوفا على ابنتي

انخفاض مستمر.. تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الاثنين

دفعت فلوس لإثبات القيد ومدخلتش ولا امتحان.. اعترافات مثيرة لرمضان صبحي

أسطورة مصطنعة.. لاعب الاهلي السابق ينتقد جماهير الزمالك

شكري وعبد القادر في القائمة.. موعد مباراة الأهلي وحرس الحدود في الدوري والقناة الناقلة

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري مستهل الإثنين

التجارة المصرية الرواندية تقفز إلى 216 مليون دولار في 2024 ومصر تسعى لمضاعفتها

الوكيل : اتفاقيات دولية ومشروعات كبرى لتعزيز التجارة والاستثمار في أفريقيا

الدولة تتحرك بثقلها لحماية المواطن... ومبادرات متعددة تضرب الغلاء في مقتل

انهيار أسعار دودج تشالنجر هيلكات.. وعشاقها في صدمة

حملات مكبرة لإزالة التعديات بالبناء المخالف بالشرقية

طريقة عمل الخيار المخلل السريع

7 علامات تشير إلى النقص بالفيتامين B12

القبض على عاطل سرق هاتف محمول من داخل عيادة بأسوان

يلقون أكياس المياه في وجوه المواطنين.. القبض على أبطال الفيديو المنتشر

نهال طايل: سعيدة بنجاح تفاصيل.. وهذه نصيحتي للشباب المقبل على المجال الإعلامي

نهى صالح: التعاون مع محمد هنيدي عبارة عن جد ولعب وحب|خاص

د. عادل القليعي يكتب: نهضة شاملة.. تنمية مستدامة = فكر حداثي مستنير

هند عصام تكتب: الملك والأسورة

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: احتراق الوجدان

شحاتة السيد يكتب: هل يقود المحافظ ومدير أمن أسيوط ملف المصالحات الثأرية من جديد؟

د. ثروت إمبابي يكتب: أهمية التنوع البيولوجي الزراعي في دعم الاستدامة وتحقيق الأمن الغذائي

