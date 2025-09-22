بماسبيرو .. نادية مصطفى تضع اللمسات النهائية على " علشانك إنتي"

تضع المطربة الكبيرة نادية مصطفى اللمسات النهائية لأغنيتها الوطنية "علشانك إنتي" التي تقوم بتسجيلها باستديو أحمد زويل بماسبيرو.

الأغنية منتظر بثها عبر شبكة الإذاعات المصرية بالهيئة الوطنية للإعلام مع الاحتفالات بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة.

الأغنية تعد بمثابة رسالة وفاء لمصر الحبيبة في قالب موسيقي عاطفي.

كما يقول المؤلف الإذاعي محمد عبدالسميع أبو النصر: “إن الملحن تعمد تغيير قالب الأغاني الوطنية وتقديم عمل وطني رومانسي لإظهار العاطفة في حب مصر، وكأنها رسالة أن كل ما يقدم من دماء وتضحية وتحمل هو فقط من أجل مصر."

الأغنية كلمات أحمد دمنهوري، إخراج أميرة الدسوقي.

وكان الكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام قد وفر كل سبل الدعم الفني والمعنوي وكافة الإمكانات لخروج الأغنية الوطنية للفنانة الكبيرة نادية مصطفى بالشكل اللائق والمشرف.